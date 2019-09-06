Відбулося повномасштабне впровадження Фонду енергоефективності. Тепер кожен із 31,5 тисячі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які бажають зробити свої оселі енергоефективнішими, можуть взяти участь у Програмі комплексної модернізації багатоповерхівок «Енергодім». Реалізація програми дасть змогу українцям не лише заощаджувати на комунальних послугах, а й забезпечить дотримання міжнародних зобов’язань нашої держави в галузі енергоефективності, сприятиме зниженню рівня викиду парникових газів (енергоефективність вважають вагомою складовою зусиль у боротьбі зі зміною клімату) та впровадженню заходів з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів. Згідно з офіційною статистикою, щороку в Україні марнують близько 50% газу, що використовується для опалення житлового фонду.

Бонус для найактивніших

«В Україні потреба в інвестиціях у енергоефективність будівель надзвичайно велика: близько 144 тисяч будинків, а це 80% усіх багатоквартирних будинків, потребують модернізації. Раніше держава підтримувала житловий фонд через програму теплих кредитів. Ця програма була і залишається ефективною, але вона пропонує лише короткострокові невеликі рішення — заміну вікон, утеплення фасаду, розв’язуючи проблему лише частково. Тепер ОСББ отримали від Фонду енергоефективності новий інструмент для комплексної енергомодернізації будинків — Програму «Енергодім». Її фінансують із державного бюджету та за фінансової підтримки Євросоюзу й уряду Німеччини. Цьогоріч держава надасть 1,2 мільярда гривень, внесок партнерів — 100 мільйонів євро», — зазначила під час презентації програми міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

Стабільне фінансування, перевірка якості робіт на всіх етапах та комплексне утеплення будинків — основні новації Фонду енергоефективності порівняно з програмою теплих кредитів. «Мешканці можуть обрати один із варіантів комплексних заходів: пакет «Легкий», який допоможе зменшити споживання теплової енергії в середньому на 20%, пакет «Комплексний» — на 60% поточного споживання, що зменшить і витрати родин на оплату комунальних послуг. Це означає, що платіжки за найдорожчу послугу теплопостачання зможуть зменшитися для жителів таких будинків щонайменше вдвічі. За п’ять років, за розрахунками партнерів і фонду, проєкти впровадять щонайменше в 16 тисячах будинків. Очікується скорочення споживання енергоресурсів до 1,5 мільярда кубів газу», — цитує Альону Бабак пресслужба профільного міністерства.

Заявки від ОСББ на участь в «Енергодомі» приймають із 3 вересня 2019 року через усі відділення банків-партнерів, першим з яких став державний АБ «Укргазбанк». Передбачено часткове відшкодування фондом витрат на заходи з енергоефективності обсягом 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакета «Легкий» та 50% для пакета «Комплексний». Перші 300 заявок, як повідомляє УНІАН, отримають додатковий бонус —плюс 20% до обсягів відшкодування витрат на заходи з енергоефективності. Програма чинна по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій.

Три транші

Як уточнила директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну, пакет «Легкий» передбачає проєкти вартістю в середньому 700 тисяч гривень. Обов’язкові пункти у них — встановлення лічильників (якщо їх немає) й індивідуального теплового пункту, утеплення труб. Крім того, ОСББ зможе отримати фінансування на інші заходи на вибір: заміна вікон і дверей, модернізація освітлення тощо. Пакет «Комплексний», крім обов’язкових заходів із «легкого» пакета, передбачає комплексне утеплення (теплоізоляція стін, покрівлі, підвалів). Програма передбачає виплату гранту трьома траншами. Це означає, що ОСББ отримають компенсацію не лише на матеріали чи обладнання, а й відшкодування на роботи, на послуги, що під час реалізації утеплення будинків становить значну частину витрат. Особливість програми в тому, що відшкодовують витрати на енергетичний аудит, на розробку проєктної документації, експертизу матеріалів, робіт, обладнання. Третій транш передбачає відшкодування витрат на проведення енергетичної сертифікації та обстеження інженерних систем.

«Енергоефективність — один із найважливіших і найуспішніших напрямів співпраці між Європейським Союзом та Україною. Довгоочікувані реформи в цій галузі дали змогу ЄС надати значну підтримку країні. Через програму підтримки енергоефективності для України (EE4U) надано 104 мільйони на гранти й технічну допомогу Фонду енергоефективності. Це одна з найбільших програм, що реалізують в Україні. І це показує, наскільки важлива для ЄС тема реформи в галузі енергоефективності», — каже керівник відділу програм допомоги «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні Йоганнес Баур.

Як зазначає керівник регіонального офісу Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар, отримавши змогу інвестувати гроші у свою нерухомість через енергоефективні заходи, люди допомагають країні заощаджувати енергію, поліпшувати якість життя й створювати нові робочі місця на нових ринках енергоефективності, повідомляє Укрінформ. Ця ініціатива — частина стратегії Міжнародної фінансової корпорації щодо підвищення рівня життя в Україні.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»