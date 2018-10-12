Запроваджені урядом зміни в системі освіти, передусім нові стандарти навчання, мають одну ключову мету — дати кожній дитині змогу розкрити свій потенціал у час нових знань, компетенцій і технологій. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі зі школярами-винахідниками, які займаються робототехнікою. Зустріч відбулася в технопарку UnitCITY, куди завітали розробники людиноподібного робота Софії — першого у світі, спроектованого з можливістю адаптації до поведінки людей.
Глава уряду поспілкувався зі школярами і розробниками Софії, зазначивши, що всі технології створюють люди. І завдання держави — дати змогу здобути потрібну освіту і втілити в життя найсміливіші технологічні ідеї, які ще 15—20 років тому можна було побачити хіба в кіно.
«Настає час нових технологій, нових знань, нових компетенцій, — сказав Володимир Гройсман. — І наше завдання — зробити так, щоб у новій українській школі кожна дитина могла розкрити свій потенціал. Діти в школу мають іти не як на випробування, а із задоволенням і заохоченням».
Прем’єр наголосив, що більшість світових технологічних новинок мають українську складову. І цей інтелектуальний капітал потрібно спрямувати на створення кінцевого продукту в Україні.
«У всіх провідних розробках світу є частина українського інтелекту. Настав час, щоб і в Україні створювати продукт. Це важливо. Маємо чудових дітей з широким світоглядом. Це дає нам перспективу. І освіта тут має надважливе фундаментальне значення, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Я вражений тим, що побачив у дитячих винаходах. Дитячі розробки ще раз підтвердили, наскільки талановита українська молодь. І головне — зберегти середовище, де діти можуть розвиватися й створювати продукти, які змінять наше життя».
Володимир Гройсман поспілкувався з гіноїдом (так назвали цього робота, оскільки він має жіночу зовнішність). Прем’єр-міністр привітав гостю, яка вперше відвідала Україну, й поставив кілька запитань російською мовою, повідомляє Укрінформ. Річ у тім, що новітню наукову розробку запрограмовано спілкуватися російською та англійською мовами.
З’ясувалося, що Софія має досить непогане уявлення про нашу країну, зокрема про запаси чорнозему, розроблення найпотужнішого у світі транспортного літака «Мрія», першу в світі конституцію Пилипа Орлика від 1710 року, найупізнаваніший музичний твір усіх часів і народів — «Щедрик» Миколи Леонтовича.
Мета презентації в Україні робота Софії — налагодження співпраці з Державним агентством з питань електронного урядування задля створення умов для розвитку робототехніки та штучного інтелекту в нашій країні.