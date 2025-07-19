Про це йшлося на першому зібранні нового уряду під головуванням Прем’єра Юлії Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела перше засідання нового уряду, який Верховна Рада призначила 17 липня 2025 року. Відразу після голосування в парламенті новопризначені посадовці зібралися в Будинку уряду.

«Кожен міністр має в максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій. Ці плани буде представлено публічно, обговорено з профільними комітетами Верховної Ради, і далі — регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп», — наголосила Юлія Свириденко. Прем’єр-міністр зазначила, що має позитивний досвід співпраці з економічним комітетом, та висловила переконання, що «така сама конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямах».

Юлія Свириденко звернула увагу, що новий Кабінет один з найменших за кількістю міністрів за всю історію.

«Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Ідемо працювати», — підсумувала глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ