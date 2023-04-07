Із сумчанином Антоном Дубодєловим познайомився кілька років тому за незвичних обставин. У центрі міста звернув увагу на групу екскурсантів з екскурсоводом. Вирішив долучитися до гурту в надії почути нове й не помилився. Гід не обмежувався відомою інформацією, а заглиблювався в історичну минувшину. Поділився маловідомими фактами про перебування в Сумах Григорія Сковороди, Володимира Сосюри, Давида Бурлюка.

Проєкти й ініціативи

Антон Дубодєлов закінчив історичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, досліджує минувшину і сьогодення рідного міста. Любов до краєзнавства, культури і мистецтва — із сім’ї. Після навчання долучився до культурно-мистецького життя міста. Його батько Вадим організовував культурознавчі виставки, конференції, зустрічі. В одному із храмів створив художню галерею «Наша на Псільській». Про її популярність свідчать проведені тут заходи за участі письменників, художників, скульпторів, режисерів, акторів з різних міст України.

2014 року, коли розпочалася російська агресія проти України, Антон Дубодєлов з однодумцями активізував патріотичну просвітницьку роботу. Із часом заснував фестиваль «Поезія кольорів та відтінки музики», реалізував мистецькі, літературні та волонтерські проєкти як краєзнавець та куратор художньої галереї «Наша на Псільській». Виступив куратором та співорганізатором кількох виставок у різних містах України. Разом з однодумцями запрацював із подвоєною енергією після вторгнення рашистів рік тому. Після визволення обласного центру відновив екскурсії, а благодійні внески за них переказує на потреби ЗСУ та бійців тероборони.

Торік у травні з товаришами художниками Станіславом Таранцем і Тарасом Каліниченком почав організовувати невеликі групи дітей для малювання й розповідей про історію мистецтва й видатних митців. Згодом ініціатива вилилася у створення дитячої артстудії. Діти тут слухають розповіді про Георгія Нарбута, Анрі Матіса, Леонардо да Вінчі, а потім малюють за прикладом великих майстрів.

Цікавою й корисною стала його співпраця із Сумським театром для дітей та юнацтва. З ініціативи режисера Ганни Кобець юні художники створили малюнки для вистави, а згодом ці роботи стали експонатами виставки у галереї «Наша на Псільській». До 300-річчя із дня народження Григорія Сковороди Антон провів кілька екскурсій Сумами, організував краєзнавчу сковородинівську вікторину для юних городян.

Нещодавно група ентузіастів, серед яких батько і син Дубодєлови, долучилися до створення в одному з торговельних центрів міста художньої галереї, в якій організовують заходи мистецького напряму. На аукціоні-продажі картин сумських художників виручили кошти, які спрямували на підтримку сімей захисників-добровольців. Одну з недавніх духовних імпрез організатори присвятили життю і творчості Алли Горської.

Пам’яті героїв

Нещодавно Антон Дубодєлов ініціював мурал на вході до Баранівського цвинтаря, де алея Загиблих Героїв, завдовжки 42 і заввишки 2,5 метра. В основі концепції — біографії героїв-земляків: їхні вподобання, звички, бойові подвиги. Використали рядки з віршів, позивні, фрази СМС із фронту, дорогу до небес як символ завершення земного шляху. Мурал став художнім пам’ятником загиблим Героям.

У Сумах десятки ентузіастів, які мобілізувалися на духовному фронті. З-поміж них випускник «Школи амбасадорів» Євген Мурза з авторським проєктом «Сумигард» — його цикл благодійних екскурсій і лекцій «Місто над Пслом» з вільними внесками на допомогу ЗСУ вже полюбили городяни та гості обласного центру. Вивчаючи минуле і пропагуючи історичні традиції рідного міста, Євген підкреслює його козацьку складову, надзвичайно містку. Так спростовують колись поширювану тезу про Суми як провінційне містечко імперії без українських національних традицій. Євген Мурза доводить, що тут завжди жили вільнолюбні люди. Останнім часом інтерес сумчан до минулого краю пожвавився. А більше дізнатися можна завдяки ентузіастам і дослідникам.