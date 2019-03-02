Не дивно, що основною тематикою Години запитань до уряду у Верховній Раді стали два ключові соціальні питання: монетизація субсидій та перерахунок пенсій. Адже обидві програми розпочинаються саме з березня 2019 року.

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що для забезпечення монетизації субсидій і виплати її готівкою з державного бюджету на нинішній місяць буде спрямовано майже 5,7 мільярда гривень. «Ці кошти надійдуть за рахунок окремої державної програми, головний розпорядник коштів якої — Міністерство соціальної політики», — зауважив він і додав, що повністю перейти на монетизацію субсидій планують у жовтні цього року.

«Із травня 2019-го субсидії у грошовій формі надаватимуть усім домогосподарствам, які отримуватимуть їх у неопалювальний період, а також планують надання у грошовій формі пільг на оплату послуг ЖКГ. Тож із жовтня 2019 року грошова форма охопить усіх одержувачів пільг і житлових субсидій», — наголосив урядовець.

Субсидію готівкою отримають майже 3,4 мільйона домогосподарств, а середній її розмір у березні становитиме 1681 гривню. Однак кожне домогосподарство отримає індивідуальну суму. Аналогічними будуть виплати й у квітні за березень, у травні за квітень. Найбільший розмір субсидій, за словами міністра, сягає 24 тисяч гривень на місяць. Отримувачі такої допомоги є на Харківщині.

Виплату субсидій у вигляді готівки здійснюватимуть органи Пенсійного фонду для отримувачів пенсійних виплат. А іншим субсидіантам — після 12 березня у будь-якому відділенні Ощадбанку як грошовий переказ або на поточний рахунок.

«Пенсіонерів, які отримують субсидію, — понад 2,3 мільйона домогосподарств, або 70% усіх одержувачів. Виплачуватимуть їм субсидії готівкою у той самий спосіб, що й пенсії — в банках або через поштові відділення. Виплату субсидій здійснюватимуть разом із пенсією. Ті, хто не отримує пенсії, а це понад мільйон домогосподарств, зможуть отримати гроші після 12 березня у будь-якому відділенні Ощадбанку як грошовий переказ або на поточні рахунки в будь-який зручний час. Це означає, що немає потреби всім одночасно йти до відділень саме 12 березня», — сказав він.

Міністр зазначив, що готівкову форму виплати субсидій застосовують до одержувачів, яким таку держдопомогу призначено на поточний опалювальний сезон, починаючи із жовтня — грудня 2018 року.

На запитання депутатів про те, що облгази і далі встановлюють і нав’язують споживачам у регіонах власні норми споживання і тарифи, Андрій Рева відповів: Кабінет Міністрів під час наступного засідання планує докладно розглянути це питання й ухвалити рішення, спрямовані на наведення ладу. Він закликав населення платити за газ за тими нормами, які встановив Кабмін.

Міністр зауважив, що споживачі, які не мають фінансової змоги, не повинні встановлювати лічильник газу власним коштом. Кабмін, за його словами, вже оприлюднив ініціативу щодо цього: встановлювати лічильники на газ для населення за рахунок НАК «Нафтогаз України».

«Механізм пропонують такий: зобов’язати НАК і передбачити у фінансовому плані кошти на встановлення лічильників, а потім компанія стягне кошти не з населення, а з тих, хто вже отримав кошти з населення, — з облгазів і облгаззбутів», — сказав Андрій Рева.

Він нагадав, що уряд зрівняв норми споживання газу та соціальні, які використовують під час розрахунку субсидій. «Сьогодні соціальна норма 3,3 кубометра на одну людину, а уряд на останньому засіданні встановив норму споживання 3,28. Тобто субсидією повністю закриваємо ту норму споживання, яку уряд дав людям, жодної додаткової копійки платити не треба, — зазначив міністр. — 2016 року нас лаяли, що система субсидій не стимулює людей до економного споживання. Чимало субсидіантів, щоб випалити норму газу і не втратити держдопомоги, відкривали кватирки і випускали тепле повітря. Таких випадків нині немає, оскільки норми споживання і соціальні норми приведено до фактичних, якими люди користуються», — підсумував міністр соціальної політики.

Запитання від фракцій та депутатів до урядовців стосувалися якості доріг на Донеччині й Луганщині, невиплати зарплати шахтарям, затримки коштів на розвиток кінематографічної галузі, підтримки державою селян, які тримають удома свійських тварин. Урядовці пообіцяли докладно вивчити депутатські запити й надати вичерпні відповіді.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»