На тлі резонансного яєчного скандалу, пов’язаного із продовольчим забезпеченням армійців, схожі корупційні порушення в регіонах сприймаєш особливо гостро. Надто якщо вони стосуються харчування найменших членів суспільства — наших дітей. Ще кілька років тому в Черкасах набув розголосу скандал, який виник навколо зловживань на підприємстві ТОВ «Каштан Плюс».

Після ретельного розслідування справу розглянув суд. Як зазначено в матеріалах суду, підприємство постачало дітям вершкове масло, м’ясо, макарони, хліб, соки, какао та інші продукти. У судовій ухвалі (про це повідомляв сайт vikka.ua) вказано, що товариство закуповувало приміром яловичину за ціною 65,83 грн/кг, а реалізовувало до департаменту по 74 грн/кг, печінку яловичу — по 39 грн/кг, а продавало по 62,5 грн/кг. За підрахунками правоохоронців, бюджету було завдано значних збитків.

Перевірки, пресконференції, заяви… Скрізь фігурують завищення цін на продукцію, несвоєчасне постачання та надходження низькоякісної продукції із цього підприємства. Зрештою закупівлі скасували. Але не надовго.

У наступні роки ця фірма брала участь у тендерах від департаменту освіти та гуманітарної політики міської ради. І… оскаржувала рішення суду, бо дуже вже не хотілося керівникам підприємства відшкодовувати завдані бюджету збитки. Проте послуги товариства регулярно потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Зокрема 2020 року поліція відкрила кримінальну справу за фактом завищення цін на картоплю. Прокуратура розслідувала факти завищення цін на молочні продукти.

На початку цього року «Каштан Плюс» знов уклав п’ять угод на послуги з організації харчування для черкаських шкіл загальною вартістю 9,85 мільйона гривень. Загалом же товариство, як зазначає місцеве видання «18000», має нині півтори сотні договорів з міським департаментом освіти на суму 222 мільйони гривень.

І ось новина: недавно Північний апеляційний господарський суд підтримав правову позицію прокурора щодо незаконності підвищення цін та залишив рішення суду першої інстанції без змін. Ювенальний прокурор довів у суді факт порушення вимог частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та незаконної зміни істотних умов договору без коливання ціни на ринку в бік збільшення. Тож господарський суд зобов’язав суб’єкт господарювання сплатити до бюджету міста незаконно отримані кошти в сумі понад пів мільйона гривень. Про це повідомила прес­служба прокуратури області.

І хоч далеко не все в цій справі до кінця зрозуміло, зокрема й щодо реальної відповідальності керівників згаданого підприємства та посадовців міської ради за правопорушення, тут можна було б і крапку поставити. Але…

Недавня звістка, що в черкаських дитсадках харчування здорожчає майже на 70%, швидко облетіла місто. За рішенням міськвиконкому, для дітей ясельних груп садочків загального типу вартість харчування протягом одного дня на одну дитину тепер становить 70,53 гривні, для дітей садових груп — 94,70 гривні. Ще вищі ціни для санаторного дитячого закладу: від 111,08 до 153,15 гривні.

Як пояснив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Бєлов, вартість харчування значно зросла у зв’язку з тим, що останнім часом дуже підвищилися ціни на продукти. Щоб додержати вимог нового перспективного меню, яке складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №305, для закупівлі необхідних продуктів потрібно було збільшити оплату. Але відсоток батьківської плати залишається незмінним: 60% встановленої вартості харчування.

«Причини здорожчання насправді очевидні. Ціни на нове меню формувалися ще наприкінці 2021 року. Відтоді продукти значно здорожчали, а в наших садочках триразове харчування. Слід сказати, що Черкаси — ледь не єдине місто в Україні, де досі збереглася саме така пропорція оплати. В інших містах батьки платять 80, 90, а то і 100%. Тобто для батьків ціни набагато вищі, адже бюджет не компенсує вартість меню», — наголосив Богдан Бєлов.

Щодо якості пропонованих страв. Вона, за словами заступниці міського голови Анастасії Чубіної, одна з найвищих в Україні. Безплатним харчуванням у садочках забезпечують дітей-сиріт та інших так званих категорійних малюків.

Та якщо складну ситуацію з цінами на продовольчі товари з огляду на воєнний час батьки ще можуть якось зрозуміти, то в багатьох час від часу закрадається сумнів: чи можна довіряти, приміром, підприємству-постачальникові, яке вже давно скомпрометувало себе? Розвіяти ці сумніви, очевидно, зможе саме товариство, якщо знову не загрузне в сумнівних оборудках.