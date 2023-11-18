«Ми пройшли перший місяць опалювального сезону. Пройшли його успішно. Ситуація в енергетиці стабільна. Дефіциту електроенергії зараз немає. Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль перед початком учорашнього засідання уряду.

За його словами, країна повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів. У наших сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу. Запаси вугілля на складах — 1,1 млн тонн. Тривають ремонти та захисні роботи на ключових вузлах енергосистеми. Уже вдалося відновити майже 1,9 ГВт генеруючих потужностей. До кінця року заплановано відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності.

«Атомна генерація працює. Теплова генерація працює, гідроенергетика працює. Проведено величезну роботу для відновлення мереж, захисту підстанцій та іншого критичного обладнання. Готуємо інші системи. На сьогодні відновлено 445 об’єктів теплопостачання. Це котельні, центральні теплові пункти, ТЕЦ», — зазначив очільник уряду. Він повідомив, що активно триває робота з партнерами в питаннях енергетики. Маємо нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб’єктів.

Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні та готують нові поставки. Данія внесе у Фонд підтримки енергетики України 7 млн євро. Загальний обсяг підтримки через фонд уже перевищив 320 млн євро.

Маємо розширені можливості для імпорту електроенергії з ЄС. Зараз можемо імпортувати майже 1,2 ГВт потужності, а рік тому було 500 МВт.

«Готуємося до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердимо постанову, якою спрощуємо ввезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів. Для цього уряд фактично призупинить чинність шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання. Тепер для цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності», — повідомив Денис Шмигаль.

Цінуємо солідарність союзників

За його словами, активна робота з партнерами триває не лише в секторі енергетики. Багато уваги урядова команда приділяє переговорам про отримання необхідних коштів для фінансування дефіциту бюджету, наших критичних потреб та програми відновлення.

«Ухвалюємо сьогодні рішення, яке дасть змогу залучити грант від наших партнерів на майже 10 млрд грн. 190 млн доларів надасть Норвегія. 70 млн доларів — Швейцарія. Це грант, що буде надано через фонди, які адмініструє група Світового банку», — зазначив Прем’єр.

За його словами, маємо рішення, яке дасть змогу отримати позику від Світового банку на суму майже 1,1 млрд доларів. Нині дуже важлива підтримка, яку уряд спрямує на соціальні виплати, освіту, медицину та інші пріоритетні потреби.

«Дякую нашим союзникам за солідарність. Ця допомога дає нам змогу вистояти та спрямовувати всі власні внутрішні ресурси на оборону та безпеку нашої країни», — наголосив глава уряду.

За його словами, на засіданні Кабінету Міністрів затверджено два рішення, які дадуть змогу отримати від Європейського інвестиційного банку майже 162 млн євро. Це кошти в межах чинних програм з відновлення України. Ідеться про реконструкцію та будівництво шкіл, лікарень, дитя-чих садочків, адмінбудівель, ЦНАПів, очисних споруд та інших об’єктів. Загалом завдяки цим коштам від ЄІБ ми зможемо цього року завершити роботу на 28 проєктах та розпочати реалізацію 186 нових проєктів для поліпшення якості життя українських громад.

«Дякуємо за це нашим партнерам, зокрема з Європейського інвестбанку», — наголосив Прем’єр-міністр.

Для відновлення і трансформації

За словами Дениса Шмигаля, на порядку денному ще п’ять рішень, які дадуть змогу активніше долучитися до Європейської програми транскордонного співробітництва. Ідеться про програми NEXT із Польщею, Словаччиною, Румунією, а також Дунайську регіональну програму. Ці програми розраховані до 2027 року, а їхнє загальне фінансування становитиме майже 590 млн євро. Це допоможе нашим регіонам в питанні розвитку інфраструктури, економіки, соціальної сфери, стану довкілля, охорони здоров’я. Одночасно посилюється інституційна спроможність проводити відновлення і трансформацію країни.

На засідання внесено зміни до Положення про Офіс реформ КМУ, який відтепер з українського боку виконуватиме функції технічного секретаріату Багатосторонньої донорської платформи для України. Ця платформа — один з наших головних майданчиків для координації з партнерами в питанні фінансових потреб та відбудови України. Секретаріат платформи працюватиме у Брюсселі та Києві. Залучення урядового Офісу реформ дасть змогу більш системно підійти до пріоритетних завдань платформи.

Насамкінець Денис Шмигаль означив рішення, яке стосується безпеки країни: «Сьогодні спрямовуємо кошти на будівництво фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області. Загалом заплановано будівництво на 178 об’єктах, які потрібні для захисту регіону та всієї країни».

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ