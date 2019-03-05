Ми, українці, — гордий і миролюбний народ. Ми не посягаємо на чужі території, але ніколи не віддамо своєї землі. Боротимемося за те, щоб повернути український прапор і суверенітет на окуповані території. Не віддамо ні Крим, ні Донбас, ні Одесу, ні Чорне, ні Азовське моря, ні наш суходіл. Путін боїться українського народу через його нескореність та любов до волі. Ніхто й ніколи більше не зажене нас у московське ярмо. Наша держава продовжить свій розвиток, адже українці інтелектуальні та сильні. Про це Президент Петро Порошенко говорив з одеситами на Приморському бульварі.

Драйвери перетворень

У межах робочої поїздки на Одещину глава держави взяв участь у засіданні ради регіонального розвитку області. «Рух України до Європи відкриває нові широкі можливості для об’єднаних територіальних громад і доступ до європейських ресурсів для впровадження проектів розвитку територій. На місцях чітко бачать, як потрібно розвивати регіон. Так, спочатку були проблеми з імплементацією закону про децентралізацію, було надзвичайно важко знайти першопрохідців, здатних втілювати реформу в життя, вивчати досвід Німеччини, Польщі, Євросоюзу загалом. Але потім з’явилися приклади фінансового зміцнення громад, і тепер дедалі більше їх стає драйверами змін. Самі вивчають закордонний досвід і цілеспрямовано розвиваються», — підкреслив Петро Порошенко.

Президент, як повідомляє департамент прес-служби АП, зауважив, що робиться саме те, що потрібно людям, що створює нову якість життя. Він зазначив, що ключовим питанням у впровадженні змін на місцях залишається фінансова й технічна підтримка. «Частково гроші на перспективні проекти громади отримали завдяки децентралізації. Є спільні проекти деяких громад Одеської області з європейськими фінансовими установами. Кількість таких проектів за умови торування Україною європейського шляху лише зростатиме. У Мінрегіоні буде створено консультаційний центр щодо доступу об’єднаних громад до міжнародних фінансових ресурсів», — поінформував Петро Порошенко.

Глава держави підписав Закон «Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення». Підписуючи документ, Президент акцентував, що це сприятиме збереженню й розбудові курортних територій, раціональному використанню природних лікувальних ресурсів і зростанню туристського потоку на Одещину. За даними очільника Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, Одещина вже приймає 6 мільйонів туристів на рік.

Петро Порошенко констатував, що для подальшого розвитку туристичного напряму потрібно мати якісну інфраструктуру. «Завершено будівництво дороги Одеса — Рені, стартує будівництво ще деяких доріг. Також необхідно завершити зведення злітно-посадкової смуги в одеському аеропорту, щоб збільшити потік туристів до Одеси», — зазначив він.

Правильні пріоритети

Напередодні поїздки на Одещину Президент узяв участь у засіданні ради регіонального розвитку Донецької області. Під час виступу він зауважив, що значну увагу іноземні дипломати і єврокомісари приділяють Маріуполю. «Євросоюз за підсумками візиту оціночної місії розглядає варіанти конкретних заходів підтримки міста. Дуже важливо, що буде моніторинг і щодо перекриття доступу до портів комерційним кораблям. Україна порушує питання про розгортання постійної спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Керченській протоці. Зупинка й окупація Азовського моря завдає величезних збитків економіці приморських областей і держави загалом», — каже Петро Порошенко.

Глава держави доручив начальникові Генштабу, міністрам оборони та інфраструктури, голові ОДА опрацювати питання відкриття аеропорту міста Маріуполя. «Безумовно, маємо гарантувати безпеку, захиститися від диверсійно-розвідувальних груп, повітряного нападу супротивника», — наголосив Президент. І відзначив важливість оновлення електризації залізничної смуги області — щодо цього питання тривають переговори з ЄС, щоб наблизити до Маріуполя «Інтерсіті». Серед правильних, на переконання Президента, пріоритетів на цей рік — дороги, які сполучатимуть Маріуполь із Запоріжжям та Бердянськом.

Під час робочої поїздки до Донецької області Петро Порошенко взяв участь у запуску машини безперервного лиття заготівок №4 Маріупольського металургійного комбінату. Це одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом. Комбінат спеціалізується на виробництві агломерату, чавуну, сталевих злитків, катаної й литої заготівки, високоякісного сталевого листа, нафтопровідних, газо- і водопровідних труб тощо. Продукцію підприємства експортують у понад 80 країн.

«Важливе інвестування в економічну потужність країни. Важливо, що на підприємстві у другій половині 2018 року істотно зросла зарплата, яка в середньому становить 18 тисяч гривень, що українці повертаються з металургійних заводів Словаччини і працюють тут. Україна впевнено піднімається в рейтингу країн — виробників сталі. За останній рік перейшла з 14 на 12 місце, — зазначив Президент. — Прикладами якісних змін, економічним зростанням нашої держави зможемо завоювати довіру людей, що нині змушені проживати на окупованих територіях. Бійці з передової констатують: люди, які приїжджають на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої, розчаровані в «руском мірє». Вони бачать, як змінився Маріуполь: нові дороги, нове освітлення, нові школи, нові лікарні, відремонтовані, нові дитячі садки. Це важливо. Тут не хапають людей і не везуть «на підвал», немає комендантської години. Тут мир, якого прагне кожен українець».

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»