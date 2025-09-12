Президент України
уповноважив:
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про внесення змін та відмову — зміна мандата та впровадження нового номера FІ між Україною та Європейським інвестиційним банком, яким вносяться зміни та передбачається відмова від деяких умов Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком, Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком, Фінансової угоди (Проект «Транспортний зв’язок в Україні — Фаза І») між Україною та Європейським інвестиційним банком, Фінансової угоди (Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком, Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком.