Дніпропетровщина — область контрастів. Її оточують індустріальні міста й приголомшливі пейзажі, архітектурні пам’ятки та місця козацької слави. Знайомство з цим неймовірним краєм варто починати з адміністративного центру — міста Дніпра.

Тут поряд з минулим — майбутнє

Дніпро вважають індустріальним містом. Воно ніби й так, але тут чимало зелених зон, де можна відпочити, розважитись чи збагатитись духовно. Приміром, якщо вам не вдасться відвідати острів Пасхи з його кам’яними скульптурами — не впадайте у відчай, а заверніть краще у сквер, який праворуч від будівлі Історичного музею ім. Дмитра Яворницького. Саме тут серед багатовікових дерев розмістилася колекція кам’яних половецьких баб. Хто вони, чому розбіглися свого часу степами України? Однозначно відповісти на ці запитання ніхто не може. А монументальні скульптури й досі вражають величністю, а їх вік — від кількох сотень до тисяч років.

Багато цікавого можна почерпнути для себе і безпосередньо в музеї, названому на честь відомого вченого, історика, археолога Дмитра Яворницького. Тут ви побачите багато артефактів славної козацької доби, почуєте історію зустрічі Яворницького з командиром повстанської армії Нестором Махном. Вона відбулась у Катеринославі 100 років тому. Дмитро Іванович дуже переживав, щоб махновці не пограбували музей. Однак все обійшлося малою кров’ю — знайденою археологами однією з двох пляшок горілки, яку куштували ще запорозькі козаки. Натомість Нестор Іванович наказав написати охоронну грамоту, яку скріпив своїм підписом і печаткою. Зокрема в ній написано: «…арестовать или конфисковать что-либо из имущества музея никто не имеет права без особого на то разрешения…»

У місті чекає на відвідувачів Аеро­космічний музей НЦАОМ імені Олександра Макарова. В його експозиції — справжні бойові ракети, зокрема славнозвісна «Сатана», якою колишній Союз лякав увесь світ, а також супутники й космічні станції. Тут цікаво буде не лише дітям, а й дорослим. До того ж вхід до музею безкоштовний, але потрібно заздалегідь повідомити телефоном про свій намір відвідати експозицію.

Натомість про вечірню прогулянку найдовшою набережною в Європі Дніпровською, довжина якої 30 кілометрів, попереджати нікого не потрібно. Ходіть собі і насолоджуйтеся приголомшливими панорамними краєвидами! Коли стомитеся, зайдіть в одне із затишних кафе по філіжанку ароматної кави або перепочиньте на лавочці завдовжки 50 метрів (її ще називають сімейною). А потім рушайте до скляної кулі. Розкажіть їй про свої найпотаємніші мрії, і вони обов’язково здійсняться.

Ще одна цікавинка міста — культурно-діловий центр «Менора». Його відкрили у 2012 році. Це найбільший у світі єврейський громадський комплекс, який складається із семи веж. В архітектурному ансамблі площею 50 тис. кв. м є ресторани, музеї, центри для дозвілля та навчання, концертні та конференц-зали. «Менору» одні досліджують самостійно, інші замовляють екскурсію.

Доїхати до Дніпра можна автомобілем, автобусом чи потягом. У місті є різні варіанти для поселення: від хостелів до готелів 5*. Скажімо, ліжко у восьмимісному номері коштуватиме понад 90 грн, апартаменти — понад 460 грн, стандартний номер у готелі — понад 450 грн.

Знаний у всьому світі

Саме на Дніпропетровщині виник унікальний розпис, аналогів якого немає на нашій планеті. Ніхто вже достеменно не скаже, коли і як він зародився, але саме загадковість і, безумовно, майстерність та оригінальність його творців тільки підсилює інтерес до цього виду мистецтва.

Найкраще з ним знайомитись там, де він виник, — у селищі Петриківка. Нині в селищі створено Центр народного мистецтва «Петриківка». Тут не тільки можна ознайомитись зі зразками традиційного петриківського декоративного розпису, а й самому спробувати створити шедевр. У центрі регулярно проводять майстер-класи, і охочих не бракує, бо ледь не кожен бажає опанувати техніку розпису, яку внесено до Репрезентативного списку шедеврів усної та нематеріальної культурної спадщини людства (ЮНЕСКО).

Містичний майдан

Недалеко від міста Павлограда причаїлося містичне місце — загадкове й водночас прекрасне. Перед вашими очима постане своєрідне скупчення низин і височин на диво правильної гео­метричної форми. Коли поглянути на цей краєвид з висоти пташиного польоту, то він за обрисами нагадує краба. Відома ця місцина як Мавринський майдан. Існує кілька версій щодо його призначення. Одні вчені запевняють, що козаки використовували ці вали як оборонні, другі вважають, що на цьому місці був храм давніх народів або тут проводили язичницькі ритуали. Але тільки побувавши тут та побачивши все на власні очі, можна погодитися з одним із цих припущень або висунути власну версію.

Шедеври, створені природою

Одне з наймальовничіших місць Дніпропетровщини — Шолоховський (Токівський) водоспад, відомий ще як Червоні камені. Заввишки він шість, а завдовжки 30 метрів. Його каскад починається від річки Кам’янки, а завершується так званими гранітними ваннами.

Ще одна геологічна пам’ятка розташована у Кривому Розі. Ідеться про 28-метрові скелі МОДРа на схилі долини річки Інгулець. Так свого часу іменували житловий масив, який назвали в честь Міжнародної організації допомоги борцям революції, або МОДР. У скелях збереглися печери і гроти, збудовані за скіфських часів та в епоху слов’ян-уличів. Існує легенда, що саме в них козаки переховували свою скарбницю. Як кажуть криворіжці, з вершин цих скель відкриваються казкові панорамні краєвиди. Кривий Ріг ще називають залізним серцем України. Це чи не єдине місто в країні, де активно розвивається індустріальний туризм. І якщо ви хочете побувати на іншій планеті, побачити масштаби людського втручання у природу або почуватися мурахою на тлі велетенських машин, то обирайте шлях до кар’єру Південного гірничо-збагачувального комбінату. Тут для відвідувачів облаштовано оглядовий майданчик, з якого відкривається вражаюча панорама кар’єру з його горизонтами — глибиною 430 метрів, довжиною три кілометри і майже такої самої ширини.

Ми розповіли тільки про п’ять основних локацій, які варто відвідати на Дніпропетровщині, але, повірте, їх значно більше. Це і плавні Самари, солоний лиман, скіфські кургани, залишки Богородицької фортеці, замок Кодак та багато інших див і пам’яток.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Дніпропетровської області можна дізнатися у:

— секторі споживчого ринку та розвитку туризму управління з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА за адресою:

пр. Олександра Поля, 1; тел.: (056)742-75-34;

— туристичному інформаційному центрі м. Дніпра Дніпровської міської ради за адресою:

пл. Героїв Майдану, 1; тел.: (067)602-60-90.