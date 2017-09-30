Цього тижня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман уже вдруге перебуває в райцентрі Калинівка на Вінниччині. Учора він провів там засідання Штабу з ліквідації наслідків пожежі на військових складах. А перед тим здійснив обліт місця події та проінспектував хід проведення ліквідаційних робіт.

«Я поставив завдання місцевій владі визначити відповідальних за кожне село, кожну територію. Наразі проводиться остаточна ліквідація наслідків пожежі та розмінування. Ніхто не залишиться поза увагою», — наголосив Прем’єр. Розпорядником коштів буде Вінницька облдержадміністрація. Окрему увагу, підкреслив Володимир Гройсман, слід приділити ретельному розслідуванню причин пожежі, аби всіх винних було покарано й унеможливити повторення подібного в майбутньому.

Харків пам’ятає добро

Поступово стабілізується ситуація, яку спричинила пожежа й детонація боєприпасів на артилерійських складах поблизу Калинівки на Вінниччині. 28 вересня після завершення обстеження піротехнічними підрозділами ДСНС населених пунктів, що потрапили в 5-кілометрову зону, люди почали повертатися до своїх будинків. Хтось самостійно, та здебільшого їх везли організовано автобусами свого району або тих населених пунктів, куди тимчасово евакуювали. За оперативною інформацією, станом на 16 годину 28 вересня усі евакуйовані повернулися додому, окрім хворих, яких із центральної районної лікарні доставлено до медичних закладів Вінниці й Козятина.

Оперативно спрацювали підрозділи з вiднoвлeння eнeргo- й газопостачання. За інформацією ПАТ «Вінницяобленерго», внаслідок подій на арсеналі без електропостачання залишалися частково місто Калинівка та повністю села Лаврівка, Павлівка, Сосонка, Сальник, Мізяківські Хутори. Станом на 14.30 28.09.2017 року їх підключили.

Як повідомив учора вранці голова Калинівської районної ради Василь Поліщук, у населених пунктах повністю відновлено постачання електроенергії та газу. Йдеться про завершення ремонтних робіт і пуск ГРС «Калинівка» і ГРС «Дружба». «У районному будинку культури ми організували пункт харчування. Лише 28 вересня тут забезпечили їжею понад 3 тисячі осіб. З районів області надійшло багато продуктів, ми роздаємо їх людям. З Харківщини отримали гуманітарну допомогу — майже 20 тонн продуктів та речей першої необхідності, які передамо постраждалим. Інформують про відправлення допомоги з інших областей», — сказав він.

У повідомленні на офіційному сайті голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична зауважила: «Ми підтримуємо зв'язок з Вінницькою ОДА й сформували склад гуманітарної допомоги з огляду на потреби. Також формуємо вантаж будматеріалів, який плануємо відправити найближчим часом». Посадовець підкреслила, що Вінницька область однією з перших прийшла на допомогу Харківщині під час надзвичайної ситуації в Балаклії, і Харківський регіон, своєю чергою, готовий допомогти вінничанам усім необхідним.

Тож у постраждалих населених пунктах люди забезпечені продуктами харчування та речами першої необхідності. Поновлюють роботу важливі заклади та установи. Зокрема в Калинівській центральній районній лікарні першими запрацювали реанімаційне відділення й поліклініка. Люди поступово повертаються до звичного життя. Утім, зробити ще треба багато.

За словами Василя Поліщука, нині найбільше потрібні будівельні матеріали: шифер, скло, цвяхи, дошки, поліетиленова плівка, металопластикові вікна тощо. Наприклад, у центральній районній лікарні і школі села Павлівка усі вікна були енергоощадні, а тепер майже всі треба замінити. Постраждали й інші заклади. Зруйновано сім будинків, а загалом близько тисячі хат зазнали ушкоджень різного ступеня: десь побило кілька листів шиферу, а десь і стеля впала. Комісія ретельно вивчає ситуацію і складає акти щодо завданих збитків, які будуть підставою для компенсації населенню будівельних матеріалів та здійснення необхідних виплат.

Арсенал ще послужить війську

Упродовж 2011—2012 років фінансування військової частини поблизу Калинівки фактично не здійснювали, а 2012 року арсенал мав узагалі зникнути з карти військових об’єктів. Таке рішення було ухвалено колишнім керівництвом Збройних сил, яке планувало частину боєприпасів, що тут зберігалися, продати, решту утилізувати, а залишки перемістити в інші місця. Про це під час брифінгу слідами калинівської пожежі розповів начальник озброєння Збройних сил генерал-майор Микола Шевцов.

«Впродовж років незалежності України питаннями зберігання боєзапасу, розбудовою складів та арсеналів, особливо ніхто не займався, переважно направленість була на продаж і утилізацію. Цю військову частину у 2012 році мали розформувати. Але свого часу начальник Генерального штабу Збройних сил скасував рішення про розформування цієї частини й почав її обладнання як арсеналу для зберігання боєприпасів. У 2014 році було спрямовано майже 625 тисяч гривень на підтримання першочергових заходів, які б підвищили безпеку арсеналу. В 2015 році — 760 тисяч гривень на обслуговування цього арсеналу. У 2016 році сюди було вже спрямовано 2,275 мільйона гривень, а цьогоріч — 25 мільйонів, які планували використати для забезпечення насамперед засобів раннього виявлення», — зазначив генерал-майор Микола Шевцов.

Найближчими днями розпочнуть монтаж вишки, на яку буде встановлено систему раннього виявлення, засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами. Підготовчі роботи було проведено ще до настання надзвичайної ситуації, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Це перший арсенал, на якому ми впроваджуємо таку новітню систему, і до кінця року всі арсенали буде обладнано засобами раннього виявлення», — зазначив посадовець.