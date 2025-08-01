Так, ухвалено рішення про втілення окремого напряму програми — контракту для операторів дронів, які проходитимуть службу у Збройних силах України, Національній гвардії та Держприкордонслужбі.

«Цей напрям має особливі умови. Головна — чіткий термін служби: два роки. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 мільйон гривень, яка здійснюється у три етапи», — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Контракт 18-24» для операторів БпЛА. Особливості та переваги. Добровольці за цим контрактом матимуть такі самі умови, як й інші особи, які долучилися до проєкту «18-24»: контракт на 1 000 000 грн (200 000 грн одразу після підписання контракту та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту); додатково до 120 000 грн/місяць та доплати за бойові завдання; до 2 000 000 грн на рік; після підписання — обов’язкова посилена підготовка протягом трьох місяців; після завершення — звільнення від призову на рік; вибір частини та спеціальності; компенсація житла протягом служби; медичне забезпечення, безкоштовні стоматологічні послуги та зубопротезування; іпотека 0,0% річних після закінчення контракту («єОселя»); безкоштовний проїзд у транспорті та комунальні пільги; навчання в закладах освіти в межах квот за кошти держави після закінчення контракту; право на виїзд за кордон після завершення контракту; можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК.

Уряд підтримав внесення змін до законодавства, які гарантуватимуть учасникам проєкту «Контракт 18-24» відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на 12 місяців після звільнення зі служби у зв’язку із завершенням контракту.

Відповідні зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підтримав Кабінет Міністрів на засіданні.

Згідно з чинними нормами, після звільнення з військової служби добровольців віком від 18 до 24 років повинні взяти на військовий облік, їх можуть одразу призвати знову. Зміни до закону мають усунути цю невизначеність.

«Тобто всі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку», — прокоментував Денис Шмигаль.

Протягом дії відстрочки звільнені в запас особи зможуть долучитися до війська лише за власним бажанням. Відповідні зміни дадуть змогу добровольцям відпочити та скористатися правом виїзду за кордон, що передбачено умовами проєкту «Контракт 18-24».

А ще вітчизняні виробники безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби отримали право враховувати витрати на обслуговування кредитів в ціну державних контрактів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України з ініціативи Міністерства оборони. За новими правилами, під час формування ціни контракту виконавці можуть враховувати комісії та проценти за кредити чи позики, але не більш як 10% вартості товарів, послуг та робіт. Виконавці також повинні обґрунтувати врахування цих витрат.

«Цей новий фінансовий механізм дасть змогу українським виробникам створювати зброї та технологій більше, швидше, ефективніше. Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту», — підкреслив Денис Шмигаль.

Таке рішення має стимулювати нарощування виробництва та мінімізувати ризики зриву постачань озброєння для ЗСУ. Крім цього, нововведення враховує специфіку оборонної галузі: тривалий виробничий цикл дронів і засобів РЕБ потребує від виконавців державних контрактів залучення кредитних коштів.

Зміни внесено до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року №1275.

Джерело: Міністерство оборони