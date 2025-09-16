Президент України
уповноважив:
Міністра юстиції України ГАЛУЩЕНКА Германа Валерійовича на підписання від імені України Третього додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.
Президент України
уповноважив:
Міністра юстиції України ГАЛУЩЕНКА Германа Валерійовича на підписання від імені України Третього додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.
президент україни
Урядовий портал
УКРІНФОРМ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
урядова гаряча лінія 1545
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2025
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ