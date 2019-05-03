Кілька років тому в нашому далеко не новому будинку обладнали тепловий пункт із лічильником та регулятором подачі тепла. Зробило це комунальне теплопостачальне підприємство коштом власної інвестиційної програми. Відтоді суми в платіжках за тепло істотно зменшилися. Голова правління ОСББ регулює подачу тепла, дослуховуючись до побажань мешканців.

А ми, звісно, не проти зекономити. До слова, житловий фонд Рівного вже обладнано лічильниками тепла на 10%. Економія, поза сумнівом, починається з обліку.

Загалом досвід нашого міста в обліку тепла та ефективного споживання енергоресурсів безцінний. Запозичити його нещодавно приїхали представники 17 областей (міські голови, голови ОТГ, керівники управлінь житлово-комунального господарства), яких об’єднує Асоціація міст України.

А з ручки виростає… маргаритка

На шлях енергоефективності Рівне стало дев’ять років тому. Пригадую, тоді міський голова Володимир Хомко побував у Швеції, де навіть сміття перетворюють на енергію. «Енергозбереження там — складова менталітету, сміття шведи навіть імпортують. А відпрацьовану кулькову ручку достатньо встромити в землю, і вона перетворюється на добриво, а на її місці виростає маргаритка, насінину якої завбачливо закладено в ручку», — поділився він яскравими враженнями з журналістами.

І почали діяти. Створили муніципальну програму сталого розвитку —локомотив у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Нині їх у Рівному 542, ще в 441 будинку люди найняли управителів, 22 будинки об’єднано в житлово-будівельні кооперативи. Тобто неохопленими самоврядними формами управління залишаються 263 будинки.

«Спочатку ми просили людей створити ОСББ, всіляко стимулювали цей рух. Бо там, де люди об’єдналися заради змін на краще, ці зміни робити легше. А нині вже черга з тих, хто бажає брати участь у міських програмах з енергоефективності, які співфінансуємо на умовах від 20х80 до 50х50. Наприклад, за муніципальною програмою сталого розвитку на 2019 рік подано 145 заявок на попередню суму 90 мільйонів гривень. Депутати поки що передбачили на неї лише 30 мільйонів, вочевидь, доведеться додавати ще. Утім, є й інші варіанти, — випереджає запитання начальник управління економіки міськвиконкому Микола Кирея. — Ось гортаю реєстр проектів і бачу: ваше ОСББ «Соборна, 36» подало проект заміни вікон на сходових майданчиках. Але ж він вкладається і в програму «теплих» кредитів. За цією державною програмою уряд відшкодовує частину вартості проекту залежно від кількості субсидіантів, які мешкають у будинку. Ще частину, від 25 до 35%, — бюджет міста в межах нашої програми термомодерніазації. Отже, участь у програмі «теплих» кредитів може бути навіть вигіднішою, ніж у муніципальній програмі сталого розвитку».

Ми так і зробили: вирушили до відділення одного з державних банків і подали заявку на участь у програмі «теплих» кредитів. І наше ОСББ до неї внесли, тож будемо з новими вікнами. Якщо, звісно, внесемо свою частку.

Це ще не всі можливості для тих, хто прагне економити, бо до 2020 року продовжено міську програму облаштування житлового фонду засобами обліку та регулювання теплової енергії, яку фінансують за принципом 50х50. Вона вже дала змогу встановити 148 теплопунктів на 15,5 мільйона гривень.

«Хоч Рівне вже має стовідсотковий облік тепла, люди тепер прагнуть модернізувати засоби обліку та регулювання: життя не стоїть на місці. І ми даємо їм таку можливість, — каже начальник управління житлово-комунального господарства міськвиконкому Ярослав Сахнюк. — До речі, Кабінет Міністрів уже скоротив для нас паперову роботу, якої було багато: 20 березня ухвалив постанову, що скасувала декларації про початок та завершення робіт для внутрішньобудинкових систем».

Істотно, що всі муніципальні програми дають роботу малому та середньому бізнесу і стимулюють розвиток конкурентного середовища. Максимальна кількість бюджетних коштів, передбачених на один проект, — 800 тисяч гривень на рік.

І ЕСКО, й НЕФКО

Додайте цілеспрямоване залучення позабюджетних та грантових ресурсів — і побачите, що Рівне перетворюється на Мекку енергозбереження в Україні. І нехай маргаритки з кулькової ручки в нас ще не виростають, проте психологія городян в енергоспоживанні змінюється. Звісно, не в останню чергу завдяки цінам на носії.

«Єдиний правильний шлях, яким іде Європа, — раціональне споживання ресурсів, які невпинно дорожчають. А передвиборні розмови про зниження ціни на газ — звичайний популізм», — твердо переконаний міський голова.

Тому на виконання пілотного інноваційного проекту за підтримки Глобального екологічного фонду та програми розвитку ООН створено компанію ЕСКО-Рівне, яка не перший рік працює на зниження споживання енергії та вже реалізувала 30 енергоефективних проектів на 40 мільйонів гривень.

У Рівне також прийшла міжнародна фінансова організація НЕФКО, що впроваджує проекти в бюджетній сфері. Вони вже істотно економлять ресурси в ЗОШ №18 та 27. І учні, й батьки радіють: у школах тепло й затишно.

А науковий супровід своїх задумів місто має від центру енергоефективності, який наприкінці минулого року створили в Національному університеті водного господарства та природокористування. Презентація нових технологій, тренінги, сертифікація енерго­аудиторів — усе роблять на цьому науковому майданчику. До речі, енергетична сертифікація будівель вже з 1 липня, відповідно до урядового рішення, обов’язкова для всіх, хто братиме участь у відповідних програмах. Тож Рівне й тут спрацювало на випередження.

Спільно з Державним фондом енергоефективності у межах програми «Перші ластівки» пілотний проект реалізує рівненське ОСББ «Замкове 1». Тут уже завершили енергоаудит, а тепер проведуть комплексну енергомодернізацію будинку, яка дасть змогу економити ресурси.

«Рівне в цьому пілотному проекті недарма, — перебуваючи на Рівненщині, зазначив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко. — У вашому місті найвищий відсоток ОСББ в Україні. Вони дієві, активно користуються державною програмою «теплих» кредитів, найактивніше залучають кошти за програмою Держ­енергоефективності».

І доки в інших містах дотують комунальні теплопостачальні підприємства, у Рівному майже 10 років, образно кажучи, всім роздають вудки: риба рано чи пізно закінчується.

ДОВІДКА «УК»

У 2012 році Рівне стало членом асоціації «Енергоефективні міста України», долучившись до щойно ухваленої директиви ЄС «Про енергоефективність» і взявши зобов’язання щодо збереження енергоресурсів. За цей час із різних джерел фінансування в місті реалізовано 300 енергоефективних проектів. Порівняно з 2010 роком споживання газу на теплопостачальних підприємствах скоротилося на 43%, у квартирах мешканців — на 33.