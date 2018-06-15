Учора стартував третій етап глобальної акції за порятунок Олега Сенцова. У день відкриття світової першості в Росії активісти розпочали власний чемпіонат світу. І наголосили: гратимемо за політв’язнів.

Першої мети — ухвалення спеціальної резолюції Європейського парламенту про Олега Сенцова та інших заручників Кремля — досягнуто.

У четвер після емоційних дебатів на засіданні у Страсбурзі Європарламент ухвалив законодавчу резолюцію, в якій закликав Російську Федерацію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, незаконно затриманих, заарештованих та ув’язнених.

Документ підтримали 455 євродепутатів. Залишається подбати, щоб рішення Європарламенту не загубилося серед інформаційних приводів і було на слуху не рідше, ніж новини з-за футбольного поребрика. А ще наполягати, щоб українському уповноваженому з прав людини дали змогу якнайшвидше зустрітися з бранцями, передовсім з Олегом Сенцовим. Попередня дата, яку пропонують росіяни, — 22 червня, жодним чином не може задовольнити Україну. Олег голодує вже 33-й день і здаватися не збирається.

Порушення футболом не прикриєш

Отже, «Європейський парламент вимагає, щоб російська влада негайно та безумовно звільнила Олега Сенцова й усіх інших незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові», — йдеться в ухваленій резолюції.

Нині в Росії й у тимчасово окупованому Криму кількість українських політичних бранців становить понад 70 осіб, стверджують євродепутати. Вони наголошують, що «поводження з усіма бранцями має відповідати міжнародним стандартам, усім їм має бути забезпечений доступ до адвокатів, членів родин, дипломатичних представників та до медичної допомоги».

«Європейський парламент підкреслює, що російська влада та представники системи правосуддя несуть повну відповідальність за безпеку та благополуччя тих осіб, яких тримають під вартою, особливо у Криму, відповідно до четвертої Женевської конвенції», — йдеться в резолюції. Також європарламентарії висловили солідарність з Олегом Сенцовим, який 14 травня розпочав протест-голодування з вимогою звільнити незаконно затриманих та засуджених у Російській Федерації українців, і стурбовані наслідками голодування для його здоров’я. Вони нагадують, що Сенцов, якого було заарештовано невдовзі після того, як Росія встановила контроль над Кримським півостровом у 2014 році, а потім ув’язнила його на підставі свідчень, отриманих внаслідок застосування тортур, відбуває 20-річний термін покарання в колонії суворого режиму. Також депутати ЄП нагадали, що іншого обвинуваченого у справі Сенцова українського активіста Олександра Кольченка було засуджено до 10 років ув’язнення. У Європарламенті зазначили, що незаконно затриманий український активіст Володимир Балух голодує з 19 березня. «Європейський парламент закликає російські компетентні органи та медичні служби забезпечити цих ув’язнених належною медичною допомогою і дотримуватися засад лікарської етики, зокрема не застосовувати примусове годування або будь-яке небажане поводження, яке може бути тортурами чи іншими формами жорстокого поводження», — цитує текст резолюції УНІАН. У резолюції висловлено глибоке занепокоєння, що багато українських в’язнів, зокрема Микола Карпюк, Володимир Присич, Олексій Чирній та Євген Панов, були піддані жорстоким тортурам. «Європейський парламент закликає Раду ЄС та країни-члени зберігати непохитність та єдність у дотриманні узгоджених санкцій проти Росії й продовжувати їхню чинність, розглянути цілеспрямовані заходи проти осіб, відповідальних за затримання та судові переслідування політичних в’язнів», — зазначено в резолюції.

А Президент України Петро Порошенко, відзначаючи консолідовану позицію євро парламентаріїв, наголошує: «Україна та світ пам’ятають і борються за звільнення кожного українського політв’язня. Чемпіонат світу з футболу в Росії міг би стати гарною нагодою для гуманітарних жестів, але, схоже, права людини не входять до життєвих інтересів Кремля».

Очима ілюстратора

По своєму побачив скандальний футбольний чемпіонат український ілюстратор Андрій Єрмоленко. «Якщо мовчатимемо, отак лише в Фейсбуці рахуватимемо дні, як збігає життя хлопців, а на великих аренах кричатимемо, що Крим повернемо… Треба повертати дією. Плакати — це моя невеличка справа», — наголошує художник.

Влучними малюнками він закликає бойкотувати Мундіаль у Росії, красномовно показуючи, що ЧМ-2018 — це не лише спорт. Це воєнна агресія, збитий пасажирський літак, арешти, вбивства, й за усім цим стоїть російська влада, яка, організовуючи світову першість, намагається відбілити себе в очах світу і водночас приймає серед віп-гостей на відкритті представників невизнаних сепаратистських утворень — Абхазії й Південної Осетії.

Насправді нині в Росії не може почуватися в безпеці ніхто. Ні представники англійської збірної, які напередодні відмовилися куштувати коровай з рук «кокошниць»-співвітчизниць отруйників Скрипалів, ні недалекоглядний середньостатистичний уболівальник, який придбав квиток за українським паспортом, а насправді покруч, якому може й не пощастити повернутися додому після футболу. Гадаєте, не волатиме, щоб звільнили?