Останнім часом село Костилівка в Рахівському районі на Закарпатті привертає до себе дедалі більшу увагу. Хоч цей гірський населений пункт і дотаційний, життя тут триває на повну силу. А все через уміле використання природних чинників, людської ініціативи й завдяки вдалій співпраці зі спонсорами.

Практика, що розвінчує міфи

У кабінеті сільського голови Інни Савляк — світло й охайно, як заведено у доброї господині. На стінах чимало подяк і грамот, бо, попри молодий вік, Інна Ігорівна — у когорті найкращих сільських голів Закарпаття. На запитання, як встигає робити все й одразу, жартує: «Молодість і натхнення — вибухова суміш». У розмові дізнаємося, скільки корисних проєктів уже втілено в життя.

Найсвіжіший, який став знаковим у житті громади, — будівництво на її території сучасного об’єкта зеленої енергетики. До справи взявся відомий на Закарпатті інвестор — група енергетичних компаній «РЕНЕР». Енергетики, на рахунку яких уже 11 реалізованих в області проєктів загальною потужністю майже 50 МВт, почали будувати на місцевій річці дериваційну міні-ГЕС.

Міфів про гідроенергетику, що поширюють у мережі зацікавлені особи, тут не бояться: малі станції не мають дамб, використовують природний водотік, дружні до природи й дають чималу користь громадам. Доказ цього — вже сім побудованих міні-ГЕС на Закарпатті, які кожен охочий може відвідати і зробити відповідні висновки.

Інна Савляк каже: «Ухваленню рішення про будівництво міні-ГЕС передувало докладне вивчення цього питання: виїзди місцевих жителів на станції, консультації з експертами та громадами сіл, де вже збудовано об’єкти компанії, вивчення іноземного досвіду. Тож громада, давши дозвіл на будівництво електростанції, жодного разу не пошкодувала».

Туризм заради майбутнього

До початку будівельних робіт у селі реалізовано багато соціальних проєктів, а цього року співпраця навіть посилилася. Тож і не дивно, що село стало привабливим для організаторів туризму, місцем проведення фестивалів. Зокрема тут щороку проводять один із найколоритніших фестів «Берлибаський бануш».

Створюють і нові туристські локації. У серпні тут відкрили пам’ятний знак «Я люблю Костилівку», яка одразу стала одним з улюблених місць для фотографування місцевих і мандрівників. Місце для втілення задуму обрали не випадково: стелу встановили біля дороги державного значення Мукачево — Рогатин, і тепер вона слугує ще однією окрасою центральної площі села.

Ще три роки тому в депутата Рахівської районної ради Юрія Саса виникла ідея встановити у селі пам’ятний знак «Я люблю Костилівку». Як символ-нагадування, що рідне село треба любити не лише словом, а й ділом. Про нього слід дбати і розбудовувати його.

«Нарешті ми цю ідею реалізували, — розповідала очільниця місцевої громади. — Допомогла втілити задум група енергетичних компаній «РЕНЕР», яка профінансувала виготовлення емблеми-серця. Генеральний директор Сергій Ковач охоче пішов назустріч, за що йому щиро дякуємо».

Нині ця рукотворна краса — одна з цікавинок усього району. Таким туристичним знаком не може похвалитися навіть районний центр місто Рахів. Там про його встановлення йдеться давно.

Відновили міст до 1 вересня

Наприкінці серпня громада пройшла серйозний тест на самоорганізацію. Трохи раніше в селі виникла надзвичайна ситуація: аварійний міст, що сполучав вулицю Тараса Шевченка та куток За Облаз з іншою частиною села, повністю вийшов із ладу.

Люди опинилися в полоні: ні переїхати річку, ні безпечно пройти мостом, ні бодай централізовано перевезти продукти харчування неможливо. Ситуацію ускладнювало й те, що за річкою школа, церква і приватні домогосподарства.

Проблема потребувала термінового розв’язання, тож по допомогу селяни звернулися до групи «РЕНЕР». Техніка та будівельники цього підприємства, не гаючи часу, взялися до відновлювальних робіт. Їм допомагали місцеві підприємці й небайдужі громадяни. Лісопереробне підприємство ТОВ ЕВК надало і розпиляло деревину, яку потім вкладали місцеві жителі.

Тож 1 вересня, напередодні Першого дзвоника, відновлений спільними зусиллями міст урочисто відкрили. Хоч усе робили у стислі терміни, роботи проведено згідно з усіма будівельними нормами. Крім самого мосту, облаштовано бетонні та кам’яні підпірні стінки. Тепер селяни спокійно можуть їздити власними автомобілями, а діти — безпечно ходити до школи. Є всі підстави сподіватися, що ця споруда впродовж багатьох років служитиме громаді.

«Дорога нам дорога»

Знаковим у житті мальовничого села на Рахівщині став серпень. Завдяки небайдужим костилівцям, посадовцям і спонсорам тут вдалося реалізувати ще кілька важливих соціальних проєктів. Серед них — капітальний ремонт дороги, якого у селі чекали давно.

— Відремонтували найскладнішу ділянку — загалом близько 300 метрів, — розповідає сільський голова. — Роботи виконали відповідно до проєктної документації. Щодо коштів, то мільйон гривень нам було надано з області, ще півмільйона вдалося мобілізувати з районного та сільського бюджетів. Тож допомогу, яку одержали, дуже цінуємо. І дорога ця нам дуже дорога. Тепер маємо високоякісне асфальтне покриття, яке значно полегшить транспортне сполучення.

Із настанням осені приємні новини для жителів Костилівки не закінчилися. Особливо зраділи їм у присілку Вільховатий, де розпочався капітальний ремонт із реконструкцією під дитячий садочок будівлі колишньої школи. Дотепер дошкільний заклад працював в орендованому й дуже тісному приміщені. І ось після передачі районною радою шкільної будівлі на баланс села роботи, які знову ж таки фінансує група «РЕНЕР», уже розпочато.

У тому, що роботи проводять згідно із планом, днями мали змогу переконатися Костилівський сільський голова разом із представником спонсора та районним депутатом Юрієм Сасом. На будівлі майбутнього дитсадка вже демонтовано старий дах і встановлюють новий.

А ще у межах співпраці з групою «РЕНЕР» у селі впорядковують алею Пам’яті на місці, де колись стояв обеліск слави. Паралельно компанія облаштовує вуличне освітлення на кутку Потік.

Діяти, а не нарікати!

Секрет успіху цього населеного пункту — не в багатстві природних ресурсів чи комфортному бюджеті, а в людському потенціалі та згуртованості громади. Вона має майбутнє, бо турбується про нього вже сьогодні. Не бідкається, не чекає змін у державі, реформ і подарунків від Києва, а спільними зусиллями місцевої влади, бізнесу та громадян діє для досягнення позитивних результатів тепер.