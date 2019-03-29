Другий рік поспіль перший місяць весни супроводжується масштабними природними катаклізмами. Цього разу нищівний буревій пронісся над Європою, зриваючи дахи з будівель, валячи електроопори і ламаючи дерева. Не обійшлося і без людських жертв.

Торнадо, цунамі, землетруси, повені й пожежі останніх років стають дедалі глобальнішими на всіх континентах. Екологи давно визначили причини цієї вселенської біди: спустошення земних надр, винищення лісового покриву, забруднення атмосфери та водних ресурсів шкідливими відходами промислового виробництва. Науковці-дослідники ще 30 років тому виявили у північній частині Тихого океану перше пластикове сміттєзвалище завширшки кілька тисяч кілометрів. Згодом сліди океанічних течій привели їх до іншого велетенського скупчення цих відходів. Забруднення поверхні океану сягало площі більшої, ніж територія Франції. У південній частині Тихого океану на берег одного з островів приплив викинув майже 20 мільйонів тонн пластикових відходів. Неподалік гойдалася на хвилях ще одна пляма сміття площею близько мільйон квадратних кілометрів.

Проблеми охорони довкілля стали настільки гострими, що їх обговорення почали виносити на трибуну ООН. Ідея порятунку нашої планети від глобальної катастрофи лежить на поверхні: досягнення науково-технічного прогресу світова спільнота повинна спрямовувати на поліпшення умов життя і стану навколишнього середовища, а не на засоби їх знищення.

Але якщо замість викопних ресурсів дедалі ширше використовують альтернативні джерела енергії, то обмежень у розробленні новітньої зброї поки що не існує. Тож стихійні лиха й апологети воєнної доктрини діють у тандемі.

Цьогорічний березень запам’ятається ще кількома днями раптового потепління. Воно спричинило передчасне пробудження мурашок, метеликів і бджіл. Перший обліт крилаті трудівниці здійснили 9 березня. За спостереженням мого сусіда пасічника Івана Олексійовича, це дуже ранній їхній виліт.

За народним календарем, 7 квітня, на Благовіщення — третя зустріч весни. За попередніми прогнозами, місяць буде щедрим на тепло й сонячні дні. Зрідка дощитиме. «Благовіщення прийшло — ори, сій, хоч би й текло», — кажуть старі люди. У це свято є обмеження: жінки кіс не заплітають, гріх братися за будь-яку роботу. Дівчата, які мріють взяти шлюб, ідуть у гай топтати ряст і збирати березові сережки. Їх загортають у весільні рушники й ховають до скрині з посагом.

Спостерігайте, якою буде погода на Благовіщення. Якщо вранці приморозок — урожай на овочі; якщо йтиме дощ — до врожайного літа, гарно вродять зернові. Похмурий день віщує спекотливе літо. Якою буде погода на Благовіщення — такою й на Великдень.

Вербна неділя — свято пошанування священного в Україні дерева верби. У храмах віряни освячують обрядові букети з її гілочок. Їх потім саджають на межах обійсть, біля криниць, джерел. У домашньому вжитку настоями з гілочок і листя верби лікують простуду, лихоманку, загоюють рани.

Вербний тиждень здебільшого холодний і дощовий. Хліборобів це радує: земля накопичує вологу перед початком весняно-польових робіт. «По Вербній неділі — уже плуг при ділі», — йдеться у приказці. Якщо Вербний тиждень видасться теплим — до високих урожаїв садовини та яровини.

Найурочистіше весняне свято — Великдень. Його було затверджено 19 червня 325 року на І Вселенському соборі в Нікії. Свято триває два тижні: перший — урочиста Світла седмиця, другий — Радониця (поминання покійних). Віднедавна в багатьох містах і селах поминальні богослужіння правлять і на могилах жертв Голодомору 1932—1933 років. Щойно світова демократична спільнота визнала цей геноцид 80-річної давності, як зелена саранча очільника імперії зла посунула на нашу землю вже з новітньою зброєю. Цинічна агресія проти України — це відкрита загроза миру в Європі, сигнал про появу нового диктатора, який виношує плани світового панування. Доречно тут процитувати строфу 42 з поеми поета-правдоборця Дж. Байрона «Чайльд-Гарольдова мандрівка»:

Будуючи свій трон на черепах,

Царює він, навіюючи страх,

Та час невпинно наближає ту годину —

Все, що загарбав, не візьме у домовину.

За давніми народними прикметами, удосвіта на Великдень сонце грає. Той, кому пощастить спостерігати це незвичайне природне явище, забезпечить собі щасливе майбутнє.

Квітень мінливу натуру має, та холоднішим за березень і теплішим за травень не буває. Мокрий квітень, сухий май — на картоплю урожай. Рясні квітневі роси — на щедрі покоси. У квітні терен забіліє — нехай господар ячмінь сіє.

Це лише окремі з багатьох характеристик другого місяця весни. Невичерпне джерело народної мудрості, традицій, спостережень, досвіду залишили нам прадіди. Припадаймо до нього, бережімо й примножуймо цю дорогоцінну спадщину.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

НАШ КАЛЕНДАР

1 квітня — День сміху

2 квітня — Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму

4 квітня — Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо розмінування

6 квітня — Міжнародний день спорту заради миру та розвитку

7 квітня — День геолога; Всесвітній день здоров’я; Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді; Благовіщення Пресвятої Богородиці

9 квітня — 30 років тому (1989) радянські війська вчинили криваву розправу над мирною демонстрацією у Тбілісі, що увійшла в історію Грузії з назвою «Трагедія 9 квітня»

11 квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України; Міжнародний день польоту людини в космос

17 квітня — День пожежної охорони

18 квітня — День пам’яток історії та культури України

19-23 квітня — Глобальний тиждень ґрунтів ООН

20 квітня — День довкілля

21 квітня — Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності; Вербна неділя

22 квітня — День працівників Державної карно-виконавчої служби; Міжнародний день Матері-Землі

23 квітня — Всесвітній день книги й авторського права

24-30 квітня — Всесвітній тиждень імунізації

25 квітня — Всесвітній день боротьби із захворюванням на малярію

26 квітня — День Чорнобильської трагедії; Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу; Міжнародний день інтелектуальної власності

28 квітня — Світле Христове Воскресіння. Великдень