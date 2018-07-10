Ключова тема зібрання за участю вітчизняних та західних урядовців, інтелектуалів, бізнесменів, лідерів громадської думки і митців «План на завтра» — створення дорожньої карти дій для України та світу в умовах новітньої економіки на фундаменті принципів гуманітарної безпеки. Як повідомили в оргкомітеті, форум — це простір для напрацювання стратегій і напрямів розвитку України у найближчій перспективі. Завдання цього заходу — знайти ефективну модель розвитку держави, нові підходи для розбудови вільного, освіченого, інклюзивного суспільства.
— Ми хочемо об’єднати зусилля українських інтелектуалів, лідерів громадської думки та іноземних експертів для вироблення стратегії розвитку України, щоб наша держава стала успішною. Відмінність нашого форуму від інших міжнародних політичних та економічних полягає у тому, що ми ставимо у центр уваги одночасний розвиток економіки та людського капіталу, — так сформулювала завдання президент Фонду гуманітарного розвитку України, ініціаторка зібрання Наталя Заболотна.
До панельних дискусій у межах форуму долучилися, зокрема, екс-міністр фінансів Наталія Яресько, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, посол Канади в Україні Роман Ващук, екс-посол США Джон Гербст, директор Офісу із залучення інвестицій Даніель Білан. У межах форуму працювали п’ять тематичних панелей: «Економіка», «Громада», «Технології», «Культура» та «Гуманітарна безпека». Також відбулися стратегічні круглі столи, серед яких зустріч із міжнародними інвесторами щодо перспектив інвестицій в українську інфраструктуру та захід #SOSмайбутнє, присвячений збереженню української культурної спадщини. Учасники форуму говорили про те, як культура, мистецтво і розв’язання соціальних проблем можуть впливати на економіку України. Організатори форуму висловили побажання, щоб він у майбутньому став «літнім українським Давосом».
Також на першому Ukrainian ID українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії, нагородили міжнародною відзнакою Ukrainian ID Awards «за незламну силу в боротьбі за ідеали свободи». Український режисер, який від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії, став першим лауреатом цієї премії. Учасники звернулися до організацій українців у світі із закликом підтримати міжнародну кампанію зі звільнення Сенцова.
Варто зазначити, що Міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID має ще й благодійну мету. Реєстраційні внески та кошти з продажу квитків на фестиваль буде спрямовано на завершення будівництва Шевченкового культурного центру, про який тисячі канівчан мріють ще з 1984 року. Серед однодумців, які вже підтримали майбутній форум, — посол Канади в Україні Роман Ващук, голова Фонду родини Богдана Гаврилишина Олена Бекреньова, президент компанії Win-Win Communications Лариса Мудрак, кінорежисер і народний артист України Роман Балаян, представниця української діаспори в Канаді, голова організації Build Strong Cities Кеді Вард.