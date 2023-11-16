Представники України працювали у Вашингтоні кілька днів поспіль. У межах цього робочого візиту до США у складі української делегації, яку очолювала перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустрічі із членами обох палат Конгресу США.Він констатував: кожна така зустріч — чергове підтвердження стратегічного партнерства між Україною та США.

Керівник Офісу Президента висловив подяку обом палатам Конгресу, обом партіям та всьому американському народові за підтримку й безпрецедентні обсяги допомоги нашій державі в боротьбі з російською агресією.

«Ми надзвичайно цінуємо єдність обох партій США в підтримці України і розраховуємо на її збереження», — сказав Андрій Єрмак. Він відзначив важливість невідкладного розгляду бюджетного запиту адміністрації Президента США про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні й запевнив, що наша країна прагне перейти до самостійного виготовлення найбільш затребуваної продукції військового призначення. Проте нині, за словами Андрія Єрмака, Україна протистоїть новій осі зла у складі росії, Ірану та Північної Кореї, тож продовження допомоги не лише критично важливе для України, а й цілком відповідає національним інтересам США.

Окрему увагу під час зустрічей було приділено питанню конфіскації заморожених російських активів, які мають стати важливим джерелом фінансування повоєнної відбудови України. Керівник Офісу Президента передав запрошення представникам США узяти участь у наступній конференції з відновлення України.

Було обговорено питання посилення санкційного тиску на країну-агресорку й повернення незаконно депортованих українських дітей.

«Завдяки вам, членам Конгресу, Президенту та його команді й кожному громадянину США українські воїни визволяють нашу землю від окупантів. Що швидше ми переможемо, то більше життів збережемо. І меншою буде загроза від росії для американців, європейців та всіх людей на планеті», — підсумував керівник Офісу Президента.

Потрібно більше зброї

Під час зустрічі із членами Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Андрій Єрмак подякував за їхню проактивну позицію та допомогу нашій державі, зокрема за сприяння в отриманні стратегічно важливих видів озброєння.

«Українські воїни надзвичайно відповідально ставляться до використання озброєння, отриманого від союзників, і застосовують його максимально ефективно, борючись за кожен метр землі та визволяючи її від російських загарбників», — сказав керівник Офісу Президента. Він поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою й окреслив основні нагальні потреби українського війська для відбиття агресії.

Андрій Єрмак зауважив, що з наближенням зими росія знову вдасться до практики ракетного терору — битиме по енергетичній системі України, щоб залишити наших громадян без світла й тепла. З огляду на це Україні потрібно більше ефективних систем ППО, щоб захистити людей, забезпечити життєдіяльність міст, роботу економіки і зернового коридору, функціонування якого критично важливе для продовольчої безпеки світу.

Радники обговорили подальші кроки

У межах візиту Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, секретарем Ради національної безпеки, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером і радником Президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.Вітаючись зі співрозмовниками, він пригадав зустріч у такому самому форматі, яка відбулася майже два роки тому, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді не було впевненості, що вони зможуть зібратися в такому складі.

«Тоді ви мене запитали, що робитиме Україна, якщо росія нападе, а я відповів: «Будемо боротися». І ми боремося. Уже два роки Україна протистоїть агресору. На цьому тлі ми з вами зустрічаємось у Вашингтоні і обговорюємо подальші кроки для посилення України, надання їй безпекових гарантій. Україна живе, бореться та вірить у свою перемогу»,—сказав керівник Офісу Президента.Він висловив подяку керівництву США, Великої Британії, Німеччини та Франції за незмінну підтримку нашої держави у відбитті повномасштабної збройної агресії рф та активну позицію щодо відновлення справедливого і тривалого миру в Україні та безпеки в Європі.

На зустрічі йшлося про захист зернового коридору в Чорному морі. Попри численні повітряні атаки рф на українську портову інфраструктуру коридор працює завдякивзаємодії з партнерами передусім із Чорноморського регіону.

«Цим маршрутом пройшли вже десятки суден, що сприяло зменшенню загроз для продовольчої безпеки у світі. Проте для захисту та забезпечення роботи зернового коридору ми потребуємо додаткових комплексів ППО»,—акцентував він.

Радники лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно заради досягнення справедливого миру.

Важлива думка лідерів думок

Андрій Єрмак зустрівся із представниками американських експертних кіл і лідерами думок.У зустрічі взяли участь експосол США в Україні, віцепрезидент з питань Європи та росії в Інституті миру Вільям Тейлор, директор Євразійського центру при Atlantic Council, колишній Посол США в Україні Джон Гербст, старший директор Інституту Брукінгса з питань протидії корупції, демократії та безпеки Джонатан Кац та інші провідні експерти.

У розмові було зазначено, що найголовніша зброя у протидії агресії — єдність усередині країн і поміж союзників: США, ЄС, України.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості вчасної передачі Україні озброєнь для належної роботи систем ППО для захисту від терористичних ракетних ударів і успішного продовження контрнаступу. На зустрічі було порушено питання спрямування заморожених російських активів на потреби України.

Джерело: Офіс Президента