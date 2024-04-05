Уряд Латвії готовий і надалі знаходити можливості для підтримки України, зокрема на рівні 0,25% ВВП щорічно. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції із Прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею.

«Ми провели плідні та конструктивні переговори із широкого кола питань, зокрема щодо військово-технічної допомоги. Її обсяги вже перевищили 1 відсоток ВВП Латвії, і це надзвичайний прояв дружби та солідарності», — наголосив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр повідомив, що під час зустрічі обговорили, як надати нового імпульсу організації спільного виробництва снарядів калібру 155 мм в Латвії, а також високо оцінив рішення Латвії приєднатися до чеської ініціативи «800 тисяч артснарядів для України».

«Окремо хочу подякувати Латвії за ефективне лідерство в коаліції дронів. Очікуємо, що вже найближчим часом запустимо спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони», — висловив сподівання Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник українського уряду, домовилися, що цього року чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування в Латвії.

Крім того, сторони докладно обговорили посилення санкційного тиску на рф. Денис Шмигаль підтримав рішення Латвії заборонити імпорт зерна та іншої агропродукції з росії та білорусі.

«Не менш важливі для нас покарання росії за скоєні злочини та справедливий мир. Саме Латвія енергійно просувала ідею всеосяжної відповідальності росії за завдані Україні збитки та руйнування. Разом ми сформували так звані ризькі принципи, що лягають в основу функціонування Міжнародного реєстру збитків», — зауважив Прем’єр.

Денис Шмигаль подякував Латвії за активну підтримку формули миру Президента Володимира Зеленського та участь у коаліції зі створення спецтрибуналу для вищого політичного керівництва рф.

Окремо прем’єр-міністри обговорили тему конфіскації активів країни-агресора та їх подальшого спрямування на потреби відбудови України. Зокрема, Денис Шмигаль подякував латвійському урядові за рішення продати раніше націоналізований так званий будинок москви. Кошти, виручені на аукціоні, надійдуть для підтримки України.

Прем’єр-міністр України наголосив, що Латвія — один з найбільш енергійних провідників нашої держави до ЄС та НАТО.

«Також ми вдячні Латвії за підтримку у відбудові України. Латвія взяла патронат над Чернігівською областю України, яка серйозно постраждала від російської окупації. Це встановлення модульних будинків, реконструкція дитячих садків, шкіл та лікарень», — зауважив Денис Шмигаль і додав, що торік на відбудову й реконструкцію України Латвія витратила 5 мільйонів євро.

Прем’єр-міністр України окремо подякував латвійським партнерам за приєднання до коаліції повернення викрадених росією українських дітей і проведення конференції із цього питання в Ризі.

За підсумками зустрічі очільників урядів України та Латвії було оприлюднено спільну заяву.

Під час візиту в Латвію Прем’єр-міністр України провів також зустріч із Президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.Сторони обговорили підтримку вступу України в ЄС і НАТО, напрацювання нових рішень з конфіскації російських активів у Латвії, посилення співпраці у сфері безпеки між державами.

«Латвія надала Україні зброї, боєприпасів і товарів військового призначення на суму вже понад 376 мільйонів євро, що робить її одним з лідерів за відсотком ВВП. Ми зацікавлені в розширенні співпраці й започаткуванні спільних оборонних виробництв», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував за всебічну підтримку, яку Латвія та латвійський народ надають Україні.

А парламентарям Саейми Латвії на чолі зі спікером Дайгою Міерінею український Прем’єр подякував за сприяння в інтеграції з ЄС і НАТО. Він наголосив, що для нашої країни дуже важливо розпочати переговорний процес про вступ у Євросоюз до кінця червня цього року. Під час зустрічі також ішлося про створення спільних виробництв.

«Високо цінуємо ініціативу Латвії щодо започаткування грантових програм для спільних підприємств. Це виведе нашу співпрацю на новий рівень», — зазначив очільник українського уряду.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили постійним обстрілам росією українських територій, зокрема останнім ударам по Харкову.

«Маємо спільно протидіяти російському тероризму і вдячні Латвії за надійну підтримку в цьому питанні», — підкреслив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій секретаріату КМУ