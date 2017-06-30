Якщо на Івана Купайла ніч зоряна, осінь буде з грибами, а піч — з пирогами

П’ятий рік поспіль перший місяць літа заявляє про себе грозовими дощами, градобоями, буревіями. Найбільше від негоди потерпає Західна Україна. Причина цих природних катаклізмів давно відома: безжальне вирубування лісів спричиняє негативні зміни в екосистемі краю. Бачили ми й цього року заблоковані громадськими активістами ешелони високоякісної деревини, яку відправляли за кордон з документами на дрова. Привільно у нашій країні губителям природи: ліс рубають, бурштин копають, зубрів убивають, виловлену браконьєрським способом рибу нелегально у торговельну мережу постачають. Наслідки такої оборудки — масове захворювання людей на ботулізм. «Губить людей не пиво, губить людей тарань», — почув нещодавно перефразовані рядки відомої пісеньки з кінофільму.

Та не заглиблюватимемося у проблеми державної ваги. Звернімося традиційно до джерел народної мудрості, прикмет, зібраних нашими дідами-прадідами у скарбницю спостережень за природою. На липень державна метеослужба прогнозує мінливу з частими дощами погоду. Спекотними будуть лише останні дні місяця. Так і має бути, адже липень — маківка літа. О цій порі зазвичай починаються жнива. Успішний їх початок і подальше завершення збирання врожаю залежить ще й від погодних умов подальших місяців літньо-осіннього періоду.

У липні народні синоптики беруть до уваги природні прикмети, що припадають на релігійні свята — Різдво Іоанна Предтечі (7), першоверховних апостолів Петра і Павла (12), Прокопа-Жниваря (21). У наш час свято Івана Купайла стало яскравим молодіжним гулянням. За давнім повір’ям, воно символізує нерозривну єдність першооснов життя — сонця, води й вогню. За моєї молодості, а це було в повоєнні часи, хлопці й дівчата вбирали квітами, кольоровими стрічками, ягодами вишні й черешні, цукерками ритуальне вербове деревце. Встановлювали його у нашому дворі (хата стояла на березі річки). Навкруг верби водили хороводи з піснями. По завершенні обряду деревце зі сміхом і жартами ламали. Прикраси розбирали, що кому попаде, а гілки клали на грядки, щоб урожаїлися. Ввечері дівчата пускали на річку віночки зі свічками. Чий плив далеко — віщував щасливу долю і шлюб на чужині, а чий прибивало одразу до берега — шлюб у рідному селі. Найприкріше було, коли віночок затягувало у вир. Це провіщало його власниці нещасливу долю.

Якщо на Івана Купайла ранок росяний — на врожай городини; якщо вдень злива — будуть мокрі жнива; якщо купальська ніч зоряна — осінь буде з грибами, а піч — з пирогами.

Петра і Павла — останнє свято перед жнивами. Цього дня господині печуть житній коровай. Його освячують у церкві й роздають як проскуру шматочками парафіянам. Цей ритуал знаменує початок жнив. У народі кажуть: «Петро з Павлом день зменшили, спеки додали», «Від Петра літо красне урожаєм рясним», «На Петра дощ — жито, як хвощ, буде що вкинути у борщ».

На Прокопа-Жниваря — полудень жнив. Хлібороби мають пильнувати дозрівання зернових. Найпевніший спосіб — спробувати зерно на зуб. Якщо збіжжя тужаве, тверде — пора починати жнива. Теплий південний вітер на Прокопа — гарна погода до кінця місяця.

28 липня історична дата у житті нашої держави — День Хрещення Київської Руси-України. Масовий релігійний обряд за участю киян перетворюється на велелюдну святкову церемонію. На місцях колишніх святилищ рівноапостольний київський князь Володимир наказав будувати церкви. За час його правління в Києві було споруджено понад 400 храмів, а нащадкам він залишив одну з найдавніших пам’яток церковного права — Статут Святого Володимира.

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7 липня — День працівників природно-заповідної справи; Різдво Іоанна Предтечі — свято Івана Купайла

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Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»