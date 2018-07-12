На першому місці в списку — сучасний спорткомплекс у Рівному: на нього передбачено 30 мільйонів коштів у ДФРР.
«Окрім цього, щонайменше 15 мільйонів надійде з іншого джерела державного фінансування — субвенції на спорудження спортивних арен. Із обласного бюджету вже передбачили перші 5 мільйонів. Тож маємо 50 мільйонів гривень для початку будівництва цього важливого для нашої області інфраструктурного об’єкта. Адже сьогодні в Західній Україні немає спортивних баз такого рівня», — розповів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
Перша черга передбачає будівництво універсальної спортзали для ігрових видів спорту з трибунами на 3000 місць та з можливістю проведення змагань навіть міжнародного рівня. Загалом же будівництво триватиме три роки. Завдяки спорткомплексу значно покращаться умови та можливості для тренувань з багатьох видів спорту для жителів області. До речі, за потреби він трансформуватиметься в концертну або виставкову залу. А це додаткові надходження до бюджетів та відповідний статус Рівного для проведення різноманітних спортивних, виставкових та культурних заходів.
Серед інших об’єктів, що будуть профінансовані, — степангородська і цепцевицька школи, Дубровицький та Борбинський НВК, навчальні заклади у селах Залав’я Млинівського та Жобрин Рівненського районів, Старому Селі, що на Рокитнівщині. Фінансову підтримку матимуть проекти з будівництва дитсадків у Оржеві Рівненського, Перебродах Дубровицького та Новомильську Здолбунівського районів, містах Березне та Дубно.
Кошти спрямують також на добудову спорткомплексу в Сарнах, будівництво спортзалу ДЮСШ у Здолбунові, реконструкцію басейну в ЗОШ І—ІІІ ст. № 7 у місті Дубні, спортивно-оздоровчого комплексу в Дубровиці, ДЮСШ в Костополі.
Серед медзакладів кошти Державного фонду регіонального розвитку отримають обласна дитяча лікарня, Зарічненська центральна районна лікарня та обласний центр комплексної реабілітації інвалідів в Олександрії Рівненського району. Гроші надійдуть і на гуртожиток для медиків в Острозі.
Реконструюватимуть обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, обласну універсальну наукову бібліотеку, очисні споруди у Березному та спальний корпус дитбудинку-інтернату в селі Мирогоща Друга Дубенського району.