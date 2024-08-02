Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України. У зустрічі також взяли участь перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Основною темою обговорення було збільшення доходів державного бюджету для фінансування оборони України в умовах російської агресії.

«Ключове питання — ресурси на оборону. До кінця року наше військо потребує додаткових 500 мільярдів гривень, з яких чверть плануємо отримати за рахунок перегляду податків. Розуміємо, що для бізнесу це може бути викликом, але це критична потреба. Я вдячний бізнесу, який продовжує працювати і сумлінно сплачує податки. Це вкрай важливо в умовах, коли уряд кожну гривню українських платників податків з бюджету спрямовує на оборону нашої держави», — сказав Денис Шмигаль.

Представники уряду та Міністерства оборони окреслили напрями використання додаткових 500 мільярдів гривень військових видатків. Ці кошти буде спрямовано на виплату зарплат військовим (60%) та закупівлю зброї, техніки, інші критичні витрати (40%).

Міністр фінансів розповів, що майже 3/4 з необхідних додаткових коштів заплановано отримати за рахунок внутрішніх запозичень та перевиконання доходів держбюджету, зокрема через детінізацію економіки. Решту 1/4 буде забезпечено шляхом перегляду податкової політики, що є вимушеним кроком у відповідь на виклики повномасштабного вторгнення росії. Від початку цього вторгнення уряд уникав підвищення податків для бізнесу. Однак у нинішніх умовах, коли інші джерела фінансування вичерпано, перегляд податків — необхідний крок.

Представники уряду наголосили, що всі невійськові видатки бюджету фінансують за підтримки міжнародних партнерів України. Ці кошти спрямовують на соціальні виплати, підтримку економіки, зарплати вчителів та лікарів. Оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.

Представники бізнесу запропонували альтернативні шляхи підвищення доходів бюджету для фінансування оборони: детінізація економіки, реформа митниці, скорочення видатків на держапарат і видатки місцевих бюджетів.

Відповідні кроки — частина стратегії уряду, зокрема ПДФО військових вже перенаправлено з місцевих бюджетів на фінансування оборони, останнім часом було скорочено 24 тисячі вакансій держслужби, а також запроваджено інструменти обмеження недоцільних капітальних видатків місцевих бюджетів.

Учасники зустрічі домовилися продовжити діалог на базі комітету ВРУ для формування найефективніших рішень у максимально короткі строки.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ