Три роки тому в Тернополі вирішили заснувати міську книгу рекордів. За цей час уже зафіксували 40 розмаїтих особистих і масових досягнень. Зібрати, систематизувати всю інформацію про них в одному виданні вирішили бібліотекарі обласного центру. І п’ять місяців працювали над втіленням власного задуму. Видання вийшло не просте, а мистецьке. До його творення запросили дизайнера та майстра, тож доклали не лише чимало зусиль, праці, пошукових старань, а й уміння, таланту.
Артбук виготовили у формі книжки, на якій стоїть тернопільський Старий замок. Розміри витвору значні: завширшки 1 метр 10 сантиметрів і заввишки 70 сантиметрів. Сторінки з інформацією про рекорди пронумерували за хронологією їх встановлення. Директорка міської централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко каже, що виготовляли артбук на знак пошани до рекордсменів і з бажанням надихнути тернополян на нові рекорди. У книжці-замку вже нині можна виставити 100 сторінок про неймовірні досягнення. Для цього треба лише підняти дах замку-творіння й розгорнути книжку. Але й це ще не межа. Якщо буде необхідно, піднімуть і дахи замкових прибудов. Для виготовлення артбука використовували пластик, шкіру, на допомогу покликали й поліграфію. Тексти про встановлені рекорди написали українською й англійською мовами. З коштами допомогла міська рада, а також меценати. Новий артбук тернопільські бібліотекарі репрезентували в Українському домі «Перемога». Тоді його оглянули не лише тернополяни, а й закордонні делегації. Під час демонстрації книжки-замку, як каже Світлана Козелко, радістю світилися обличчя тих, хто встановлював рекорди, вони залюбки фотографувалися. Іноземці з цікавістю читали тексти.
Тепер артбук буде в постійній експозиції центральної міської бібліотеки. А у вересні з ним можуть ознайомитися й іванофранківці.
Узагалі тернопільські бібліотекарі набули чималого досвіду в творенні артбуків. Майже 70 уже виготовили — є серед них мистецькі книжки у формі кобзи, бандури, колиски, скрині тощо. Їх, окрім тернополян, бачили-розглядали у Львові та Києві. Мріють показати й на Одеському кінофестивалі. Задля цього працюють над збіркою мистецьких книжок «Знайди своє кіно». Перше видання розповість про «Кінохвилю» — фестиваль, який у Тернополі відбувається кілька років поспіль. Інші творіння присвятять кінематографічній родині Іллєнків, режисерові та актору Вікторові Андрієнку, письменникові, кіносценаристу Андрію Кокотюсі, краянам акторам театру та кіно Ярославові Галясу та Степанові Шагайді. Усі артбуки будуть ручної роботи, різних форм — у вигляді кіноплівки, бобіни, режисерської хлопавки. З матеріалів використають пластик, шкіру, деревоволокнисту плиту, застосують різні техніки виконання. Незабаром тернопільські міські бібліотеки творитимуть унікальні артбуки, що розповідатимуть про розвиток української культури в Польщі й польської — в Тернополі. Їхній проєкт «Цілі спадщини» отримав ґрант у майже 50 тисяч євро. За ці кошти не лише подбають про нові мистецькі видання, виготовлені власноруч, а й поповнюватимуть книжковий фонд, закуплять стелажі, фотоапарат. У межах проєкту також перекладатимуть аудіоказки польських та українських письменників.