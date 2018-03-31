Масштабна пожежа в російському Кемерові, де в полум’ї, що охопило один із розважальних центрів, загинуло й постраждало дуже багато людей, переважну частину з яких становили діти, змушує провести деякі паралелі. У наших містах, а особливо у столиці, таких будівель зведено стільки, що й не перелічити. Людей там завжди чимало. Та чи скрізь усе гаразд із безпечним функціонуванням закладів — про це їх відвідувачі замислюються мало не в останню чергу. Не доведи Господи, щось подібне станеться у нас — чи здатні власники численних торговельно-розважальних центрів дотриматися всіх вимог безпеки, а персонал — провести евакуацію?

На ці болючі питання покликані дати відповіді результати комплексної перевірки ТРЦ, та й не лише їх. Ідеться про всі заклади, де збирається багато людей. Ще 28 березня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ й іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торговельних центрів щодо дотримання норм пожежної безпеки. З точки зору здорового глузду надзвичайним подіям набагато дешевше запобігати, а для цього потрібна система контролю й перевірок.

Продовжено тему було під час наради Прем’єр-міністра з головою ДСНС Миколою Чечоткіним. Тож відучора підрозділи цього відомства розпочали масові перевірки означених громадських місць, закладів масового скупчення людей. Заради справедливості слід зазначити, що тренування рятувальників, перевірки систем захисту й рівня підготовленості персоналу подекуди провели ще до 30 березня, зокрема у Києві, Вінниці, інших великих містах країни.

«Рішення, яке ми ухвалили, дає змогу провести перевірки всіх місць масового скупчення людей — кінотеатрів, торговельних центрів, шкіл, дитячих садочків. У повній координації з місцевою владою це треба зробити якомога швидше. Це треба робити далі системно», — поставив завдання перед керівництвом ДСНС глава уряду.

Він підкреслив, що перевірки не можуть бути інструментом тиску, натомість мають гарантувати безпеку громадян, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Нам потрібні не штрафні санкції, а безпека людей. Важливо, аби ми швидко вели перевірки, давали рекомендації, і їх виконували. Якщо хтось у гонитві за додатковою гривнею хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації, з тими треба вчиняти жорстко. Виконали вимоги — будемо вдячні. Не виконали — будемо жорсткими, — наголосив Володимир Гройсман. — Хотів би, щоб батьки з дітьми спокійно відвідували розважальні центри й не переймалися питаннями безпеки. Або відпускали дітей до кінотеатру й не думали про те, що там може щось трапитися».

Зі свого боку очільник ДСНС підтвердив, що перевірки розпочнуться невідкладно та охоплять усі громадські заклади в режимі додаткового тренування персоналу. «Там, де будуть серйозні порушення, наша позиція буде безкомпромісною», — запевнив Прем’єра й суспільство Микола Чечоткін.

«Вдячний за таку безкомпромісну позицію. Ми рухаємося в цьому напрямі. Просив би цивілізовано, якісно, вимогливо й публічно проводити перевірки. І більше інформації в публічній площині», — поставив вимогу перед рятувальниками Володимир Гройсман.

Тож якщо на вашу голову раптом поллється дощ, а ви в цей час перебуватимете не на вулиці, а, скажімо, в кінотеатрі, — лякатися не слід. Навпаки, за власну безпеку та безпеку своїх близьких можна бути спокійним.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»