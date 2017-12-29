29 квітня 1918 року Чорноморський флот за наказом командуючого підняв українські прапори. Ця подія стала підсумком довгої складної боротьби моряків-українців. Днями в Українському кризовому медіа-центрі презентували перший календар із кольоровими зображеннями кораблів, які першими у 1917—1918 роках підіймали жовто-сині, а потім і синьо-жовті стяги під золотим українським небом над найсинішим у світі морем.
«Ми створили цей календар, щоб нагадати українцям, якою була їхня боротьба за волю України 100 років тому. Сподіваємося, це посприяє певній інформаційній хвилі й громадські та державні заклади проведуть акції на згадку про 100-річчя підняття прапорів, а інформаційна кампанія поширить знання про ці події», — розповів під час презентації автор ідеї Іван Канівець, кінорежисер, сценарист та режисер фільму «Тризуб Нептуна».
Кольорові зображення кораблів створили на основі реальних фотографій. Наклад календаря кілька сотень примірників допомогла надрукувати українська діаспора у Лондоні. Календар безкоштовно розповсюджують у військових частинах, навчальних закладах, а також серед ентузіастів, які допомагають популяризувати ці події. На даний момент у військові частини передали близько 40 примірників. «Ми зв’язалися з керівництвом Військово-Морських сил України, там попросили в нас макети цього календаря і сказали, що спробують знайти в Одесі гроші, щоб надрукувати наклад для Військово-морських сил», — додав Іван Канівець. Макети календаря для некомерційного розповсюдження на території України можна отримати безкоштовно. Підготували також англомовну версію календаря, її допомогла створити українська діаспора у Лондоні. «Є наклад англійською мовою, який розповсюджуємо серед дипломатів», — зазначив Іван Канівець.
А координатор Таврійської гуманітарної платформи Андрій Іванець зауважив: треба ввести в український офіційний календар День українського моря, встановлений владою УНР у 1919 році.
У календарі вміщено 13 кольорових робіт, на яких представлено 12 кораблів. Серед них найсучасніший та найпотужніший корабель Чорноморського флоту у 1917—1918 роках лінкор «Воля», який у грудні 1917-го здійснив першу під українським прапором бойову операцію з перевезення українізованих військ із Малої Азії у Крим. Також є зображення есмінця «Завидний», який першим на Чорноморському флоті у липні 1917 року підняв жовто-синій стяг.