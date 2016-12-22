З ухваленим бюджетом жити краще. Його можна контролювати

Ухвалення Закону про «Державний бюджет України на 2017 рік» забезпечило планове входження країни в новий рік та виконання всіх передбачених у ньому пріоритетів розвитку. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відкривав засідання уряду. Він не став нагадувати присутнім, що позиція 274 народних депутатів дала життя головному фінансовому документу із закладеними в ньому показниками дефіциту та зростання економіки на рівні 3%.

«Ми абсолютно планово входимо у 2017 рік. Це означає, що розвиватимемо національну економіку, забезпечимо економічне зростання, реалізуємо багато різних проектів.

Цей бюджет орієнтований на кожного українського громадянина. Народні депутати підтримали стабільність у нашій країні і фактично виконали дуже важливу функцію: конкретними рішеннями довели здатність до політичного лідерства», — наголосив глава уряду.

Гроші ефективно працюватимуть

Згодом уже з трибуни Прем’єр-міністр востаннє у 2016 році перерахував головні напрями чинності норм кошторису країни. Вони, за його словами, здатні зупинити кризу та розвивати національну економіку.

Перший із пріоритетів — подвоєння з 1 січня мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Другий — зростання на третину щомісячного доходу для медичних працівників. У середньому показник коливатиметься від 3960 до 8475 гривень. Третій пункт стосується освітян. Перший тарифний розряд для них оцінюватиметься в 1600 гривень. А зростання заробітної плати сягне показника, більшого на 50% від нинішнього. Йдеться про додаткові 1672—2140 гривень щомісячного доходу.

Зазначали про зміну підходів щодо виплат стипендій. Фінансування зростатиме на 576 мільйонів гривень. «Маємо стимулювати студентів через стипендії. Успіхи у навчанні — додаткова мотивація здобути якісну освіту та бути конкурентоспроможними, — означив позицію Володимир Гройсман. — Соціальні та академічні стипендії мають бути справедливими. Оцінка успішності має бути такою: високі показники навчання — підтримка держави».

Перейматиметься уряд і питанням забезпечення українців ліками. На закупівлю потрібних препаратів у держбюджеті прописано два мільярди гривень, а на потреби системи охорони здоров’я загалом — 19 мільярдів.

Окрема тема — фінансова децентралізація та, відповідно, зростання місцевих бюджетів. Прем’єр, щоправда, попередив, що без якісного менеджменту не можливе успішне інвестування коштів у якість життя громадян. Головне завдання місцевої влади — ефективно використовувати кошти, спрямовувати їх на будівництво доріг, модернізацію котелень, встановлення сучасних систем сміттєпереробки. «Гроші мають ефективно працювати на українців. Не тільки доходи, а й зобов’язання мають бути в межах фінансової децентралізації», — підсумував глава уряду.

Наступного року уряд запроваджує прямі міжбюджетні трансферти для об’єднаних територіальних громад. Вибори 11 і 18 грудня, на думку Володимира Гройсмана, — чи не найкращий доказ незворотності такого об’єднання.

Загалом 2017 року регіональний розвиток підтримуватиметься дев’ятьма мільярдами бюджетних гривень. «Ми допоможемо громадам розвиватися», — резюмував глава уряду.

А потім ішлося про зміни системи бюджетного фінансування. За словами Володимира Гройсмана, оплата праці медиків і освітян — державна функція. Питання утримання інфраструктури — регіональна. Це звучало так: «До місцевих бюджетів акумульовано десятки мільярдів гривень. Їх слід спрямувати на потреби лікарень, шкіл, на енергоефективні заходи. Такі резерви й можливості є. Можна творити дива на місцях».

За його даними, у 2017 році місцеві бюджети зростатимуть на 24%. А 14,9 мільярда гривень спрямують із бюджету на захист громад про всяк випадок — якщо виникатимуть проблеми, пов’язані з оплатою послуг за житлово-комунальне господарство.

Проста формула успіху

Наступне питання — об’єднання ставки акцизу з роздрібного продажу нафтопродуктів з його базовою ставкою. Це дасть змогу збільшити доходи місцевих бюджетів більш ніж на два мільярди гривень на рік. Збільшення доходів місцевих бюджетів відбуватиметься за рахунок консолідації та формульного перерозподілу акцизу на пальне.

Та найбільшого прориву у 2017-му уряд очікує від дорожнього господарства, а саме його розвитку. На цю потребу закладають понад 35 мільярдів гривень. Тепер першочергове завдання Укравтодору — визначитися зі стратегією розвитку доріг, ефективно використовувати ресурси та орієнтуватися на чесну, конкурентну й невисоку ціну. Володимир Гройсман щодо цього зробив наголос на слові «відповідальність».

Масштабне будівництво доріг, до речі, розпочнеться навесні. В усіх містах і селах. Прем’єр вважає це результатом фінансової децентралізації. До українців він звернувся словами: «Якщо ви бачите, що ремонтують дороги в одному місці краще, в іншому гірше, то знайте, що все це залежить від менеджменту на місцях. Ви дасте оцінку міським головам під час виборів».

На АПК і розвиток сільськогосподарського машинобудування закладено півмільярда гривень. Цю суму глава уряду називає інвестицією в національного виробника. Не останню роль відіграватиме чинність ухваленого разом із бюджетом Закону «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту». Його норми створять в Україні експортно-кредитне агентство, яке зможе якнайкраще підтримувати український експорт, вибудовувати конкурентну економіку.

«Важлива підтримка тих, хто експортує на ринки інших країн. Водночас Україна не повинна бути сировинним придатком. Засіяти, зібрати, переробити, дати людям заробітну плату, а потім продати. Тоді буде і робота, і зарплата, і валютна виручка», — вивів формулу успіху Володимир Гройсман.

Пріоритетом уряду він вважає й культуру. Зокрема, на потреби Національної суспільної телерадіокомпанії закладено в бюджеті мільярд 200 мільйонів гривень. Ці кошти здебільшого витратять на пісенний конкурс «Євробачення».

Дипломатична служба наступного року отримає на мільярд більше бюджетних коштів — чотири мільярди гривень.

Завершував виступ Володимир Гройсман словами: «Ми нічого не боїмося, ми відкриті. З ухваленим бюджетом жити краще. Його можна контролювати. Неухвалений бюджет — це ручне управління фінансами. Ми планово входимо в 2017 рік, і це вселяє оптимізм. 2016-й — уже історія».