Столичний Інвестиційний форум Київ-2017 відбувався в міському конгресно-виставковому центрі «Парковий». Захід відкривав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він повідомив учасників форуму, що Україна готова демонструвати значні темпи економічного зростання, тож це має стати додатковим стимулом для інвестування в реальний сектор.

«Україна виходить на економічне зростання. Наступного року буде вироблено робіт та послуг на сотні мільярдів гривень більше. Маємо зробити все, щоб це зростання перевищило прогнозовані 3%», — наполягає глава уряду.

Він переконаний, що наша держава демонструватиме безпрецедентне економічне зростання в Європі, а можливо, й у світі. Такі очікування дали йому підстави резюмувати, що інвестиційна привабливість України дуже висока. «Закликаю всіх інвестувати, тому що навряд чи зможемо знайти на карті сучасної Європи і навіть світу країни, які можуть забезпечити таке економічне зростання, яке демонструватиме Україна. Економічне зростання забезпечить успіх інвестицій. Ваші інвестиції будуть успішними, оскільки економіка зростає, а влада стоїть на позиції розвитку національної економіки», — наголосив він.

Уряд готує держпрограми підтримки

Уряд готує програми із залучення інвестицій у сектор державних підприємств і прогнозує зростання економіки на найближчі три роки. Слова Володимира Гройсмана звучали так: «Це означає, що є середньостроковий горизонт для планування, зокрема для бізнесу. Єдине, що ми маємо зробити, — забезпечити швидке зростання. Для цього готуємо важливі інвестиційні програми, пов’язані із залученням інвестицій у держсектор, сектор державних підприємств, які є великою складовою нашого економічного успіху».

Окрім цього, міністри працюють над програмою розвитку агропромислового комплексу. Він, за даними Прем’єра, становить до 18% ВВП держави. На наступний рік глава уряду прогнозує чимало державних програм, спрямованих на підтримку фермерства, сільгоспмашинобудування.

«Ми масштабно будуватимемо інфраструктуру та інвестуватимемо в економічне зростання», — наводить слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Серед завдань уряду — створення правил та засад інвестування, спрощення ведення бізнесу, запровадження розумних регуляцій. «Ці регуляції сприяють розвитку, а не створюють додаткові бар’єри. Важливо, щоб кожна інвестиція була успішною. Ми віддані створенню нормальних, якісних правил», — продовжив тему Прем’єр. Інструмент досягнення цілей, на його переконання, — створений при Кабінеті Міністрів Офіс з залучення та підтримки інвестицій.

Столиця відкриває нові горизонти

У цьому контексті виокремлено неабияку роль децентралізаційних змін. Володимир Гройсман нагадав присутнім, що на місця передано «не просто гроші, а інструменти розвитку. Національний продукт створюють на місцях. Інструменти децентралізації слід використовувати не як інструменти тиску, а як інструменти розвитку. Нині на київському інвестиційному форумі бачимо, що столиця підготувала чимало якісних проектів на десятки мільярдів гривень. Завдання: щоб інвестувати було легко, вести бізнес було легко. Ми запропонували бюджет розвитку на 2018 рік, заклали зростання на три роки, отже забезпечили прогнозованість для бізнесу й заклали багато програм розвитку — передусім агросектору, інфраструктури, будівництва доріг. Хочу закликати всіх інвестувати. Ми навряд чи зможемо знайти ще одну країну з таким прогнозним ростом, який демонструватиме Україна», — пояснив Володимир Гройсман.

А ще, на його думку, Україна може швидко збільшити роль туризму в розвитку національної економіки. У багатьох країнах цей сектор становить 10% ВВП. Реалізацію інвестиційних проектів у туристичній сфері повинна забезпечити місцева влада, оскільки вона «концентрує регуляторні повноваження та фінансові ресурси». У Києві, наприклад, підготовлено інвестиційні проекти в сфері туризму на десятки мільярдів гривень. «Закликаю бізнес інвестувати в розвиток столиці», — додав Прем’єр.

Нинішній інвестиційний форум відбувся за сприяння Київської міської державної адміністрації. Захід проводили заради того, щоб популяризувати можливості столиці, її туристський потенціал та інвестиційні проекти. Серед них виробничі, інфраструктурні та соціально-культурні. Йшлося про проекти побудови канатної дороги, відновлення столичного парку атракціонів «Гідропарк», розбудову зон відпочинку.

Київський міський голова Віталій Кличко в ході форуму резюмував: «Київ стає надійним та перспективним містом для інвестування і має плани перетворитися на столицю — лідера змін з високим рівнем життя».