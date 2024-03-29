У середу Президент Ук­раїни Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Сумщину, під час якої відвідав розташування 117 окремої бригади ТрО, ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми, провів координаційну нараду за участю військового командування та керівників правоохоронних органів щодо ситуації в області, взяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрівся з українськими виробниками.

Представники військового командування доповіли Президентові про оперативну обстановку, захист українсько­російської ділянки державного кордону, облаштування оборонних рубежів, протиповітряний захист області.

Глава держави заслухав інформацію про наслідки обстрілів Сумщини з боку російських військ з використанням авіації, дронів, артилерії, кількість яких значно зросла в 2024 році. Президентові доповіли про заходи із захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Учасники наради приділили окрему увагу ситуації у п’ятикілометровій прикордонній зоні, евакуації населення з небезпечних районів та підтриманню порядку на цих територіях. У царині інформаційної безпеки на Сумщині триває робота зі збільшення покриття українським ефірним сигналом та блокування російської пропаганди.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх розповів Володимирові Зеленському про соціально­економічну ситуацію у краї.

Президент дав доручення відповідним органам, зокрема Фонду державного майна, створити умови для повернення підприємств до нормальної роботи.

Глава держави також заслухав інформацію від керівників обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції про безпекову та криміногенну ситуацію. Серед іншого йшлося про протидію ворожим диверсійно­розвіду­вальним групам, незаконному обігу зброї та заборонених речовин, боротьбу із шахрайством, зокрема щодо українських військово­службовців.

Більше зброї та укріплень

У межах робочої поїздки Володимир Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади територіальної оборони. Глава держави заслухав доповіді командувача оперативно­тактичного угруповання «Сіверськ» генерал­майора Дмитра Красильникова та комбрига полковника Максима Аксамитовського про оперативну обстановку в зоні відповідальності бригади та взаємодію із сусідніми підрозділами.

Командувач 117 окремої бригади ТрО доповів про співвідношення сил, техніки та озброєння, поінформував про особливості та динаміку використання ворогом керованих авіабомб. Під час наради Президент обговорив з командувачами потреби в засобах боротьби із цим типом озброєння.

Володимирові Зеленському розповіли про організацію оборони на трьох лініях рубежів. Було обговорено актуальні потреби у зброї та техніці.

Глава держави оглянув командний пункт бригади, зокрема відділення сил підтримки, відділення роботи ППО, пункт ухвалення рішень.

Президент поспілкувався із захисниками України, подякував їм за щоденну службу під час війни та нагородив військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «ЗахисникуКВітчизни».

Глава держави вручив державні нагороди людям, які забезпечують життєдіяльність Сумщини в час повномасштабної російської агресії.

«Вдячний рятувальникам, працівникам медичної галузі, енергетикам, які долають дуже серйозні виклики. Вдячний поліції, Усім тим, хто живе Сумщиною та бореться від душі й серця», — наголосив Володимир Зеленський і побажав здоров’я їхнім родинам.

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми. Глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно­спостережні пункти. Йому розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту, який передбачає зокрема наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі. Важливий елемент — смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.

Влада і бізнес мають вести діалог

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрівся з українськими виробниками. Він ознайомився із продукцією місцевих підприємств. Глава держави подякував бізнесу за підтримку економіки та створення робочих місць під час війни. Він наголосив, що центральна й регіональна влада повинні перебувати в постійному діалозі з бізнесом.

«Для мене дуже важливо, щоб поява нової національної платформи «Зроблено в Україні» стала результативною. Тому ми перейшли від державної ініціативи до регіональних зустрічей і працюватимемо в регіональних офісах», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав усі регіони країни долучатися до роботи платформи «Зроблено в Україні» для підтримки українських товаровиробників.

«Ми готові допомагати із замовленнями регіональному бізнесу, який може мати й державні замовлення. Сьогодні ми говоримо про те, як побачити все, що ви можете, як підписати конкретні контракти, щоб ви збільшували кількість робочих місць і розвивали економіку нашої держави», — сказав Президент.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що платформа «Зроблено в Україні» покликана стимулювати українські підприємства збільшувати обсяги виробництва й нарощувати експорт.КВона повідомила, що на Сумщині відкрито перший регіональний офіс платформи «Зроблено в Україні». Він орієнтований на мікро­ та малий бізнес. Підприємці зможуть отримати кваліфіковану консультацію та інформацію про програми підтримки. Цього року в межах «Зроблено в Україні» Сумщина одержить понад мільярд гривень.

Джерело: Офіс Президента