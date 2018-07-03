Її картини намальовані Божим пензлем. Так коротко і влучно висловився про творчість тернопільської мисткині Олесі Гудими народний художник України Богдан Ткачик. Нині Олеся запропонувала персональну виставку «Українська душа». Представлені 43 полотна сюжетно поєднали три художні цикли і три етапи її мистецького життя: «Українська Мадонна», «Ангели миру для України» та «Квіти».
Олеся за фахом журналістка. Однак уже понад десять років вона глибоко занурена в мистецький світ. Сотні картин написала, використовуючи різні техніки і жанри. Їй до вподоби контраст холодних і теплих кольорів, навіть гарячих. Картини вона пише під музику, найчастіше — під Моцарта. У неї є й полотно «Квіти для Моцарта».
Але в її картинах найлункіше звучить українська душа, національні мотиви. Ось полотно «Близько до серця» — своєрідний славень народженню нового життя. Разом із чоловіком Любомиром вона виховує четверо дітей, старші з яких теж виявляють мистецький хист. Костя тяжіє до ліплення, скульптурних композицій, Марічку ж зачаровує пензель.
Роботи Олесі Гудими є у приватних колекціях шанувальників мистецтва в Україні й за кордоном. Її полотна «Наречена», «Разом», «Сіло сонце», «Той єдиний» зображені на поштових марках у серії «Сила кохання». Картину «Дерево життя» можна буде незабаром побачити на конверті. Вона прикрашає обкладинку підручника «Українська мова для іноземців». Британська фірма Wraptious організовує конкурси для молодих художників, найкращі твори яких відтворює на подушках. На виробах цієї компанії розцвіли й деякі з циклу «Квіти».
А ще Олеся дуже любить писати те, чого ніколи не бачила, творити на полотні світ власних вражень, емоцій, хвилювань.