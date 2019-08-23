«Колектив створено два роки тому за участі Миколаївського військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ та за підтримки нашого командира. Це втілення його мрії. Музик у нас 14, є військовослужбовці й навіть жінка, яка грає на трубі. Вихідців з Луганщини немає, але наш соліст родом із цих країв. Влаштовуємо концерти, щоб підтримати моральний стан жителів Луганщини, надихнути їх, порадувати. Особливо на прифронтових територіях. Те, що ми там побачили, — подекуди розбиті будинки, покинуті садиби, що поросли бур’яном, нас дуже вразило. Це війна принесла такі жахіття. Тож дуже хочеться підтримати людей, зробити для них щось корисне, своєю творчістю підняти настрій нехай на годину, на кілька хвилин. Хай би людина переключилась на музику і забула про свої проблеми!» — каже начальник військового оркестру військовий диригент 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військово-Морських сил ЗСУ майор Віталій Мацюк.
У концертну подорож їхали з натхненням. За покликом серця для тісної співпраці з військовим оркестром у зону проведення ООС приїхав добровольцем викладач Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Антон Ладний.
Сама ідея такого незвичного туру, за словами військового диригента, виникла, коли оркестр запросили на святкування п’ятої річниці визволення Лисичанська від проросійських збройних формувань. Поспілкувавшись із групою цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ», яку очолює полковник Олександр Ковальчук, артисти вирішили зробити особливий продукт, бо музика слугує одним із чинників виховання патріотизму.
«Тож у програмі є музичні композиції в сучасних обробках. Часто люди просять виконати українські народні пісні. Наша місія єдина: армія з народом. І є пісня з такою назвою, яку ми залюбки виконуємо», — розповідає Віталій Мацюк.
Із 5 серпня оркестр щодня подорожує: артисти їздять територією Луганщини. До 26 серпня заплановано понад 30 концертів. Виступи — на різних локаціях: просто неба, на відкритих майданчиках, у сільських клубах та будинках культури, біля адміністративних будівель. Людям подобається.
«Нам часто дарують квіти й навіть сувеніри. Особливо зворушливо було отримати дитячі малюнки та вироби у Кримському, Трьохізбенці, Дмитрівці, Макаровому, Вільховій, Станиці Луганській. Усі ці населені пункти лежать за лічені метри від лінії розмежування, тобто лінії фронту. Тут не вщухають обстріли з боку проросійських формувань, а дівчатка та хлопчики малюють мир», — ділиться враженнями від концертного туру військовий диригент оркестру.
Залишається додати, що представники групи цивільно-військового співробітництва до програми концерту додають кінопокази українських патріотичних фільмів і вручення гуманітарної допомоги населенню.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»