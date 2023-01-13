На Закарпатті навчають відрізняти правду від фейків та дбати про чистоту особистого і суспільного інформаційного простору

Із 2020 року у співпраці з Фондом цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global в Україні) та за фінансової підтримки Державного департаменту США на Закарпатті у взаємодії з місцевою владою реалізують проєкти, які навчають основ кібербезпеки, кібергігієни та підвищують компетентність користувачів інтернету. Особливості застосування цих знань дізнавався кореспондент «Урядового кур’єра».

Великий потенціал

Торік Закарпаття прийняло десятки компаній галузі інформаційних технологій. Це стало підґрунтям для створення потужного ІТ-кластера і прикладом успішної релокації бізнесу. Однак це твердження не є повним. Область за кілька попередніх років зарекомендувала себе як полігон, де втілюють ініціативи з цифровізації країни. А ще тут готували фахівців для галузі, на якій ґрунтуватиметься післявоєнне відродження країни.

Серед ініціатив, упроваджених на Закарпатті, — онлайн-курси з кібергігієни — вивчення основних загроз в інформаційному просторі, оволодіння базовими методами протидії їм, безпечної поведінки в інтернеті. Організатором цих курсів став (CRDF Global).

Як повідомила доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення систем факультету інформаційних технологій Ужгородського національного університету, регіональний координатор проєктів CRDF Global Оксана Мулеса, після апробації програм і методів роботи, запропонованих фондом, і підтвердження їхньої ефективності вони поширюватимуться на інші регіони.

Першими слухачами курсів кібербезпеки стали студенти Ужгородського національного університету. Протягом 2020—2021 років майже пів тисячі з них мали змогу пройти онлайн-курс «Базові правила безпеки у цифровому середовищі», розширивши знання з інформаційної безпеки та протидії основним загрозам у кіберпросторі.

Позаторік викладачі уж­го­родського вишу, працю­ючи спільно з українськими національними експертами з кібербезпеки та професорами університету Пердью (США), розробили навчальну програму «Кібербезпека. Правові аспекти та технології». Її успішно інтегровано в навчальний план кількох факультетів університету.

«2022 року команда CRDF Global провела практичні семінари з кібербезпеки та кібергігієни для держслужбовців, — розповіла Оксана Мулеса. — Із квітня по серпень понад тисяча з них підвищили рівень комп’ютерної грамотності, дізналися про найпоширеніші пастки кіберзлочинців, навчилися протидіяти компрометації даних».

Як стати кіберджедаєм

Торік восени розпочали новий проєкт — онлайн-курс з основ кібербезпеки для школярів.

«Його апробували провідні психологи. Адаптований для молодшої, середньої, старшої вікових груп, він оформлений у вигляді модулів, стосується різних тем. Важливо, що з початком війни його доопрацювали з урахуванням нових реалій», — додала Оксана Мулеса.

А першими ознайомилися з курсом не школярі, а провідні методисти, вчителі Закарпатської області. Майже 50 педагогів з усіх районів у листопаді опановували цей курсу в Ужгороді, відвідуючи лекції. У грудні в обласному центрі з тією самою місією побувала ще одна група із 40 осіб.

«Щоб школярі легше засвоювали матеріал, його оформили у вигляді яскравих відео. Кожен учень, який пройде всі модулі курсу та виконає загальний тест на прохідний бал, отримає іменний сертифікат на електронну пошту, відзнаку «кіберджедай» та набір стікерів для телеграму. Надалі будуть фізичні наліпки, які теж розроблено, — розповіла Оксана Мулеса. — Навчальний ролик для молодших школярів займає пів години, старших — 60 хвилин».

У семестрі, який щойно розпочався, онлайн-уроками з кібербезпеки планують охопити тисячу школярів, однак уже зараз очевидно, що їхня кількість буде набагато більшою. Із курсом безпечної поведінки в кіберпросторі вже ознайомилися майже 400 учнів, скориставшись посиланнями на нього, отриманими від учителів.

«Курс допоможе відрізнити правду від фейків, розкаже, з ким спілкуватися в інтернеті безпечно, а хто кіберзлочинець. Шукайте в наших історіях відповіді на всі ці питання, дізнавайтеся про секрети онлайн-простору, цифрові сліди і ще багато цікавого», — читаємо в анотації до цього матеріалу. Безсумнівно, він сприятиме школярам у захисті від несанкціонованих втручань, дій шахраїв.

Проходження онлайн-курсів, які апробовують на Закарпатті і звідси вони крокуватимуть в інші регіони, озброїть знаннями, як захистити свій пристрій від атак, фішингу, вірусів тощо. Курси навчать шукати безпечне відео і будь-яку інформацію в інтернеті. А ще — якою інформацією можна ділитися, щоб не потрапити на гачок недоброзичливців.

Протистояти кіберзброї

Важливою в захисті від інформаційних загроз стала виїзна сесія Національного кластера кібербезпеки торік у липні в Ужгороді. У ній взяли участь представники CRDF Global, Національного координаційного центру кібербезпеки та Ради національної безпеки і оборони України. На засіданні, яке об’єднало ключових гравців галузі з державного, академічного, міжнародного та приватного секторів, обговорили головні кібербезпекові виклики.

До заходу на базі УжНУ в режимах онлайн і офлайн долучилося 250 учасників з майже 140 організацій. Розглянули типові проблеми кіберзахисту в державних органах та найкращі практики їх розв’язання, регіональні аспекти інформаційної та кібербезпеки, інтернет-безпеку інфраструктури, державно-приватне партнерство та волонтерські ініціативи в регіоні.

Обговорювали викладання військовим з бойовим досвідом, навчання їх програмування та кіберзахисту. Приділили увагу співпраці з органами державної влади, територіальними громадами Закарпаття, яка має бути системною, адже кіберзброя в сучасному світі не менш небезпечна, ніж вогнепальна. Щоб ефективно їй протидіяти, обов’язкові знання й психологічна готовність. Ці завдання вирішують під час навчання з інформаційної безпеки.