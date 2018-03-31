Попри постійну увагу протягом минулого року органів центральної і місцевої влади до ремонту доріг усіх рівнів — від загальнодержавних до обласних і сільських — танення снігу довело, що на місцевих автошляхах ще багато проблем. «Урядовий кур’єр» перевірив їхній стан у деяких областях і дійшов висновку, що облавтодорам треба посилити роботу щодо приведення доріг у порядок.

Миколаївщина. Селяни Єланецького району два дні перекривали трасу

Жителі села Возсіятське перекрили траси Кропивницький — Миколаїв та Вознесенськ — Кривий Ріг. Вони вимагали терміново відремонтувати покриття частини траси національного значення Н-14. Адже на цій дорозі подекуди не знайти і шматка асфальту, а ями сягають півтора метра. Влада кілька років поспіль обіцяла провести реконструкцію, але ремонту немає досі. Кілька десятків людей безперервно ходили по пішохідному переходу, час від часу пропускаючи легковики. Акцію не збиралися припиняти, доки до них не приїде керівництво області.

Ще 5 лютого жителі сіл Водяно-Лорине і Возсіятське, що лежать на проблемній трасі, перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. Тоді чиновники запевнили, що на бетонне покриття траси у держбюджеті на 2018 рік заплановано витратити 300 мільйонів гривень, проте потрібен час. А поки що ділянку поблизу Водяно-Лориного засипали щебенем і розрівняли грейдерами. Після весняного снігу і дощів дорога попливла.

Раніше жителі села звернулися до керівників області й району з вимогами негайно вжити заходів з капітального ремонту дороги Миколаїв — Кропивницький та мосту в селі Возсіятське, встановити дорожні знаки та заборонити проїзд великотоннажного транспорту по самій трасі й вулицями села. Також вимагали не допустити перерозподілу коштів бюджету на іншу трасу. Нинішньою акцією люди вимагали розпочати роботи не пізніше 1 травня.

На другий день проведення акції із жителями сіл зустрілися заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Валентин Гайдаржи, депутати обласної та місцевої рад. Валентин Гайдаржи запевнив пікетувальників, що відновлення безпечного проїзду трасою починається. Її засипають щебенем до початку капітального ремонту, який розпочнуть після Великодня. Миколаївська ОДА обіцяє звернутися щодо надання додаткового фінансування на утримання дороги.

Полтавщина. Якісні дороги будуть завтра

Інтенсивне танення снігу на Полтавщині призвело до підтоплення деяких територій області. Тала вода руйнує й місцеві автошляхи. Зокрема термінового ремонту потребує дорога Полтава — Козельщина — Кременчук. Про це повідомили жителі Кременчуцького району на прийомі в першого заступника голови Полтавської обл­держадміністрації Андрія Пісоцького. Громада попросила в обласної влади матеріальну допомогу для ремонтних робіт на ділянці автошляху понад кілометр. Посадовець пообіцяв на умовах співфінансування відновити дорогу.

У незадовільному стані перебуває дорога Сазонівка — Савинці — Черевки в Оржицькому районі. Андрій Пісоцький разом з головою Оржицької РДА Оленою Кражан домовилися розробити проектно-кошторисну документацію, щоб визначити ділянки, які потребують негайного втручання. Незабаром проектанти оглянуть цю дорогу і визначаться з її ремонтом. Начебто розроблять кілька проектів з оновлення покриття.

Тим часом в області проводять аварійний ямковий ремонт на автомобільних дорогах державного значення з використанням гарячої асфальтобетонної суміші. На шляхопроводі через залізницю в селищі Копили Полтавського району працює бригада. За зиму покриття на цій ділянці автошляху Київ — Харків зазнало значних руйнувань.

У Службі автомобільних доріг у Полтавській області повідомили, що до неї надходить багато звернень щодо ремонту автодороги Конотоп — Кролевець — Ромни — Пирятин. Із наступного тижня підрядники розпочнуть її ямковий ремонт. У державному бюджеті передбачено 50 мільйонів гривень на поточний середній ремонт цієї автодороги.

Насамперед дорожні будівельники розпочнуть ремонти на найбільш зруйнованих ділянках, а це поблизу села Юсківці на Лохвиччині та дві дороги в Чорнухинському районі. У разі надходження додаткового фінансування відремонтують й інші ділянки.

Днями начальник Служби автомобільних доріг Володимир Трояновський разом із заступниками та представниками підрядної організації обговорили виконання окремої бюджетної програми з розвитку автодороги державного значення Київ — Харків. За його словами, вже у квітні розпочнуть реконструкцію ділянки поблизу міста Лубни. Роботи виконуватиме компанія «Альтком», яка зарекомендувала себе позитивно в попередні роки. Є матеріали, а також китайська ремонтно-будівельна техніка. Асфальт постачатиме Пирятинський асфальтобетонний завод, що здешевлює вартість робіт. Ремонт планують завершити до кінця року.

Донеччина. Тут тільки волами їздити!

У міській раді Маріуполя не приховують: стан автомобільних доріг довкола міста настільки критичний, що для розв’язання цієї проблеми потрібно створювати робочі групи на рівні центральних органів влади. Це підтвердив заступник міського голови Сергій Захаров на спільній нараді Асоціації міст України та Міністерства інфраструктури, де обговорювали проблемні питання інфраструктури портових міст.

Для Маріуполя логістичні проблеми давно потребують оперативного втручання. «Найважливіші шляхові артерії Маріуполь — Запоріжжя, Маріуполь — Бердянськ, Бердянськ — Запоріжжя нині зруйновані на 90 відсотків. Їх просто немає! Тобто доріг до міста на самому сході України із населенням понад 550 тисяч жителів немає. А стосовно залізничного сполучення з іншими містами, наприклад з Києвом, відстань 750—800 кілометрів потяг долає за 19 годин», — каже заступник міського голови.

Згадані проблеми вже призвели до того, що час доставки різноманітних вантажів до приморського міста збільшився майже втричі, від чого потерпають місцеві підприємства, бізнес та жителі. Отож вирішення питань приміської інфраструктури залишається серед першочергових завдань керівників Маріуполя та прифронтової Донеччини.

Як повідомили в обласній службі автомобільних доріг, за підсумками попереднього обстеження у регіоні загальна площа нових руйнувань автодоріг (міжнародних, національних і територіальних) після зими становить понад 100 тисяч квадратних метрів. Отож із потеплінням в області почнуть ліквідовувати ямковість на шляхах. Для виготовлення потрібного матеріалу державне підприємство «Донецький облавтодор» запускає в роботу п’ять асфальтобетонних заводів, розташованих у Бахмуті, Великій Новосілці, Лимані, Нікольському та Покровську.

Сумщина. Ямка на ямці — латка до латки

Кілька днів тому довелося їхати маршруткою Суми — Конотоп до села Миколаївка Білопільського району, що за 30 кілометрів від обласного центру.

Оскільки сидів майже на передньому сидінні, звертав увагу на дорогу. Не можна сказати, що вона розбита вщент, але на деяких ділянках нагадувала то пральну дошку, то місиво. Коли про це обмовився водієві, той заперечив: та тут ще можна їздити. А якщо заїхати далі, в глибинку, там після танення снігу зовсім погано.

До прикладу, аварійна ділянка між Лебедином і Охтиркою між селищем Чупахівка та селом Лантратівка. Саме цим об’їзним маршрутом спрямували весь великоваговий транспорт, оскільки в селі Климентове Охтирського району капітально ремонтують міст через Ворсклу.

Міст на автодорозі Суми — Полтава давно потребував ремонту, але за останні місяці на цьому відрізку остаточно добили залишки покриття, що лише нагадує асфальт. В окремих місцях маршрутки, що їдуть на Охтирку і в зворотному напрямку, майже лягають на бік, а пасажири лементують або ж завмирають зі страху. На чесному слові тримається міст між чупахівськими ставками, який також давно потребує ремонту. Оскільки на більшості доріг місцевого значення сніг повністю не розтанув, уже очевидний складний стан покриття після затяжної сніжної зими.

У Службі автомобільних доріг у Сумській області повідомили, що на 28 березня немає загальної статистика, хоч створено відповідну комісію, яка найближчими днями вивчить ситуацію.

В окремих районах уже розпочали аварійний ямковий ремонт. Як на автодорозі Суми — Путивль — Глухів. На 90-му кілометрі бригада робітників холодним асфальтобетоном закидає численні ямки. Водночас дорожники дбають, щоб сніг, який розтаватиме, не наробив лиха: чистять зливні труби, підмостові русла, дорожні кишені тощо.

Немає сумнівів, що на дорожників чекає значний обсяг робіт — не менший, ніж торік.

Черкащина. Люди протестують проти бездоріжжя

Сказати, що на Черкащині вкрай погані дороги, точніше, те, що від них залишилося, значить не сказати нічого. Після снігів та морозів більш-менш пристойні шляхи в області можна порахувати на пальцях однієї руки. Що вже казати про районні та віддалені від обласного центру шляхи сполучення, якщо одна з найголовніших магістралей, яка з’єднує Черкаси з Києвом у напрямку Переяслава-Хмельницького, зокрема на відрізку від Благодатного до Золотоноші, дуже схожа на старе прогниле решето — вона вкрита такими проваллями, які хіба що перелетіти можна. Щодня цим «битим» шляхом їздить і сам обласний очільник Юрій Ткаченко. Йому б спинитися на мить і послухати, що кажуть про це неподобство водії...

Спробували проїхати від Золотоноші на Драбів, однак і там усе, ніби після бомбардування. Водій довжелезної цистерни, яку надовго зупинила величезна яма, у розпачі хапався за голову, рахуючи, в яку суму виллються тріснуті ресори та понівечені колеса.

З іншого боку Черкас, де шлях іде в напрямку Кропивницького, ситуація схожа, якщо не гірша. Водії кажуть: «Де починається Сміла, там закінчується дорога». Одразу за знаком в’їзду до міста траса перетворюється на смугу перешкод, а водії рухаються зі швидкістю, що не перевищує 10 кілометрів на годину. У ямах та багнюці 10 кілометрів дороги. Подекуди «чорні діри» сягають до півтора метра в діаметрі та понад 25—30 сантиметрів у глибину. Чиновники вже більш як три роки обіцяють відремонтувати цей відрізок. Але щовесни асфальту тут залишається дедалі менше.

Нині водіям увірвався терпець, вони вийшли на акцію протесту. В селі Геронимівка, розташованому за десять кілометрів від Черкас, люди також вийшли на протест проти бездоріжжя. Багато в чому, переконані вони, винна місцева влада, яка нерідко має безпринципну позицію.

Добре, що хоч у Черкасах проявили принциповість, виявивши численні недоліки в ремонті центральної вулиці — бульвару Шевченка. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, підрядник, що виконував дорожні роботи, заплатить 800 тисяч гривень штрафу — рішення про це вже ухвалив суд. Крім того, дорожники усунуть недоліки за власний кошт.

Тим часом служба автомобільних доріг у Черкаській області на спільній нараді з обл­держадміністрацією окресли­ла план роботи з поточного, середнього та капітального ремонту і реконструкції автодоріг. Обговорювали також питання децентралізації обслуговування доріг та сфери впливу служби автомобільних доріг області, стратегію ремонту в 2018 році. Що й казати, плани непогані, ось тільки чи перетворяться вони на високоякісні та довговічні шляхи — побачимо.

Сторінку підготували Олег ГРОМОВ,

Олена ІВАШКО,

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

Павло КУЩ,

Олександр ВЕРТІЛЬ,

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»