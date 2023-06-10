Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що ворог укотре доводить, що цінності людяності та гуманізму абсолютно чужі для нього

Руйнування. Тисячі поламаних життів. Смерті. Такі жахіття залишає нині після себе масштабна повінь, спричинена знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції.

Рятувальна операція на Херсонщині триває. Нині з територій, які опинилися в зоні підтоплення, евакуйовано понад 2,5 тисячі людей, серед яких чимало дітей та маломобільних осіб. На Херсонщину до постраждалих доставляють сотні тонн питної води і товари першої необхідності з різних областей країни. Прямує в регіон і техніка, потрібна для евакуації людей.

Надзвичайний рівень солідарності

«Наша увага прикута до півдня країни та масштабної рятувальної операції після тер­акту росії на Каховській ГЕС. Не бачена для Європи рукотворна катастрофа. Спланована, цинічна, розрахована на те, щоб завдати мирним людям та нашій країні якнайбільших втрат.

Із перших годин після підриву росією ГЕС вживаємо заходів для допомоги українцям. Уряд надав сумарно 2,4 мільярда гривень для забезпечення водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Швидко будуватимемо нові магістральні водогони», — заявив у промові Прем’єр-міністр Денис Шмигаль перед черговим засіданням уряду.

Він нагадав, що працює штаб з ліквідації наслідків аварії. Задіяно 1400 осіб та 345 одиниць техніки. На Херсонщині розгорнуто дев’ять евакуаційних пунктів. Постраждалим надають всебічну, зокрема психологічну допомогу.

Очільник уряду подякував кожному та кожній, хто долучений до рятувальних заходів. Подякував волонтерам, благодійникам, усім регіонам та громадам, які допомагають.

«Бачимо надзвичайний рівень солідарності українців. У цій єдності наша сила та запорука нашої перемоги», — підкреслив Прем’єр.

Денис Шмигаль акцентував, що світ має відреагувати на катастрофу Каховської ГЕС діями, а не словами.

«По-перше, визнати очевидне: саме росія відповідальна за підрив. Покарання терористів за порушення законів і звичаїв війни та екоцид буде невідворотним. По-друге, закликаємо до інтенсивної допомоги Україні, щоб мінімізувати наслідки катастрофи. Дякуємо тим, хто це вже робить. По-третє, важливе втручання міжнародних організацій: ООН, Червоного Хреста та інших для порятунку тих, хто зараз в окупації», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Спільні загрози потребують спільних дій

Очільник уряду назвав ситуацію на лівобережній Херсонщині критичною.

«Окупанти не рятують цивільне населення, блокують виїзд людей із зони лиха та стріляють їм у спину. У розпал евакуації російські терористи масовано обстрілюють Херсон та область. Криють вогнем людей, яких щойно врятували з водяної пастки. Під удар потрапляють жертви повені, рятувальники, лікарі. Ворог укотре довів, що цінності людяності та гуманізму абсолютно чужі для нього», — констатував Денис Шмигаль.

Він додав, що підрив ГЕС матиме тривалі далекосяжні наслідки.

«За даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюються в понад 55 мільярдів гривень. Це попередні, не остаточні цифри. Затоплено величезні масиви сільгоспземель. За даними Мінагрополітики, 10 тисяч гектарів — лише на правобережжі. Після сходження води потрібно відновлювати ґрунти та понад 30 систем зрошення. Необхідно переглядати попередні розрахунки щодо потреб України на відбудову. Лише відновлення ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно мільярд євро. Ще стільки само коштуватимуть інші супутні роботи.

Ми домовилися зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб від цієї катастрофи. Це виклики, на які Україна та партнери повинні реагувати синхронно. Говоримо не про втрати України, говоримо про втрати Європи. Відлуння теракту на Каховській ГЕС докотиться до всіх куточків континенту. Тому спільні загрози потребують спільних дій», — каже Прем’єр.

Рішення уряду

Кабмін збільшив видатки на соцзахист звільнених із полону. У Мінреінтеграції уточнили, що йдеться про перерозподіл видатків держбюджету в сумі понад 21 мільйон гривень на виплати щорічної держдопомоги особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їхніх сімей під час перебування таких осіб в місцях несвободи. Також за рахунок цих коштів буде забезпечено військових і цивільних полонених пакунками з речами першої необхідності одразу після звільнення.

Уряд розподілив резерв освітньої субвенції між місцевими бюджетами обсягом 74,9 мільйона гривень, що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам у деокупованих громадах Харківської та Херсонської областей, адміністративно-територіальні одиниці яких відновили освітній процес.

Кабмін затвердив порядок взаємодії у сфері донорства центрів із трансплантації з Нацполіцією. Тепер у разі виникнення ризику значного погіршення стану пацієнта, який потребує пересадки та/або вилученого донорського органу, поліція на безоплатній основі долучатиметься до супроводу автомобілів з мобільними командами трансплантологів. У МОЗ зазначають, що оскільки пілотний проєкт з аеромедичної евакуації на час повномасштабної війни росії проти України призупинено, а реципієнти та органи доставляють дорогами загального користування, координація органів правопорядку та системи трансплантації дуже важлива. А ще в разі підозри на насильницьку смерть донора, в якого діагностували смерть мозку, поліція не дозволятиме вилучення органів без рішення судмедексперта.