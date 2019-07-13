Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Дніпропетровську область. У Дніпрі він ознайомився з планом реконструкції міжнародного аеропорту, основна складова якої — будівництво нової злітно-посадкової смуги.
Главі держави представили три варіанти реконструкції летовища. Було відзначено, що найбільш прийнятний проєкт, який передбачає будівництво злітно-посадкової смуги на місці старої. «Кошти будуть, бо ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт», — сказав Президент.
Нова злітно-посадкова смуга, що відповідатиме сучасним стандартам, матиме довжину 2,9 тисячі метрів з можливістю подовження до 3,2 тисячі метрів, повідомляє Офіс Президента.
Для її будівництва на місці старої потрібно півтора-два роки. Тендер на розробку проєкту реконструкції комплексу аеропорту в Дніпрі заплановано провести наступного тижня, приблизна загальна вартість реконструкції — 2,9 мільярда гривень.
Під час робочої поїздки по області Президенту доповіли про стан доріг у регіоні. Звертаючись до в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака глава держави зазначив, що за наданою йому інформацією в останні роки збільшувалося фінансування Укравтодору на утримання апарату, натомість на дороги коштів не вистачало.
«Дуже багато років не вирішується це питання — йдеться про кільцеву дорогу на Кривий Ріг. Давайте завершимо ці два об’єкти, домовимося, що на Кривий Ріг і на Нікополь зробимо. Треба знайти гроші на ці дві дороги» — сказав Володимир Зеленський.
За словами Славоміра Новака, потрібно два роки для завершення робіт на цих дорогах, зважаючи на спроможності будівельних компаній і фінансування. Отже, дійшли згоди докласти максимум зусиль і протягом цього та наступного років завершити будівництво.
Президент з-поміж іншого поставив вимогу завершити капітальний ремонт автодорожнього мосту номер 2 (Центральний міст) до 14 вересня 2019 року.
Глава держави нагадав, що міський голова Дніпра Борис Філатов обіцяв закінчити ремонт цієї переправи за рік, і констатував, що відтоді минуло вже два роки. «Ми домовилися з міським головою, що 14 вересня відбудеться врочисте відкриття мосту. А якщо ні, то він напише заяву про звільнення й піде у відставку. Адже йдеться про комфорт і безпеку жителів Дніпра», — сказав Президент.
Відтак міський голова Борис Філатов повідомив, що з главою держави вони уклали парі щодо цього: «Через півтора місяця, на День міста, ми завершимо реконструкцію мосту, прокладемо нову тролейбусну лінію. Тобто фактично ми на завершальній стадії», – зауважив він.
Борис Філатов наостанок запропонував Президентові відвідати Дніпро на День міста у разі, якщо обіцянку буде виконано.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»