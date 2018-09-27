Розгортання миротворчої операції з мандатом ООН на Донбасі «може бути визначальним чинником припинення страждань українського народу». Про це Президент Петро Порошенко заявив у виступі під час заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в межах участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У ХХІ столітті світ не став безпечнішим, і ми продовжуємо бути свідками війн та агресії, навіть на європейському континенті, констатував Президент. «Поки ми тут дискутуємо, зовнішня військова агресія проти України триває, грубо порушуючи Статут ООН та резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації», — наголосив він.

Тимчасова окупація частин української території й далі завдає страждань нашому народові та підриває регіональний і міжнародний мир і безпеку. Глава держави повідомив, що, за найобережнішими оцінками ООН, кількість жертв конфлікту сягнула близько 35 тисяч, включаючи понад 10 тисяч загиблих та близько 25 тисяч поранених. Кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 1,5 мільйона, повідомляє департамент прес-служби АП.

«Це може виглядати як чергові дані сухої статистики, якою цю Організацію переповнено. Водночас для мене особисто та всіх українців це глибокі шрами на серці», — наголосив Президент. Багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету й територіальної цілісності України може бути визначальним чинником припинення кровопролиття на Донбасі, спричиненого зовнішньою агресією.

«Ми вважаємо, що не існує ліпшого способу, ніж розгортання такої операції з повноцінним мандатом ООН», — зазначив Петро Порошенко. Це могло б змусити РФ добросовісно виконувати мінські домовленості.

Росія ж виступає проти введення миротворців ООН на окупований нею Донбас. Причиною цього, вважає Президент, є те, що Кремль боїться, що миротворці побачать російських військових і військову техніку на всій окупованій території. «Хіба не повинна ООН надати сміливу відповідь цьому виклику?» — звернувся до аудиторії Президент. Також він нагадав, що звернення України щодо розгортання операції з підтримання миру ООН на окупованій території Донбасу досі не було задоволено. «Ми розглядаємо це, як випробування здатності нашої Організації вирішувати складні конфліктні ситуації. Тест, який ООН має пройти», — додав Петро Порошенко.

Висока місія Об’єднаних Націй

Окремо український Президент висловився щодо необхідності реформувати ООН для підвищення ефективності її миротворчої діяльності. Нова якість миротворчості мусить відповідати світовим очікуванням і сподіванням. «Ініціатива Генерального секретаря ООН щодо зміцнення взаємодії між усіма учасниками, залученими до миротворчої діяльності, — це саме те, чого вимагає наша Організація з метою забезпечення більшої ефективності та більшої надійності цього важливого інструменту», — заявив він.

Президент висловив сподівання, що Декларація, схвалена багатьма державами, включно з Україною як активним контрибутором в операції з підтримання миру, посилить ці колективні зусилля. «Дуже важливо, щоб реформа завершилася зміцненням здатності ООН виконувати свої першочергові завдання», — окреслив мету Президент.

Петро Порошенко висловив подяку Генеральному секретарю ООН «за особисту відданість і підтримку миротворчої діяльності», запевнивши, що відданість України та її внесок у діяльність з підтримання миру «не похитнуться навіть у часи, коли країна зазнає агресії. Україна залишатиметься надійним партнером у наших спільних зусиллях з підтримання миру», — резюмував Президент.

Дозволу в Путіна не питатимемо

Під час перебування з робочим візитом у США Петро Порошенко зустрівся з лідерами української громади. Він подякував представникам діаспори за потужну підтримку спільної боротьби за свободу й незалежність України, додавши, що наша єдність і солідарність була й залишається запорукою перемоги. «У 1991 році ми вибороли Незалежність, але продовжуємо столітню боротьбу за нашу свободу», — сказав Петро Порошенко. Він також наголосив, що українська нація стоїть на захисті не лише суверенітету й територіальної цілісності Української держави, а також на захисті свободи й демократії і тих цінностей, які сповідували батьки-засновники Сполучених Штатів як базові цінності функціонування держави.

Президент також наголосив, що за ці цінності боролися й проливали кров і бійці УПА, і учасники національно-визвольних змагань в Україні. І той тернистий шлях боротьби Української держави за незалежність і свободу надихає сучасне покоління на нові звершення.

На зустрічі з представниками української громади США Президент наголосив на важливості отримання Українською православною церквою томоса про автокефалію, на який наша держава чекала кілька століть. «Якби рік тому хтось сказав, що ми так наблизимося до томоса про створення Української Помісної Православної Церкви, всі сказали б те, що я почув від більшості ієрархів: пане Президенте, ви наївна людина, це неможливо. Моя відповідь була: друзі, без Божої допомоги нічого не буде. Але я вірю, що Україна виборола цю допомогу», — зауважив глава держави.

«Мені закидають те, що церква має бути відділена від держави. Я повністю із цим згоден. Особливо, коли ця держава іноземна», — наголосив Президент, і присутні підтримали оплесками його чітку позицію.

Петро Порошенко зауважив, що українці не питатимуть дозволу в Путіна щодо вступу в Європейський Союз і НАТО, а також до якої церкви їм ходити. «І мені надзвичайно приємно, що серед добрих вісників Вселенського Патріарха — екзархів, яких було призначено Його Всесвятістю, був і Архієпископ Памфільський і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл», — сказав Петро Порошенко.

За заслуги перед державою

Петро Порошенко вручив високі державні нагороди лідерам української громади в США. За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську та гуманістичну діяльність орден «За заслуги» глава держави вручив сенатору США від штату Вашингтон Марку Антонію Мілошиа. Орден княгині Ольги Петро Порошенко вручив куратору і бібліотекарю Українського музею та бібліотеки Стемфордської єпархії Української греко-католицької церкви у США Любові Волинець. Орден «За заслуги» за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську та гуманістичну діяльність Президент також вручив президенту Українського конгресового комітету Америки Андрію Футею.