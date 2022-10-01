Країна продовжує готуватися до найскладнішого в її історії опалювального сезону, для проходження якого намагається сконцентрувати максимальний обсяг ресурсів з усіх можливих джерел не без допомоги міжнародних партнерів. В уряді повідомляють про домовленості із союзниками щодо додаткових фізичних поставок газу, про підготовку до різних сценаріїв проходження опалювального сезону, зокрема пов’язаних з воєнними ризиками: закуповують мобільні генератори, резервні котли, електростанції тощо. Із-за кордону надходить обладнання як гуманітарна допомога.

Через війну росії проти України чимало населених пунктів нашої держави, на жаль, залишаються під окупацією російських військ, і не відомо, чи надійде в них тепло в оселі громадян. Проблематична ситуація з теплозабезпеченням прифронтових територій, де інфраструктура істотно постраждала від обстрілів агресорів. Це стосується й деяких деокупованих територій. Влада намагається швидко ремонтувати інфраструктуру, де це можливо, і закликає громадян на зиму виїхати на території, де в помешканнях буде тепло.

Цьогоріч в Україні опалення увімкнуть, коли протягом трьох діб середня температура повітря на вулиці становитиме 8 градусів тепла і нижче. Українців попередили, що в оселях не буде спекотно, але температура повітря у житлових приміщеннях не може бути нижчою за 16 градусів тепла.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, готовність України до опалювального сезону становить 88%. У першій декаді жовтня цей показник має наблизитисья до 100%. Такі цифри оприлюднено на засіданні Антикризового енергетичного штабу, учасники якого обговорили стан підготовки до опалювального сезону, роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу на осінньо-зимовий період 2022/2023, воєнні ризики та ліквідацію наслідків російської воєнної агресії в електроенергетичних системах.

«Уся Європа готується до найскладнішої зими через агресію росії. Україна також має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон», — заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мінрегіон поінформував, що голови майже 140 міст разом з міністерством та НАК «Нафтогаз» провели посилену підготовку до зими. Розроблено антикризові плани кожної області. Ідеться про плани антикризового реагування та взаємодії організацій у разі руйнування критичних інфраструктурних об’єктів. При уряді працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків воєнних руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.

Раніше Мінрегіон повідомляв, що станом на 22 вересня внаслідок збройної агресії рф на території України загалом уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у галузі теплопостачання, а саме: 335 котелень (332 пошкоджено та 13 зруйновано), 11 ТЕЦ (сім пошкоджено і чотири зруйновано) і три ТЕС. У плановому режимі держава фінансує роботи з відновлення Охтирської, Чернігівської ТЕЦ та системи централізованого теплопостачання у Кременчуці на Полтавщині. Про накопичення енергоресурсів на засіданні Антикризового енергоштабу відзвітував міністр енергетики Герман Галущенко: «Наразі на українських складах приблизно 2 мільйони тонн вугілля та майже 14 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах».

Денис Шмигаль поставив завдання перед НАК «Нафтогаз України» та Міненерго збільшити на початок опалювального сезону кількість газу, вугілля та мазуту.

У департаменті комунікацій Секретаріату Кабміну уточнили, що за підсумками роботи Антикризового енергоштабу поставлено завдання максимально пришвидшитись у питанні накопичення енергоресурсів та розробити плани їх ощадливого використання в осінньо-зимовий період. Зокрема, розглянути можливості оперативного збільшення власного видобутку газу та вугілля, корегування енергобалансів та стимулювання зменшення споживання електроенергії в пікові години.

Допомагати державі ощадливо використовувати енергоресурси можуть і громадяни. Очільник Мінрегіону Олексій Чернишов не раз наголошував, що до опалювального сезону повинні готуватися всі разом: державна і місцева влада та кожен громадянин. Міністерство проводить комунікаційну кампанію «Готуймося!», щоб спонукати громадян активно індивідуально готуватися до опалювального сезону. Інформаційні матеріали, спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо термомодернізації квартир та індивідуальних будинків, що дає змогу зменшити втрати теплової енергії і створити оптимальний мікроклімат в оселях, можна завантажити за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1yjKiW3JnpRkclnHRgya5E_Jlh5syYBUh.