Добровольців-захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вшановуватимуть церемоніалом не лише в Києві

2014 року одними з перших на герць з московитським ворогом стали добровольці. До унікального руху долучилися чоловіки й жінки, люди різного віку, соціального рівня й освіти. Чи не найголовнішою рисою, притаманною цим мужнім людям, була вмотивованість. Бажання захищати рідну землю переважувало брак вишколу, належного обмундирування і матеріального забезпечення. І вони блискуче виконували бойові завдання. Та, на жаль, багато віддали за перемогу найдорожче — власне життя.

Уже кілька років на території Міністерства оборони діє проєкт Дзвін пам’яті, присвячений ушануванню захисників України. Дзвін лунає щодня стільки разів, скільки наших доблесних воїнів полягло тієї доби внаслідок російсько-української війни. Імена Героїв зачитують із Книги пам’яті в Залі пам’яті Меморіального комплексу Міноборони. Нині там в одному строю і кадрові військові, і добровольці. Адже у березні цього року з ініціативи міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної було презентовано Книгу пам’яті добровольців-захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Концепцію та структуру Книги пам’яті добровольців-захисників України було узгоджено із представниками громадськості, добровольчих формувань, Головним штабом Української добровольчої армії, добровольчим українським корпусом «Правий сектор», добровольчим батальйоном ОУН, Міністерством оборони України та громадською радою при Мінветеранів. За підсумками роботи спеціальної комісії Мінветеранів було підтримано 71 клопотання про внесення даних про загиблих добровольців до Книги пам’яті добровольців-захисників України.

Учора в Залі пам’яті Меморіального комплексу Міноборони Юлія Лапутіна урочисто передала копії Книг пам’яті добровольців-захисників представникам територіальних відділів Міністерства у справах ветеранів. Тож у кожній області України буде Книга пам’яті з іменами полеглих Героїв.

«Створення такої книги — публічне визнання героїзму добровольців, які першими стали на захист країни на початку війни. Внесення імен триватиме, допоки відомості про всіх загиблих не буде розміщено на пам’ятних сторінках. Майже всіх, чиї імена внесено до Книги пам’яті, указом Президента було посмертно нагороджено державними нагородами», — зазначила Юлія Лапутіна.

Учора відбулись урочистості в Міністерстві оборони з нагоди Дня захисників і захисниць України.

«Ми вшановуємо не лише тих, хто нині стоїть на варті нашого спокою, ми згадуємо всіх, хто у різні буремні періоди нашої історії брав участь у визвольних змаганнях, вів смертельний двобій із нацизмом, брав участь у миротворчій діяльності, хто з 2014-го піднявся на відсіч російській збройній агресії», — зазначив у виступі міністр оборони Андрій Таран.

Він наголосив, що 14 жовтня ми вперше святкуємо День захисників і захисниць України. На його думку, це правильний крок парламенту, адже з перших днів російсько-української війни жінки, не вагаючись, самовіддано й героїчно стали на захист суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Тому вшанування захисниць України — важливо, сучасно і зрештою символічно, адже пам’ятаємо, що це ще й День Покрови Пресвятої Богородиці — заступниці наших воїнів.