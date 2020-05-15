За весь час досліджень на Луганщині лабораторно підтверджено 42 випадки захворювання на COVID-19. Протягом останніх кількох діб нових не фіксують. Це єдиний регіон, де від коронавірусної хвороби не померла жодна людина. До того ж в області немає медиків, які б захворіли на COVID-19.

На думку заступника директора Луганського лабораторного центру МОЗ Володимира Жданова, така ситуація пояснюється насамперед своєчасними карантинними заходами, хоч вони здавалися досить жорсткими. А також тим, що з 2014 року економіка регіону стала переважно аграрною і більшість населення живе саме у сільській місцевості, де немає такої скупченості людей, як у великих містах.

Вірус привезли мандрівники

На Луганщині вже одужали 15 осіб, ще трьох готують до виписки. На лікуванні ще перебувають 27 осіб, більшість із них (17) — на амбулаторному. Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19, — 4,35%.

«Протестовано на коронавірус 252 хворих на пневмонію. Усі, хто перетинав державний кордон, перебували на самоізоляції чи обсервації. На сьогодні таких осіб 220. На сьому і тринадцяту чи чотирнадцяту добу їх обстежують швидкими тестами. У двох з них експрес-результати були позитивні, що пізніше підтверджено ПЛР-дослідженням. Ці хворі перебувають у зоні особливої уваги», — розповідає Володимир Жданов.

З числа всіх хворих COVID-19 на Луганщині шестеро людей приїхали з інших країн, 28 контактували з хворими. Передача захворювання здебільшого родинні зв’язки.

«Але щодо п’яти хворих не можемо чітко відповісти, де саме джерело зараження. Тривають дослідження, обстежують розширене коло контактів, але сказати, де саме людина заразилася, не можемо», — каже Володимир Жданов.

Саме ця обставина, на його думку, має примусити людей навіть у нинішніх умовах послаблення карантину залишатися прибічниками максимального індивідуального захисту. Але що робити з підприємцями, які вимагають відкрити всі ринки області? Нині на Луганщині вже працюють шість із 24 таких торговельних майданчиків. Проте підприємців, які хочуть працювати і торгувати, більше. Днями торгівці із Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного знову протестували біля Луганської облдержадміністрації й вимагали відкрити ринки непродовольчих товарів.

«В обласній державній адміністрації було проведено засідання комісії з техніки безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішенням цієї комісії дозволено роботу аграрних ринків з 1 травня. Але адміністрація ринків має забезпечити вимоги, визначені 14 постановою головного державного санітарного лікаря України. Наскільки розумію, не всюди створили належні для роботи умови, тому торговельні майданчики не відкривають. Якщо адміністрації ринків виконають чинні вимоги, підприємці матимуть змогу працювати», — таку думку висловив заступник директора Луганського лабораторного центру МОЗ.

Жоден медик не інфікований

Як пояснити відносно невисокий рівень захворюваності в області?

«Певну роль відіграло те, що командувач ООС прийняв рішення про закриття області. Певних заходів вжила ОДА, зокрема зупинила міжміське сполучення, закрила ринки з 18 березня. Усе це дало змогу нам запобігти масовому скупченню людей», — вважає Володимир Жданов.

За його словами, в області небагато тих, хто перебував за кордоном і повернувся.

«За всіма цими людьми одразу встановлювали чіткий медико-санітарний нагляд. До прикладу, сімейні лікарі щоденно цих людей обдзвонювали, щоб дізнатися про їхній стан здоров’я. Їх консультували щодо дезінфекції, дотримання маскового режиму тощо», — розповідає посадовець.

За його словами, завдання Лабораторного центру МОЗ під час здійснення епідеміологічного нагляду — якомога більше розширити коло контактів і знайти тих, хто безсимптомно хворіє або є носієм інфекції.

«Для цього вживаємо різних заходів. Є відповідні розпорядження, тож ми з медичними працівниками тестуємо всіх, у кого є хоч малі підозри, навіть якщо перебіг звичайного ГРВІ не дуже типовий чи в лікаря є сумніви, чи це респіраторна інфекція або грип. Досліджуємо не лише родинне коло спілкування.

Наведу такий приклад. В одному з міст ми обстежили всіх мешканців під’їзду багатоповерхівки. Тобто всі охочі могли пройти ПЛР-тест безплатно. Чому? Бо дуже складно, коли перебіг хвороби безсимптомний або у легкій формі, знайти особу-джерело. Наше завдання — це джерело знайти, окреслити коло і не запобігти подальшому поширенню вірусу в області», — підкреслює Володимир Жданов.

На Луганщині розуміють тяжкість хвороби і необхідність масового обстеження.

Усі дослідження методом ПЛР, які проводить лабораторний центр, безплатні. За добу можуть робити по 60—70 досліджень. Протягом місяця (лабораторія почала працювати 3 квітня), станом на 12 травня, в області проведено 894 ПЛР-дослідження 734 особам.

«Деякі випадки досліджуємо кілька разів. Ось зробити 894 дослідження, а обстежили 734 особи. Різниця між кількістю — це саме повторне тестування», — пояснює Володимир Жданов. За його словами, у такій особливій групі вагітні та діти, а також медичні працівники.

«Раз на п’ять діб обстежуємо тих, хто надає медичну допомогу. Крім того, ті з медичних працівників, які випадково опинилися в зоні ризику, обов’язково проходять лабораторні дослідження, бо вважаються контактними. Так було в терапевтичному відділенні лікарні, де лікувалася людина із пневмонією. Перевірили на коронавірус і виявили його, тож потім перевіряли всіх працівників цього відділення, які контактували із хворим. На сьогодні в області нема випадків захворювання серед медичних працівників. Жоден не інфікований. Сподіваємося, так буде й надалі», — підкреслює Володимир Жданов.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»