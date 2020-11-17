Телефони «гарячої лінії» ТУТ
У період карантину для надання адресної допомоги людям, які її потребують, працюють «гарячі лінії» в усіх регіонах України
Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення у період карантину запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах України.
Завдяки цьому соціальному онлайн-сервісу структурні підрозділи з питань соціального захисту населення зможуть оперативно визначати потреби для надання допомоги та соціальних послуг людям, які її потребують, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Передовсім це самотні люди, ті, хто живуть самі, громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, які виховують дітей з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї тощо.
Залишайтеся вдома — захистіть себе і своїх рідних!
Телефони «гарячої лінії» ТУТ