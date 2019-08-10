Запорізька область вабить неосяжними полями, степовими просторами й незламним козацьким духом, що витає в повітрі. Цей край багатий національними заповідниками, цікавими музеями, незвичними пам’ятками й неймовірними парками.

А ще тут можна випробувати свою сміливість, йдучи вібруючим металевим мостом, чи відчути себе героєм фантастичного фільму в оточенні величезних численних вітряків.

Залізне місто

Знайомство з областю найкраще починати із міста Запоріжжя, яке ще називають «Залізним містом». Хоч офіційною датою його заснування вважають 1770 рік, коли закладено Олександрівську фортецю, ця місцевість була відома з VII століття. За часів Київської Русі тут перетиналися торгові шляхи із Заходу й Сходу. Згодом, у XV—XVII століттях, ця територія стала краєм привілеїв запорозьких козаків. А нині на Запоріжжі багато не тільки індустріальних, а й культурних об’єктів.

На території міста — найбільша, надпотужна й найстаріша серед каскадів гідроелектростанцій в Україні Дніпровська ГЕС. Вона водночас захоплює й лякає: захоплює масштабами та величчю, а наводить страх силою води, яку стримує дамба. Для більшості прохід дамбою стане випробуванням характеру, а йдучи металевим мостом, що вібрує, коли поряд проїжджає автомобіль, ви дізнаєтеся, що таке сміливість. Наважуючись на цю мандрівку, крім адреналіну, ви отримаєте змогу подивитися на ріку Дніпро, місто Запоріжжя й острів Хортицю з висоти 38 метрів.

Прогулюючись обласним центром, повірите, що потрапили в місто-парк, адже повсюди тут артінсталяції. Вони можуть допомогти помиритися із близькими людьми, якщо ви посварилися. Для цього є аж два такі місця: лава й ліжко примирення. Сівши чи прилігши на них, люди мимоволі зближуються, адже форми лави й ліжка сприяють цьому. Невже це не привід налагодити стосунки?!

Ще одна цікавинка міста — у парку Трудової слави є арталея кованих картин. Тут славетну історію міста розповідають сталеві картини, які помістили у фоторамки з такого самого матеріалу, і кожен може стати частиною цієї інсталяції. Арталея увійшла до Книги рекордів України.

Якщо ви приїхали в Запоріжжя з дітьми, то обов’язково відвідайте вузькоколійку — Запорізьку дитячу залізницю, найдовшу в Україні. Її довжина 9 км. Під час мандрівки можна побачити й саме Запоріжжя, і проїхати тунелем.

Ще одна візитівка Запоріжжя — дуб, навколо якого створили історико-культурний комплекс «700-річний Запорозький дуб». Науковці доводять, що цей дуб посадили ще у ХІІІ столітті. Тепер біля нього козаки демонструють свою вправність і майстерність в українських бойових мистецтвах.

Мандруючи цим краєм, найзручніше зупинитися в Запоріжжі. У місті є різні варіанти проживання. Найбільш бюджетний — у хостелі. Ліжко-місце у кімнаті на вісім осіб коштує понад 180 гривень, у готелі номер «Стандарт» для двох осіб коштуватиме більш як 420 гривень, найдорожчий — 2200 гривень, апартаменти можна знайти від 500 гривень.

Національний заповідник «Хортиця»

У межах Запоріжжя розташувалась Хортицька Січ. Саме сюди, на острів Хортиця, з’їжджалися козаки і у сере­дині ХVI століття створили укріплений осередок нереєстрового Війська Запорозького Низового. Указ про знищення Запоро­зької Січі підписав Петро І у 1709 році, коли Іван Мазепа і частина запорозьких козаків перейшли на бік шведів, Петрових ворогів.

Саме це місце асоціюється зі свободою, рівноправ’ям і справедливістю. Тут Микола Гоголь оселив старого козацького полковника Тараса Бульбу. Не важливо, є у вас чуб чи ні, цей острів обов’язково потрібно відвідати. На острові як ніде відчувається козацька звитяга. За фортифікаційними укріпленнями поміж куренями стоїть невелика діюча церква Покрови Пресвятої Богородиці — захисниці козаків. А майдан перед храмом став символом волевиявлення. Адже саме тут кожен кошовий отаман щороку звітував перед побратимами. Якщо козаки висловлювали невдоволення його діями, отаман негайно кидав на землю шапку, клав палицю, вклонявся товариству, дякуючи за виявлену протягом року честь, і йшов у свій курінь. Найславетнішим, найшанованішим довіряли й далі керувати Січчю. Приміром, Іван Сірко отаманував протягом 15 років, а Петро Калнишевський — впродовж 10 років.

Побувавши на острові Хортиця, ознайомтеся з експозицією Музею історії запорозького козацтва, де є артефакти віком 35 тисяч років. В Історико-культурному комплексі «Запорозь­ка Січ» побачите відновлені козацькі курені, будинок кошового отамана, канцелярію, січову школу, вежі та укріплення. Елементи архітектури, побуту й життя запорожців перенесуть вас у часи, коли козаки писали листи турецькому султанові, й здається, що саме ви зможете підказати їм правильні слова. У Музеї козацького суднобудування «Чайка» ви дізнаєтесь, як козаки виготовляли човни і чому їх називали «чайками». У музеї на власні очі побачите козацькі «чайки», які дістали із дна Дніпра. Один з таких човнів, побудований у період російсько-турецької війни (1736—1739), навіть готовий вирушити у новий рейс.

Крім козацьких реліквій, тут є кам’яне святилище, якому вже понад 4 тисячі років, а в північній частині острова — граніти та гнейси (гірські породи), вік яких — понад 2 мільйони років.

Національний заповідник «Хортиця» відкрито для відві­дувачів з 9:30 до 16:30, вихідний день — понеділок. Зазначимо, що острів Хортиця став одним із переможців всеукраїнського конкурсу «Сім чудес світу».

Сила природи

На узбережжі Азовського моря розташоване ще одне визначне місце у Запорізькій області — Ботієвська вітрова електростанція (селище Приморський Посад Приазовського р-ну). З гігантськими вітряними турбінами 65 вітряків воювати, як Дон Кіхот, не потрібно — сили таки нерівні, а ось подивитися на енергетику майбутнього варто.

У селі Терпіння (Мелітопольський район) є цілющі джерела, насичені йонами срібла. Саме ці води створили у степу квітучу оазу, на яку варто подивитися особливо у спекотний день.

Запорізька область може здивувати мандрівників не тільки масштабними індустріальними будовами, артінсталяціями, а й давніми святилищами й козацькими артефактами.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути можна дізнатися в департаменті культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА.

Координати: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164,

тел: (061)239-01-50

А також у Запорізькому обласному туристично-інформаційному центрі

Координати: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 29,

тел: (061)764-39-12,

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