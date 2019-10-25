У Національному заповіднику «Софія Київська» відбулася довгоочікувана презентація першого в Україні повного факсимільного видання Реймського Євангелія. Досі цю унікальну книгу, на якій присягали королі Франції, видавали в Україні лише частково — кириличну частину. Тепер відбувся повний факсимільний випуск. Нове видання має два томи. У першому відтворено сторінки рукописної пам’ятки обох частин — кириличної ХІ століття і латиничної ХІV, тобто у тому вигляді, в якому вона зберігається нині у французькому місті Реймс. Другий том містить підсумки сучасного вивчення цієї середньовічної книги українськими науковцями (палеографічні, мистецькі та мовні особливості, історію його створення, побутування). Під час пресконференції генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська зазначила: «Сьогодні одна з моїх мрій здійснилася: повернулась в Україну найдавніша рукописна пам’ятка, пов’язана з Києвом, Софійським собором, іменами видатних історичних постатей.
Реймське Євангеліє — це найдавніша рукописна книга з бібліотеки Ярослава Мудрого, пов’язана з історією нашої держави».
Вона нагадала, що оригінал Євангелія зберігають у місті Реймс під Парижем у муніципальній бібліотеці Карнегі. А також зазначила, що разом з директором ТОВ «Видавництво «Горобець» Ганною Горобець мала ідею зробити проєкт народним виданням — за кошти меценатів. І це вдалося реалізувати, частину коштів отримали від Українського культурного фонду.
«Ми мріяли зробити повну факсимільну копію, що має і кириличний, і латиничний текст — так, як оригінал у бібліотеці. Півтора року витратили на те, щоб отримати угоду. Нам дали дозвіл на випуск тисячі примірників, але не для комерційного розповсюдження, а для дарування бібліотекам в Україні, — зазначила очільниця «Софії Київської». — Ходить багато чуток про походження Реймського Євангелія, тому ми поставили за мету ще раз перевірити історію книги. Над цим працював колектив науковців на чолі з В’ячеславом Корнієнком, доктором історичних наук, заступником гендиректора НЗ «Софія Київська». У цьому виданні по-новому прописано історію Євангелія, щоб ні в кого не виникало сумнівів щодо його походження саме зі скрипторію Софійського собору».
Доктор філологічних наук, професор Житомирського держуніверситету ім. Івана Франка Віктор Мойсієнко зазначив, що знайомство з оригіналом дало змогу дійти висновку: «Це руська пам’ятка, писана в Києві, переписана киянином. Думаю, що відтепер Реймське Євангеліє поглибить хрестоматії, історію української мови, історію української літературної мови до першої половини ХІ століття. Тож студенти-філологи, історики можуть посилатися на цю пам’ятку».
На сьогодні вийшло 300 примірників Реймського Євангелія, які подарують бібліотекам, меценатам, чотири відправлять до реймської бібліотеки. На випуск решти 700 шукатимуть благодійницькі кошти.
У Національному заповіднику «Софія Київська» відбувся вечір-презентація видання, куди запросили меценатів, які долучилися до збирання коштів. Вагомий внесок у нього зробила зірка світової оперної сцени Вікторія Лук’янець благодійними концертами в Софійському соборі, тож символічно, що завершився захід її співом.
25 жовтня починається серія презентацій у Франції, зокрема в Посольстві України у Франції, в Реймсі, а найбільша — у Сенлісі, де жила донька Ярослава Мудрого Анна Ярославна. Потім відбудуться презентації в Острозі, Львові, Житомирі, Ніжині, Глухові.
Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»