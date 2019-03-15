Під час виборів українці обиратимуть не лише з-поміж кандидатів на посаду Президента. Вони вирішать, чи країна й далі рухатиметься шляхом реформ, як робить уже п’ять років, чи зупиниться або розвернеться у протилежному напрямку. І цей вибір українці мають зробити самостійно, без будь-якого зовнішнього втручання. Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен під час дискусії про спроби іноземного впливу на президентські вибори в Україні, яка відбулася у прес-клубі столиці Євросоюзу.

Москва змінює стратегію

Ризик зовнішнього втручання в українські вибори доволі високий, і Захід не має права недооцінювати цю загрозу. Москва використовує Україну як тренувальний майданчик для опрацювання різноманітних маніпуляцій та інструментів для втручань. За словами фахівця, Росія вже застосувала проти України широкий арсенал засобів гібридної війни: пряма агресія на Донбасі, ескалація в Чорному морі, кібератаки, пропагандистська кампанія. «Це все не новина для України, це її повсякденне життя», — констатував колишній очільник Північноатлантичного альянсу.

Під час нинішніх виборів в Україні Москва змінила свою звичну стратегію. «Мета Кремля — не привести до влади прокремлівського кандидата. Він прагне делегітимізувати вибори загалом, посіяти серед українців і міжнародної спільноти сумніви у їх чесності та справедливості, підірвати довіру до їх підсумків», — вважає Андерс Фог Расмуссен. І своїм втручанням Кремль прагне закріпити за Україною образ країни нестабільної, інституціям якої не можна довіряти, «де все продається, навіть підсумки виборів».

Такі загрози з боку Росії зберігатимуться і під час парламентської передвиборчої кампанії, коли Москва розраховує на більший успіх у своїй грі. «Це буде можливо і за рахунок просування проросійських кандидатів, які відкрито підтримуватимуть Росію, і шляхом приведення до влади політиків, які блокуватимуть прогрес, відіграючи роль корисних ідіотів Росії», — застеріг колишній генсек НАТО.

Він наголосив, що хаос усередині країни слугуватиме інтересам Росії більше, ніж будь-який окремий український політик або партія. Кремлівська клептократія понад усе боїться вільної успішної України, бо диктатори бояться свободи. «А саме на принципах свободи побудовані всі сучасні демократії. Тому Захід має стати на захист цих принципів, особливо якщо цього захисту потребує наш близький сусід», — заявив Андерс Фог Расмуссен.

Чий інтерес?

Те, що відбувається в Україні, не залишається тільки в її кордонах, а впливає на весь світ, переконаний виконавчий директор Freedom House, колишній заступник держсекретаря США Девід Крамер. За його словами, ніхто нині не може напевне сказати, хто саме виграє президентські вибори в Україні, бо це залежить лише від волевиявлення самих українців. «Хоч буває, що підсумки виборів відомі до того, як вони відбудуться. Так було, коли росіяни «обирали» президента Путіна», — сказав американський дипломат. Дестабілізація України — не національний інтерес Росії, а особистий інтерес Володимира Путіна. А його інтереси не завжди збігаються з національними.

Директор Eurasia Center, колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що Захід не дав адекватної відповіді на відкриту воєнну агресію Росії поблизу Керченської протоки. «Персональні санкції, які ЄС запровадив у відповідь на арешт російськими силовиками українських моряків, середнього рівня, вони слабкі», — наголосив дипломат.

Девід Крамер стверджує, що санкції, які було запроваджено через три місяці після інциденту, не можна вважати належною реакцією. «Відрядження ескадреного міноносця ВМС США «Дональд Кук» в Одесу — це добре, але недостатньо», — визнав американський експерт. Оскільки, за його словами, Володимир Путін «випробовує Захід на міцність, щоб зрозуміти, як далеко він ще може піти».

Присутні на дискусії аналітики констатували, що російське керівництво чекає, хто переможе на президентських і парламентських виборах і коли в Україні сформується новий політичний ландшафт. «І тоді Путін зробить вибір: шукатиме шляхи комунікації чи розпочне новий виток ескалації», — вважає Девід Крамер.

Відповідаючи на запитання кореспондента «УК», він припустив можливість російської відкритої збройної агресії проти України у разі перемоги на виборах Петра Порошенка. «Така можливість існує, і ми маємо бути до цього готові», — констатував він.