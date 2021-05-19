Щоб кошти державного бюджету використовувати ефективно й адресна допомога надходила саме тим громадянам, які її потребують, уточнено критерії призначення житлових субсидій. Про це під час брифінгу поінформував заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Він одразу зауважив, що кількість тих, хто зловживає цією державною підтримкою, коливається в межах 2—3%, тож більшості отримувачів субсидій зміни не стосуватимуться. Для них умови призначення субсидій спростяться. Щоправда, доведеться дещо зробити.

Багаті чи бідні

У квітні цього року уряд переглянув окремі критерії надання субсидій. І з 1 травня внесено зміни до відповідної програми.

«Уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення субсидій. Зокрема переглянуто порядок врахування окремих видатків громадян, які одномоментно сягають суми від 50 тисяч гривень. Ідеться про купівлю робіт, товарів, послуг (будь-яких, крім оплати комунальних, медичних, навчання), здійснення внесків до статутних капіталів організацій, купівлю корпоративних прав, нерухомого чи рухомого майна, банківських металів, операцій з купівлі іноземної валюти тощо. Адже це нонсенс, коли людина претендує на отримання субсидії в сумі кількох тисяч гривень і водночас купує за раз валюту на мільйон гривень, недешеві авто, трактори, кладе депозити на сотні тисяч гривень, надає на такі самі суми благодійну допомогу різним організаціям», — каже Віталій Музиченко.

Відтепер людина не отримає субсидії, якщо має не лише авто, новіше, ніж п’ять років, але якщо й у члена домогосподарства є два і більше авто, вік яких становить менше 15 років.

«Принципове положення нових правил призначення субсидій — завершення процесу їх монетизації, який розпочався 2019 року. Минулого опалювального періоду субсидії надавали у грошовій формі, але двома різними механізмами: готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів; безготівкові виплати (це решта 5%, або 160 тисяч домогосподарств) шляхом зарахування коштів на рахунок Ощадбанку, який проводив розрахунки з підприємствами.

З 1 травня цього року цей перехідний процес завершився, і всі субсидії виплачуватимуть громадянам тільки в готівковій формі. Громадяни оперативно управлятимуть цими коштами і після оплати житлово-комунальних послуг їх залишком зможуть розпоряджатися одразу в той місяць, за який отримали допомогу, а не чекати наступного опалювального періоду.

Майже третина домогосподарств має заощадження за рахунок економного споживання ресурсів. Бо коли оплата здійснюється живими грошима, то виникає зацікавленість заощаджувати», — зауважує заступник міністра.

Віталій Музиченко підкреслив, що громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального сезону, до грудня цього року зможуть отримати відповідні кошти. Зокрема користувачам, які мають відкриті рахунки в Ощадбанку, вже зараз зарахують ці кошти. Тим, у кого немає рахунків, потрібно буде їх відкрити, і вони зможуть отримати заощаджені протягом минулого опалювального сезону кошти субсидій для їх використання на власні потреби.

Заступник міністра анонсував, яких змін ще слід очікувати. За його словами, міністерство розробило проєкт постанови про неврахування з 1 травня під час призначення субсидій доходів від розміщення депозитів, а також збільшення граничної суми депозиту до 100 тисяч гривень.

Перепризначать майже автоматично

Минулого опалювального сезону субсидії автоматично перепризначали, але щоб переоформити їх на наступний опалювальний період, треба подати заяву і декларацію.

«Затверджені міністерством форми документів доведено територіальним громадам і органам соцзахисту. Є вони й на сайті міністерства. Заяви та декларації приймають із 14 травня. Можливості подачі документів повністю диверсифіковано. Звернутися по оформлення субсидії можна: через уповноважених осіб тергромад (зокрема старостат) і відповідні структурні підрозділи громад, ЦНАПи; структурні підрозділи з питань соцзахисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад; заповнені та підписані бланки можна надіслати поштою на адресу органу соцзахисту; через електронний сервіс, який розміщено на офіційному вебсайті Мінсоцполітики.

Не треба створювати масових скупчень, адже субсидію особам, які звернулися по її призначення у будь-який місяць із травня до вересня 2021 року (протягом п’яти місяців), буде нараховано, починаючи із травня 2021-го і до кінця наступного опалювального періоду, тобто до 30 квітня 2022-го», — запевнив Віталій Музиченко.

Щодо справ, які раніше розглядали не органи соцзахисту, а спецкомісії, заступник міністра каже, що з 3 мільйонів одержувачів субсидій минулого опалювального періоду мільйон субсидіантів отримали допомогу на підставі рішень комісій. В окремих регіонах кількість таких рішень сягала 55% загальної кількості призначених субсидій. Найбільша кількість у структурі ухвалених рішень — призначення субсидій на понаднормову площу. Друга за масштабами — призначення субсидій з урахуванням членів домогосподарства, яких зареєстровано в ньому, але які там не проживають, а живуть в іншому місці через працевлаштування, навчання, лікування тощо. Третя — призначення субсидій на розділені особові рахунки, тобто коли в одному домогосподарстві за однією адресою проживає більш як одна родина, і кошти за комунальні послуги сплачуються на різні особові рахунки.

«Таких випадків загалом 98%. Усе вже документально підтверджено, тож субсидію цього року призначать автоматично без розгляду на комісії, а безпосередньо органом соцзахисту. Це скоротить термін опрацювання документів фактично утричі. І не треба буде їхати в райцентр, який нині, після адміністративно-територіальної реформи, може бути за 100 кілометрів», — резюмував Віталій Музиченко.