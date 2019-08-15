Наша газета не вперше розповідає про проблеми знаменитого курорту. Наприклад, у номері «УК» за 10 серпня цього року в матеріалі «Особливі люди мріють про світ без обмежень» згадували про враження інвалідів з Луганської області після поїздки в Куяльник. Редакція вирішила відрядити свого кореспондента, щоб він на власні очі оцінив ситуацію, що склалася в цьому лікувальному закладі.

Розквіт

Першу оздоровницю побудували в селищі Куяльник 1833 року. Дивізійний лікар Ераст Андріївський, після того як вивчив лікувальні властивості лиманської грязі, запропонував саме тут розмістити лікарню для проведення грязьових процедур, пісочних ванн та з ропою. Незабаром заклад став настільки популярним, що 1873 року сюди провели залізничну гілку від Одеського вокзалу.

Правда, «цивілізовану» грязеводолікарню відкрили лише 1892 року. Її побудували за проєктом архітектора Миколи Толвінського у мавританському стилі.

Приміщення, що дивувало красою, нині напівзруйноване, але в одній із його частин досі працюють лікарі, приймають відвідувачів. Процедурних кімнат у цьому будинку навіть більше, ніж у новій поліклініці. Однак приміщення потребує ремонту, який слід узгоджувати з Міністерством культури. Адже грязеводолікарня належить до історичних пам’яток України.

Другий розквіт «Куяльник» пережив у радянські часи, коли лікарня стала всесоюзною оздоровницею. Територія була облаштована і озеленена, посеред штучного озера плавали лебеді, на естраді грав оркестр...

Занепад

Нині санаторій «Куяльник» — це три 16-поверхові будинки. На даху одного з них видніється назва курорту: напевне, її розмістили там, щоб здалеку було видно, куди прямувати. Але від цієї візитівки відпала буква, тож така картина викликає думки про розруху й запустіння престижного курорту.

Передчуття не обманюють.

Із трьох корпусів працюють два. Третій в аварійному стані. Старі ліфти і обшарпані стіни коридорів справляють враження, ніби потрапив у середину 1990-х. А на балкони не те що виходити — дивитися страшно. Здається, що вони можуть обвалитися будь-якої миті навіть від погляду. Тут є й відремонтовані номери, але їх небагато.

Попереднє керівництво санаторію у його розвиток майже нічого не вкладало, тому й маємо сьогодні таку сумну картину. Про це розповів новий в. о. директора санаторію Сергій Нагорнічевський. За його словами, унікальний курорт можна відродити за умови вкладення значних коштів, а найголов­ніше — контролю всіх витрат. Адже приклади ефективної діяльності профспілкових оздоровниць є.

Але ви здивуєтеся: «Куяльник» сьогодні заповнений на сто відсотків.

Лікування

Усе-таки люди їдуть сюди, не зважаючи ні на що. Чому? Секрет простий. Заради лікування, яке їм справді допомагає. Як розповідають місцеві лікарі, якщо знамениті грязі Мертвого моря — це передусім SPA-процедури й релакс, то український «Куяльник» — результативне лікування опорно-рухового апарату. Не дивно, що саме сюди вже другий рік поспіль приїжджають пацієнти з ОАЕ, аби протягом 21 дня пройти повний курс лікування (саме стільки радять лікарі). До того ж для деяких категорій пацієнтів «Куяльник» став єдиним місцем, де вони можуть відновитися. Під час нашого перебування в санаторії проходив всеукраїнський форум спінальників.

— В Україні понад 30 000 спінальників, і цифра, на жаль, збільшується. Додалися воїни АТО з пораненнями. Після анексії Криму, де нас приймав санаторій у Саках, ми боялися, що люди з травмами спини не зможуть лікуватися. Спасибі Укрпрофоздоровниці, яка дала нам можливість лікуватися в «Куяльнику». Є ще невеликий санаторій у Сергіївці, а також у Слов’янську Донецької області. Але за якістю лікування «Куяльник» унікальний. Наша асоціація звертатиметься до Президента з проханням створити спеціальні санаторії для спінальників. Територія «Куяльника» дає змогу побудувати такий комплекс, ми проситимемо посприяти нам у цьому, — розповів «УК» голова Асоціації інвалідів-спінальників України Іван Марусевич.

Проблеми

Дослідження підтвердили, що лікувальна ропа і грязі «Куяльника» еталонні. Вони містять комплекс біологічно активних речовин, мікро- і макроелементів, які сприяють призупиненню запальних процесів, стимулюють захисні сили організму, відновлюють функції пошкоджених органів. Такі мікроорганізми живуть тільки в двох місцях на планеті — в Мертвому морі і лимані Куяльник.

Тільки ось курорти Мертвого моря процвітають, туди їдуть лікуватися люди з усього світу. А «Куяльник» багато років свідомо доводили до зубожіння. До того ж під час незалежної перевірки санаторію було виявлено серйозні зловживання колишнього керівництва, про що повідомив «УК» заступник голови Федерації профспілок України, голова Наглядової ради Володимир Саєнко.

— Ми змінили керівництво санаторію ім. Пирогова і сподіваємося, що «Куяльник» вже цього року отримає друге життя. Плануємо модернізувати санаторій, на що спрямовуємо 20—25 млн гривень від Федерації профспілок України. Кошти підуть на реновацію номерного фонду та створення сучасної системи обліку витрат. Підготовлено інвестиційний проєкт на 150 млн гривень для створення сучасного санаторію на місці старого корпусу, який не працює вже понад 15 років, — запевнив Володимир Саєнко.

Надія

Попри складну ситуацію, зміни на краще все-таки є. Нове керівництво протягом місяця змінило систему харчування і ввело шведську лінію, також було відремонтовано 16 номерів. Глобальне завдання — щоб санаторій запрацював на повну потужність, тоді він прийматиме 3000 людей, а не 1500, як зараз. Для цього потрібно насамперед створити комфортні умови проживання і лікування.

Вважають, що цілющі грязі «Куяльника» поставлять на ноги навіть найважчих пацієнтів. Хочеться вірити, що й сам курорт нарешті стане на ноги.

Іванна КУРОВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Згідно з даними Української асоціації медичного туризму (УАМТ), у 2018 році для лікування Україну відвідали приблизно 65 тисяч іноземців. Хоча за приблизними підрахунками, за кордоном лікуються 160 тисяч українців. Іноземці під час лікування залишають в Україні в середньому $2—2,5 тисячі. Їх приваблюють не тільки цілющі властивості грязей та ропи, а й невисокі ціни на медичні послуги.

Чимало українських медичних закладів уже сьогодні готові приймати іноземних пацієнтів і можуть запропонувати гідні умови для проживання, діагностику на сучасному технологічному обладнанні та інноваційні методи лікування. Найбільше в Україну їде лікуватися громадян США, Канади, Італії, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, Азербайджану, Казахстану, Китаю, країн Перської Затоки.

ОФІЦІЙНО

Президент Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні. Адже для деяких іноземців, особливо з країн Південно-Східної Азії, це стримувальний чинник. Про це глава держави заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму в Трускавці, де він перебував з робочою поїздкою.

— Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають в Україну на лікування, щоб скасувати для них візовий режим і звернутися до Міністерства закордонних справ. Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування й оздоровлення і відчувають перепони в перетині кордону, — сказав Володимир Зеленський.