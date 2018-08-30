Інвестиції в національну освіту цього року становлять близько мільярда — це безпрецедентно

Напередодні нового навчального року велику увагу було приділено саме підготовці фахівців профільного міністерства, вчителів, батьків і дітей до нього. Отже, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що з 1 вересня в Україні запроваджено проект «Нова українська школа».

«Дуже важливо, щоб українська освіта була конкурентоспроможною. Цього року починаємо впроваджувати реформу освіти. Ця реформа дасть перші результати через 12 років. Але сьогодні закладаємо основу цих нових і важливих змін», — наголосив Прем’єр.

Він нагадав, що уряд надав мільярд гривень на запровадження реальної освітньої реформи. І це безпрецедентно, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«До 2020 року завдання, яке поставив уряд, має бути виконано. Усі українські діти мають отримати вільний доступ до дитячих садків, школи має бути переобладнано, запроваджено сучасні технології навчання. Я б дуже хотів, щоб протягом десяти років Україна стала країною з високою якістю освіти, конкурентною, щоб ми могли не тільки навчати своїх дітей, а й поширювати освітянський досвід на інші країни», — зазначив глава уряду.

Щоб було достатньо коштів для інвестування в освіту, в державному бюджеті має бути на це достатньо ресурсів. А наповнювати його, за словами Прем’єра, допомагає започаткована урядом кампанія «Україна без контрабанди», що об’єднує зусилля різних відомств, відповідальних за встановлення прозорості на державному кордоні для перекриття тіньових схем. Її впроваджувати непросто, але результат є, і він дуже вагомий.

Виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан представив проміжні підсумки антиконтрабандної діяльності. За даними ДФС, митні платежі лише за два місяці цього року — з червня по серпень — зросли на 12,6 мільярда гривень порівняно з аналогічним періодом торік. А загалом з початку року всі платежі по лінії ДФС збільшилися на понад 50 мільярдів гривень.

Досягти такого результату вдалося завдяки кільком чинникам. Нині повноцінно функціонує електронний кабінет платника податків, де майже всі послуги, які надає ДФС, можна отримати в режимі онлайн. У вересні розпочнеться реалізація проекту «електронний чек», завдяки якому буде автоматизовано всі процеси оподаткування, що дасть змогу службі відстежувати весь ланцюжок розмитнення вантажів.

У пунктах пропуску завершують встановлювати сканувальні системи. А в жовтні мають встановити стаціонарні вагові комплекси, що також дасть змогу поліпшити показники ДФС, зазначив керівник відомства.

А очільник уряду наголосив, що Кабміну потрібна всебічна підтримка у боротьбі з тіньовими схемами — і громадськості, і підприємців, які працюють за законом. Він повідомив, що ДФС і Міністерство фінансів працюють над програмою подальшого вдосконалення роботи митниці й фіскальної служби загалом.

За парти сядуть 450 тисяч першачків

Другим важливим питанням став звіт міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо підготовки до нового навчального року. Вона зазначила, що цього року за парти у всій Україні сядуть майже 450 тисяч першокласників, що на 40 тисяч більше, ніж торік. Вони навчатимуться за новими стандартами початкової освіти. І завдяки проекту «Нова українська школа» обов’язково відчують новий зміст вітчизняної освіти, оновлене освітнє середовище. А навчатимуть їх педагоги, які пройшли навчання, підготовку та перепідготовку.

Серед іншого очільниця МОН закликала вчителів не просити в батьків першокласників купувати підручники і друковані зошити. «Для 1 класу вони взагалі не потрібні в перший місяць. Усі підручники обов’язково будуть у школах, але в різні терміни. Однак є вимога: адаптаційний період у першому класі відбуватиметься відповідно до всіх інструкцій, які надає Міністерство освіти і науки», — наголосила Лілія Гриневич.

Вона додала, що державне замовлення цього року концентрується у вищих навчальних закладах, які дають кращу освіту: «Вступна кампанія відбулася успішно. У підсумку —

ТОП-10 університетів, які збільшили держзамовлення за принципом «гроші за студентом». І в нас сьогодні концентрується державне замовлення в найкращих закладах, які дають вищу якість освіти. Це дуже важливо».

Цього року абсолютною новацією вступної кампанії стала обов’язковість ЗНО для вступу на магістратуру.

Мінімальну суму аліментів збільшено вдвічі

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, звітуючи про виконання програми «Чужих дітей не буває». Отже, якщо раніше вона становила трохи більш як 900 гривень, нині сягатиме понад 1800.

Міністр розповів і про інші нововведення, які запрацюють з 29 серпня 2018 року. Запроваджується кримінальна відповідальність для злісних неплатників. Якщо боржник каже, що не платить через те, що він безробітний, відповідні служби направлятимуть його на громадські роботи. Останнім часом таке направлення отримали понад 22 тисячі боржників з виплати аліментів. Проте якщо така особа уникає громадських робіт, її можна притягнути до кримінальної відповідальності на термін до 3 років.

«У в’язниці така безвідповідальна особа обов’язково працюватиме, зароблятиме гроші, які буде перераховано на користь її дитини», — підкреслив Павло Петренко.

Набрав чинності і новий порядок виїзду дитини за кордон, докладніше ознайомитися з яким можна на сайті Мін’юсту.

Київ буде із теплом. Коли?

Уряд готовий схвалити й реалізувати всі рішення, які дадуть змогу забезпечити Київ енергоресурсами і зняти проблему ймовірного зриву опалювального сезону, яка виникла через накопичення боргів обсягом понад 729 мільйонів гривень. Про це Прем’єр-міністр повідомив, відповідаючи на прохання київської міської влади на чолі з Київським міським головою Віталієм Кличком.

«Але в Києві є специфіка, яку треба враховувати. У нас розбіжностей немає — ми допоможемо. І в питанні теплозабезпечення ми пообіцяли, опрацювали з колегами з уряду і знайшли можливості для підтримки», — додав Володимир Гройсман. Він надав відповідні доручення, передусім Міністерству фінансів, виконати всі потрібні процедури. Урядовці ухвалили План заходів з реалізації Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні. Вирішено заборонити ввезення на територію України цементних клінкерів походженням з Російської Федерації. А ціна на газ для населення залишатиметься незмінною ще впродовж місяця.

Міністри вшанували також хвилиною мовчання пам’ять українців, загиблих на Донбасі, зокрема під Іловайськом.