Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії. Про це йдеться в резолюції, яку ухвалила асамблея. Як повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв, резолюцію підтримали всі 30 країн-членів Альянсу. За його словами, крім пункту про створення спецтрибуналу, в документі йдеться про збільшення поставок Україні озброєння, розроблення конкретних кроків щодо вступу України в НАТО, створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

«У резолюції було закріплено принцип про те, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», — написав депутат у фейсбуці.

Потрібні нові санкції за терор

Виступаючи через відео-зв’язок перед Парламентською асамблеєю НАТО, Президент Володимир Зеленський закликав її членів підтримати заявку України на членство в Альянсі та Євросоюзі. Він наголосив, що український народ не просто вірить, а впевнений у тому, що зможе захиститися у війні, яку веде росія, і повернути кордони об’єднаної Європи протягом усього східного та південного кордонів Української держави.

«Українці не просто вірять — українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна тиранія на схід від нас не зможе загрожувати Європі. Але щоб реалізувати все це, ми маємо використати всю силу нашої з вами спільноти, весь потенціал нашої співпраці для того, щоб крок за кроком зупинити цю терористичну російську війну та повернути мир», — наголосив Президент.

Він заявив, що постійне посилення санкцій не даватиме змоги державі-терористу адаптуватися і знаходити нові шляхи для забезпечення свого терору. «Потрібен новий, дев’ятий санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти росії за терор — одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси», — заявив Володимир Зеленський. Президент закликав забезпечити Україні повний захист неба.

Євродепутати хочуть визнати рф державою — спонсором тероризму

Сьогодні на сесійному засіданні у Страсбурзі депутати Європарламенту також готуються оголосити рф державою — спонсором тероризму. Як повідомив у фейсбуці литовський євродепутат Андрюс Кубілюс, переговори між політичними групами Європарламенту про узгодження проєкту цієї резолюції тривали кілька годин. Євродепутат зазначив, що не всі групи були єдині в думці із приводу формулювань документа, але багато вдалося досягти.

«Остаточний текст резолюції ще редагують, але основне її положення звучить так: «Європейський парламент (…) визнає росію державою, яка підтримує (спонсорує) тероризм, і державою, яка застосовує терористичні методи діяльності», — написав євродепутат.

На сьогодні парламенти Естонії, Латвії, Литви, Польщі, а також нижня палата законодавчого органу Чехії на національному рівні вже ухвалили резолюції про визнання росії державою, яка підтримує тероризм, засудив-ши широкомасштабні атаки російської армії на мирне населення та ключову енергетичну інфраструктуру України.

Із подібним закликом у США до президента Байдена зверталися деякі члени Конгресу. Але офіційні особи у Білому домі стверджують, що застосування до росії визначення «держава — спонсор тероризму» не стане найкращим способом притягнути кремль до відповідальності. Прессекретар амери-канського президента Карін Жан-П’єр заявила, що цей крок може призвести до «незапланованих наслідків для України та всього світу». Крім того, в Білому домі вважають, що це рішення може підірвати здатність США надавати Україні дипломатичну допомогу.

У Сполучених Штатах існує спеціальний документ, в якому перелічено держави, які «неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму». На сьогодні в цей список внесено лише чотири держави: Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. На ці країни поширюються обмеження на надання іноземної допомоги, заборона на оборонний експорт, кон-троль над експортом технологій з потенційним військовим застосуванням та фінансові обмеження. Схоже законодавство стосовно держав, які підтримують тероризм, має і Канада.

«Знайти правильні слова, щоб визнати реальність»

Щодо Євросоюзу, то, за словами єврокомісара із внутрішніх справ Ілви Йоганссон, нині в ЄС немає правової бази для визнання третьої країни державою — спонсором тероризму. Тобто навіть якщо більшість євро-депутатів підтримає відповідну резолюцію, вона не матиме швидких і жорстких юридичних наслідків.

Проте більшість політиків та експертів сходяться на думці, що, попри відсутність на даний момент чітких юридичних механізмів у ЄС для визнання росії державою — спонсором тероризму, резолюція, яку сьогодні має ухвалити Європарламент, надзвичайно важлива у протистоянні з путінським режимом.

«Головна мета цієї резолюції — відобразити поточну ситуацію: росія застосовує методи терористів та фінансує їх», — сказав на брифінгу у Брюсселі Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов. За його словами, цей документ має стати «політичною та моральною заявою, яка змінить сприйняття російського уряду та затвердить його як кримінальний режим, який застосовує найгірші методи».

Дипломат очікує, що ЄС захоче створити правові інструменти для визначення країн-терористів. «Ми не приймаємо аргументів, що такої практики чи законодавства не існує. Потрібно знайти правильні слова, щоб визнати реальність та створити для цього відповідну основу», — наголосив Всеволод Ченцов.