Реакція Заходу на президентські вибори в Росії істотно змазала Володимиру Путіну торжество з приводу всенародної довіри росіян, яка вилилася у захмарні відсотки відданих на його підтримку голосів. Деякі провідні країни заявили, що не визнають підсумків «виборів», які російська влада незаконно організувала в українському Криму.

Голосування було незаконним

Про це Москву вже офіційно повідомили зокрема в МЗС Франції. «Через 4 роки після незаконної анексії Автономної Республіки Крим, а також Севастополя, Франція найрішучішим чином підтверджує свою прихильність повному відновленню суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», — ідеться у повідомленні. Новий голова МЗС Німеччини Гайко Маас назвав неприйнятними «вибори» президента РФ в окупованому Криму і засудив спроби легітимізації анексії.

«Підсумки виборів у Росії не дивують, як і обставини, в яких вони відбувалися», — констатував німецький дипломат і назвав неприйнятним те, що ці «вибори» відбулися в Криму, анексованому всупереч міжнародному праву. Він додав, що для міжнародної спільноти Росія залишиться «складним партнером». Про те, що голоси, віддані на «виборах» президента РФ в анексованому Криму, не можна вважати дійсними, заявила і міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль.

У спільній заяві їх засудили і глави зовнішньополітичних відомств Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії. Вони наголосили, що «не дозволять Криму зникнути з порядку денного міжнародної спільноти». Недвозначна й спільна позиція ЄС, яку висловила Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні, яка перебувала у Києві минулого тижня. Вона наголосила, що Європейський Союз не визнає проведення «виборів» Російською Федерацією на Кримському півострові.

Мильна бульбашка брехливої статистики

Призначивши дату «виборів» на день, у який чотири роки тому було загарбано Крим, Кремль намагався ствердити «непорушну єдність» Росії із вкраденим українським півостровом. Проте ця символічність на тлі заяв Заходу виявилася черговою мильною бульбашкою пропагандистських російських ЗМІ. Хоч влада намагається вразити своїх громадян патріотичністю кримчан і запевняє, що на «вибори» в Криму прийшло 80 відсотків виборців, 90 відсотків з яких підтримали Володимира Путіна, ці дані нікому підтвердити. Адже на півострові не працювала жодна незалежна міжнародна спостережна місія. Окремі іноземні громадяни, яких російські ЗМІ намагаються видати за спостерігачів, — приватні особи, які, незаконно перетнувши кордон України, за чималі гроші прославляють владний режим Росії.

За даними ЦВК Курултаю кримськотатарського народу, явка кримських татар на вибори президента Росії не перевищила 10%. «Хоч би як влада намагалася, як залякувала, кримські татари гідно відреагували на так звані «вибори» в Криму», — заявив очільник ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв. За його словами, загальна активність кримчан на «виборах» також була низькою. Зокрема, на тих виборчих дільницях, де не спостерігалась особлива активність, «цифри результатів було завищено». Між виборчими дільницями курсували автобуси з козаками, які вкидали бюлетені у виборчі урни. «Усі офіційні цифри притягнуто за вуха, перед тамтешнім керівництвом було поставлено завдання: забезпечити явку і цифру», — підсумував Заїр Смедляєв.

Нікчемні вибори з намальованим результатом

Проведення російською окупаційною адміністра­цією так званих виборів президента Росії в окупованому Криму — чергове брутальне порушення міжнародного права. Про це йдеться в офіційній заяві Президента Петра Порошенка, яку поширив департамент прес-служби АП. Петро Порошенко зауважив, що такі дії не дивні для країни, яка систематично й свідомо протиставляє себе всьому зовнішньому світу. Так Кремль знову показав зневагу до основоположних документів і принципів, на яких протягом 70 років ґрунтуються міжнародний мир і безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт. «Результати незаконного голосування нікчемні та не матимуть жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори Президента України. Чергову ж спробу Кремля легітимізувати агресію та анексію повністю приречено на провал», — наголосив Президент. Він подякував міжнародним партнерам, які напередодні заявили, що не визнаватимуть підсумків «виборів» на півострові і що Крим — невід’ємна частина України.

«Ані зафіксована «явка», ані «намальований результат» не відповідають реальній активності жителів півострова. Оприлюднені офіційні «дані» є нічим іншим, як фальсифікацією. І говорячи відомим російським фразеологізмом, це «фількіна грамота». Її Кремль тепер і використовуватиме в гібридній інформаційній війні, яку він веде не лише проти України, а проти всього світу», — наголосив Петро Порошенко.

За порушення — санкції

Українська влада не збирається залишати безкарними тих, хто допомагав проведенню незаконних «виборів» у Криму. «Ми повинні опрацювати перелік осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували або брали участь у зухвалому виборчому процесі у Криму, і представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади», — заявив Петро Порошенко.

Учора про розширення кримських санкцій у Брюсселі говорив і міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого було запрошено на зустріч Ради ЄС на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Під час спілкування з європейськими колегами Павло Клімкін обговорив можливість запровадження європейських і національних санкцій щодо організаторів виборів президента РФ в окупованому Криму. На думку головного українського дипломата, розширення санкцій має принципове значення, адже покаже російській владі, що з порушень міжнародного права випливають конкретні наслідки. Якщо світова спільнота обмежиться лише заявами про засудження «виборів» у Криму, то «в Росії можуть сказати: ну, засудили, і що далі?»

Чимало аналітиків зазначають, що «вибори» в Криму токсичні для Росії й можуть зле пожартувати із кремлівською владою. Бо вони хоч і підживлять на деякий час патріотичне піднесення росіян, вже поставили під великий сумнів легітимність загальних підсумків президентських виборів в РФ, підриваючи і без того доволі розхитаний статус Росії як міжнародного партнера, з яким можна укладати хоч якісь домовленості.