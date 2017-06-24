ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» відключило від електроенергії деякі військові об’єкти на території області. Як заявляють у прес-службі компанії, причиною відключення стали борги з оплати, накопичені більшістю об’єктів. Також ЛЕО заявляє про відсутність договірних відносин зі значною кількістю інших військових об’єктів протягом тривалого періоду (військові частини біля лінії розмежування та блокпости). Того самого дня стався конфлікт між енергетиками та військовими: начальника Щастинського РЕМ затримали озброєні люди, і йому довелося давати роз’яснення з приводу дій ЛЕО. Ситуація зі спробами протистояти діям приватного підприємства відбулася і в Попасній — тут виник протест через відключення насосних станцій місцевого водоканалу в ході засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і військові взяли в ньому участь.

«Основна проблема, чому сталися такі дії, — накопичення неплатежів за спожиту електроенергію, — коментує ситуацію заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. — З боку обласної влади на спеціальній нараді було проведено переговори між сторонами конфлікту. Військово­службовці ЗСУ виконують свої завдання в зоні проведення АТО. Відключення таких об’єктів загрожує ефективному та якісному виконанню військового обов’язку. Вдалося домовитися, щоб об’єкти було знову підключено до електроенергії».

Ситуація проблемна, бо приватне підприємство вимагає у військових частин, які після ротації зайняли позиції в області, скажімо, в 2016 році, оплатити електроенергію, використану бійцями інших підрозділів, які несли службу тут ще в 2014—2015 роках.

Чи можна такі проблеми розв’язувати на рівні області? «Ми заходимо в глухий кут при спробі зробити це, — пояснює Юрій Клименко. — У ЛЕО величезні борги».

За його словами, спочатку проблема виникла, коли згідно з постановою Кабінету Міністрів усі підприємства повинні були перереєструватися на підконтрольній території України. ЛЕО фактично переїхало в Старобільськ і де-факто користується рахунками в банківських структурах, які перебувають на підконт­рольній Україні території. Але де-юре «залишається» в Луганську. Розрахункові рахунки підприємства заблоковано. Почали збиратися великі суми штрафних санкцій. ЛЕО змушене звертатися в суди.

«Підприємство зараз не може отримати ніяких коштів, щоб якісно обслуговувати всю область, яка перебуває на енергетичному «острові», де кожен день — обстріли. Компанія у своїй роботі перейшла на «триденку». І трапляється, що, наприклад, у четвер обстріл, а з ЛЕО не можуть виїхати на об’єкт. На всю область працюють три чергових бригади. Це вкрай складна ситуація», — підкреслює заступник голови ОДА.

Тож який варіант вирішення пропонує область? «Ми пропонуємо два шляхи розв’язання проблеми: видати ліцензію на створення схожого за функціями підприємства, якому й буде передано в управління постачання електрики (при цьому власник підприємства не зміниться), або на час АТО передати підприємство в державне управління, щоб у подальшому уникати відключення від електропостачання військових і цивільних об’єктів», — підкреслює Юрій Клименко.

У своїй авторській колонці на одному з обласних сайтів генеральний директор Луганського енергетичного об’єднання Володимир Грицай теж написав, що «для нормалізації ситуації доцільно розділити ліцензії на постачання електроенергії для контро­льованої та неконтрольованої частин Луганської області».

На його думку, це дасть змогу юридично залишити борг 4,9 мільярда гривень на споживачах ОРЛО, а контрольована частина Луганщини зможе розвивати інфраструктуру в межах Об’єднаної енергетичної системи України.