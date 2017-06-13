Президент України
призначив:
ОСАДЧУКА Євгенія Леонідовича – головою Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області з 6 червня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ВОВКА Володимира Вікторовича – головою Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області з 6 червня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЖИДКОВА Костянтина Сергійовича – головою Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області з 7 червня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства.